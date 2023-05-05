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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Жилина
0:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
0:1
27' Гол
Christophe Kabongo
47' Желтая карточка
Зауэр Марио
53' Желтая карточка
Бариш Дамьян
58' Желтая карточка
Немчик Томаш
77' Желтая карточка
Шикула Николас
90'+3
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
16
Илько
Патрик
37
Зауэр
Марио
2
Яворчек
Доминик
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
17
Бариш
Дамьян
20
Ковачик
Петер
37
Christophe
Kabongo
70
Moussa
Sangare
Жилина
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:2
С
3:1
С
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 9 0.3
Ямбор Тимотей 8 0.27
Дурис Давид 7 0.23
Мыслович Патрик 4 0.13
Samuel Gidi 3 0.1
Бари Кристиан 3 0.1
Стойчевски Андрей 3 0.1
Галчик Роланд 2 0.07
Копас Адам 2 0.07
Яворчек Доминик 2 0.07
Илько Патрик 1 0.03
Ананг Бенсон 1 0.03
Жибриль Таофик 1 0.03
Руснак Матуш 0 0
Немчик Томаш 0 0
Зауэр Марио 0 0
Слука Бранислав 0 0
Белько Любомир 0 0
Лейтнер Патрик 0 0
Овусу Ричмонд 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобнан Мозес 9 0.3
Daniel Pavuk 5 (2) 0.17
Christophe Kabongo 5 0.17
Marek Kristian Bartos 4 0.13
Годал Борис 4 (1) 0.13
Кузма Марек 3 (1) 0.1
Samuel Datko 2 0.07
Ковачик Петер 2 (1) 0.07
Rene Paraj 2 0.07
Бариш Дамьян 1 0.03
Jozef Spyrka 1 0.03
Issa Adekunle 1 0.03
Благут Патрик 1 0.03
Бакаля Микулаш 1 0.03
Moussa Sangare 1 0.03
Andy Masaryk 1 0.03
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Martin Talakov 0 0
Matej Gresak 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немчик Томаш 5 1
Samuel Gidi 5 1
Стойчевски Андрей 6 0
Лейтнер Патрик 6 0
Копас Адам 5 0
Руснак Матуш 5 0
Капралик Адриан 5 0
Мыслович Патрик 3 0
Бари Кристиан 3 0
Зауэр Марио 2 0
Минарик Ян 1 0
Ананг Бенсон 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Жибриль Таофик 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 8 0
Годал Борис 6 1
Marek Kristian Bartos 7 0
Грендель Эрик 3 2
Куколь Владимир 5 0
Matej Gresak 5 0
Daniel Pavuk 5 0
Бакаля Микулаш 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Брежнаник Михал 3 0
Бариш Дамьян 3 0
Martin Talakov 3 0
Simon Fasko 1 1
Jozef Spyrka 2 0
Лудга Рихард 2 0
Samuel Datko 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Шикула Николас 2 0
Кузма Марек 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Ковачик Петер 1 0

Результаты матчей

Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
11
Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Железярне Подбрезова
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

8
21
Жилина
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Железярне Подбрезова
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

33
11

Волевые поражения

14
32

Голы по времени матча

Забито

30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
6
20%
3
16%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
6
20%
3
16%
61-75
6
20%
5
26%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
7
37%
5
19%
76-90

Забито

17
23
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
24%
4
17%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
2
12%
8
35%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
6
21%
5
31%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
5
17%
6
38%
76-90

Забито

47
42
24 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
10
21%
7
17%
1-15
9
19%
4
10%
16-30
5
11%
12
29%
31-45
9
19%
4
10%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
7
15%
9
21%
76-90

Пропущено

48
42
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
5
10%
3
7%
1-15
9
19%
3
7%
16-30
7
15%
10
24%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
8
17%
7
17%
61-75
12
25%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0

Результаты матчей

Жилина
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жилина
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
8
7
4
11
2.5
4
11
4
11
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
13
17
1.5
11
19
4
26
2.5
5
25
4
26
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
ДАК Кальмар Жолт 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 83'
    Christophe Kabongo уходит с поля. Andy Masaryk выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Nicolas Sikula получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Руснак Матуш уходит с поля. Richmond Owusu выходит вместо него
  • 73'
    Samuel Datko уходит с поля. Nicolas Sikula выходит вместо него
  • 71'
    Дурис Давид уходит с поля. Галчик Роланд выходит вместо него
  • 59'
    Peter Kovacik уходит с поля. Куколь Владимир выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Samuel Datko сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Christophe Kabongo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 0:1 Железярне Подбрезова онлайн

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