Тур: 8. Стадион: Стадион под Дубном.
0:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолChristophe Kabongo
47' Желтая карточкаЗауэр Марио
53' Желтая карточкаБариш Дамьян
58' Желтая карточкаНемчик Томаш
77' Желтая карточкаШикула Николас
90'+3
Ход матча
27'
47'
53'
58'
77'
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
16
Илько
Патрик
37
Зауэр
Марио
29
Дурис
Давид
41
Ivan
Rehak
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
17
Бариш
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Samuel Gidi
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Andy Masaryk
-
-
-
31 Matej Luksch
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Жилина
Железярне Подбрезова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|9
|0.3
|Ямбор Тимотей
|8
|0.27
|Дурис Давид
|7
|0.23
|Мыслович Патрик
|4
|0.13
|Samuel Gidi
|3
|0.1
|Бари Кристиан
|3
|0.1
|Стойчевски Андрей
|3
|0.1
|Галчик Роланд
|2
|0.07
|Копас Адам
|2
|0.07
|Яворчек Доминик
|2
|0.07
|Илько Патрик
|1
|0.03
|Ананг Бенсон
|1
|0.03
|Жибриль Таофик
|1
|0.03
|Руснак Матуш
|0
|0
|Немчик Томаш
|0
|0
|Зауэр Марио
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Лейтнер Патрик
|0
|0
|Овусу Ричмонд
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобнан Мозес
|9
|0.3
|Daniel Pavuk
|5 (2)
|0.17
|Christophe Kabongo
|5
|0.17
|Marek Kristian Bartos
|4
|0.13
|Годал Борис
|4 (1)
|0.13
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.1
|Samuel Datko
|2
|0.07
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.07
|Rene Paraj
|2
|0.07
|Бариш Дамьян
|1
|0.03
|Jozef Spyrka
|1
|0.03
|Issa Adekunle
|1
|0.03
|Благут Патрик
|1
|0.03
|Бакаля Микулаш
|1
|0.03
|Moussa Sangare
|1
|0.03
|Andy Masaryk
|1
|0.03
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Matej Gresak
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немчик Томаш
|5
|1
|Samuel Gidi
|5
|1
|Стойчевски Андрей
|6
|0
|Лейтнер Патрик
|6
|0
|Копас Адам
|5
|0
|Руснак Матуш
|5
|0
|Капралик Адриан
|5
|0
|Мыслович Патрик
|3
|0
|Бари Кристиан
|3
|0
|Зауэр Марио
|2
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Ананг Бенсон
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rene Paraj
|8
|0
|Годал Борис
|6
|1
|Marek Kristian Bartos
|7
|0
|Грендель Эрик
|3
|2
|Куколь Владимир
|5
|0
|Matej Gresak
|5
|0
|Daniel Pavuk
|5
|0
|Бакаля Микулаш
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Martin Talakov
|3
|0
|Simon Fasko
|1
|1
|Jozef Spyrka
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
11
Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Железярне Подбрезова
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
8
21
Жилина
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Железярне Подбрезова
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
33
11
Волевые поражения
14
32
Голы по времени матча
Забито
30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
6
20%
3
16%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
6
20%
3
16%
61-75
6
20%
5
26%
76-90
Пропущено
19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
7
37%
5
19%
76-90
Забито
17
23
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
24%
4
17%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
2
12%
8
35%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
6
21%
5
31%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
5
17%
6
38%
76-90
Забито
47
42
24 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
10
21%
7
17%
1-15
9
19%
4
10%
16-30
5
11%
12
29%
31-45
9
19%
4
10%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
7
15%
9
21%
76-90
Пропущено
48
42
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
5
10%
3
7%
1-15
9
19%
3
7%
16-30
7
15%
10
24%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
8
17%
7
17%
61-75
12
25%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0
Результаты матчей
Жилина
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жилина
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
87
411
411
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1317
1119
426
525
426
129
129
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|ДАК
|Кальмар Жолт
|8