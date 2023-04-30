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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Железярне Подбрезова
2:0
Конец матча
ДАК
0'
44' Желтая карточка
Daniel Pavuk
1:0
45' Гол
Marek Kristian Bartos
52' Желтая карточка
Matej Gresak
67' Желтая карточка
Димун Милан
2:0
71' Гол
Christophe Kabongo
74' Желтая карточка
Мендес Алехандро
90' Желтая карточка
Martin Talakov
90' Желтая карточка
Кальмар Жолт
90'+4
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
25
Simon
Fasko
11
Samuel
Datko
7
Daniel
Pavuk
20
Ковачик
Петер
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
77
Небыла
Себастьян
8
Димун
Милан
27
Ammar
Ramadan
9
Ниархос
Иоаннис
45
Крстович
Никола
18
Мендес
Алехандро
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
ДАК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобнан Мозес 9 0.31
Daniel Pavuk 5 (2) 0.17
Marek Kristian Bartos 4 0.14
Christophe Kabongo 4 0.14
Годал Борис 4 (1) 0.14
Кузма Марек 3 (1) 0.1
Ковачик Петер 2 (1) 0.07
Samuel Datko 2 0.07
Rene Paraj 2 0.07
Бариш Дамьян 1 0.03
Jozef Spyrka 1 0.03
Issa Adekunle 1 0.03
Благут Патрик 1 0.03
Бакаля Микулаш 1 0.03
Moussa Sangare 1 0.03
Andy Masaryk 1 0.03
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Martin Talakov 0 0
Matej Gresak 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 15 0.52
Кальмар Жолт 8 (1) 0.28
Санто Регё 4 0.14
Ammar Ramadan 3 0.1
Небыла Себастьян 3 0.1
Блэкмэн Сезар 2 0.07
Веселовски Доминик 2 0.07
Андзуана Иоан 2 0.07
Димун Милан 2 0.07
Гаврич Желько 2 0.07
Кружляк Доминик 2 0.07
Николаеску Йон 1 0.03
Качер Мирослав 1 0.03
Брунетти Матеус 1 0.03
Пинту Алекс 0 0
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 8 0
Годал Борис 6 1
Marek Kristian Bartos 7 0
Грендель Эрик 3 2
Куколь Владимир 5 0
Matej Gresak 5 0
Daniel Pavuk 5 0
Бакаля Микулаш 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Брежнаник Михал 3 0
Martin Talakov 3 0
Simon Fasko 1 1
Бариш Дамьян 2 0
Jozef Spyrka 2 0
Лудга Рихард 2 0
Samuel Datko 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Кузма Марек 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Ковачик Петер 1 0
Шикула Николас 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 8 0
Рисванис Спирос 5 1
Крстович Никола 6 0
Качер Мирослав 5 0
Димун Милан 5 0
Брунетти Матеус 5 0
Андзуана Иоан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Небыла Себастьян 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Кружляк Доминик 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Ammar Ramadan 2 0
Петраш Самуэл 1 0
Гаврич Желько 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ДАК
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
ДАК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

13
26
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
ДАК
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

23
21
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
8
35%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
9
43%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
38%
4
24%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
5
28%
7
26%
76-90

Пропущено

26
11
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
7
27%
5
45%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Забито

41
48
22 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
7
17%
5
10%
1-15
3
7%
2
4%
16-30
12
29%
29%
8
17%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
6
15%
10
21%
61-75
9
22%
16
33%
76-90

Пропущено

42
28
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
3
7%
2
7%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
10
24%
4
14%
31-45
8
19%
6
21%
46-60
7
17%
9
32%
61-75
11
26%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
ДАК
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
ДАК

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
8
6
4
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
5
10
1
13
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
27
2
11
18
1.5
13
16
5
24
2.5
7
22
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
ДАК Кальмар Жолт 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Martin Talakov получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Samuel Datko уходит с поля. Nicolas Sikula выходит вместо него
  • 83'
    Пинту Алекс уходит с поля. Санто Регё выходит вместо него
  • 75'
    Simon Fasko уходит с поля. Бариш Дамьян выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    Alejandro Mendez получил желтую карточку от судьи
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    • 60'
      Jozef Spyrka уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
    • Желтая карточка
      52'
      Matej Gresak получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Marek Kristian Bartos бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Daniel Pavuk получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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