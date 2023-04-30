Тур: 7. Стадион: ZELPO Arena.
2:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаDaniel Pavuk
1:0
45' ГолMarek Kristian Bartos
52' Желтая карточкаMatej Gresak
67' Желтая карточкаДимун Милан
2:0
71' ГолChristophe Kabongo
74' Желтая карточкаМендес Алехандро
90' Желтая карточкаMartin Talakov
90' Желтая карточкаКальмар Жолт
90'+4
Ход матча
44'
45'
52'
67'
71'
74'
90'
90'
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
25
Simon
Fasko
11
Samuel
Datko
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
-
10 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Matej Luksch
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
55 Riquelme
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Железярне Подбрезова
ДАК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобнан Мозес
|9
|0.31
|Daniel Pavuk
|5 (2)
|0.17
|Marek Kristian Bartos
|4
|0.14
|Christophe Kabongo
|4
|0.14
|Годал Борис
|4 (1)
|0.14
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.1
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.07
|Samuel Datko
|2
|0.07
|Rene Paraj
|2
|0.07
|Бариш Дамьян
|1
|0.03
|Jozef Spyrka
|1
|0.03
|Issa Adekunle
|1
|0.03
|Благут Патрик
|1
|0.03
|Бакаля Микулаш
|1
|0.03
|Moussa Sangare
|1
|0.03
|Andy Masaryk
|1
|0.03
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Matej Gresak
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|15
|0.52
|Кальмар Жолт
|8 (1)
|0.28
|Санто Регё
|4
|0.14
|Ammar Ramadan
|3
|0.1
|Небыла Себастьян
|3
|0.1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0.07
|Веселовски Доминик
|2
|0.07
|Андзуана Иоан
|2
|0.07
|Димун Милан
|2
|0.07
|Гаврич Желько
|2
|0.07
|Кружляк Доминик
|2
|0.07
|Николаеску Йон
|1
|0.03
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Брунетти Матеус
|1
|0.03
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rene Paraj
|8
|0
|Годал Борис
|6
|1
|Marek Kristian Bartos
|7
|0
|Грендель Эрик
|3
|2
|Куколь Владимир
|5
|0
|Matej Gresak
|5
|0
|Daniel Pavuk
|5
|0
|Бакаля Микулаш
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Martin Talakov
|3
|0
|Simon Fasko
|1
|1
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Jozef Spyrka
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|8
|0
|Рисванис Спирос
|5
|1
|Крстович Никола
|6
|0
|Качер Мирослав
|5
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Брунетти Матеус
|5
|0
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Небыла Себастьян
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Ammar Ramadan
|2
|0
|Петраш Самуэл
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ДАК
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
ДАК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
2
Волевые поражения
13
26
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
ДАК
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
17
34
Голы по времени матча
Забито
23
21
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
8
35%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
9
43%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
38%
4
24%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
5
28%
7
26%
76-90
Пропущено
26
11
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
7
27%
5
45%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Забито
41
48
22 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
7
17%
5
10%
1-15
3
7%
2
4%
16-30
12
29%
29%
8
17%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
6
15%
10
21%
61-75
9
22%
16
33%
76-90
Пропущено
42
28
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
3
7%
2
7%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
10
24%
4
14%
31-45
8
19%
6
21%
46-60
7
17%
9
32%
61-75
11
26%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
ДАК
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
ДАК
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
86
411
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
311
510
113
312
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
272
1118
1316
524
722
128
227
128
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|ДАК
|Кальмар Жолт
|8