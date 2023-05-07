Тур: 8. Стадион: MOL Arena.
1:1
Первый тайм: 44'
0'
1:0
5' ГолКрстович Никола
27' Желтая карточкаКашия Гурам
37' Желтая карточкаКальмар Жолт
1:1
42' ГолЛоват Лукас
Ход матча
5'
1:0
27'
37'
42'
1:1
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
-
55 Riquelme
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
ДАК
Слован Братислава
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
34 матча
23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
44.1%
38.3%
6 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Среднее время на гол
76
109
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|16
|0.53
|Кальмар Жолт
|8 (1)
|0.27
|Санто Регё
|4
|0.13
|Ammar Ramadan
|3
|0.1
|Небыла Себастьян
|3
|0.1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0.07
|Веселовски Доминик
|2
|0.07
|Андзуана Иоан
|2
|0.07
|Димун Милан
|2
|0.07
|Гаврич Желько
|2
|0.07
|Кружляк Доминик
|2
|0.07
|Николаеску Йон
|1
|0.03
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Брунетти Матеус
|1
|0.03
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|11 (1)
|0.37
|Вайсс Владимир
|8 (2)
|0.27
|Куцка Юрай
|6
|0.2
|Грнчар Давид
|5
|0.17
|Барсегян Тигран
|5 (1)
|0.17
|Грин Эндри
|5
|0.17
|Змрхаль Яромир
|3
|0.1
|Рамирес Эрик
|3 (1)
|0.1
|Кашия Гурам
|2
|0.07
|Вернон де Марко
|2
|0.07
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Канкава Джаба
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.03
|Агбо Уче
|1
|0.03
|Ловат Лукас
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|8
|0
|Рисванис Спирос
|5
|1
|Крстович Никола
|6
|0
|Качер Мирослав
|5
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Брунетти Матеус
|5
|0
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Небыла Себастьян
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Ammar Ramadan
|2
|0
|Петраш Самуэл
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|6
|0
|Ловат Лукас
|5
|0
|Канкава Джаба
|4
|0
|Куцка Юрай
|4
|0
|Вайсс Владимир
|4
|0
|Вернон де Марко
|3
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Агбо Уче
|2
|0
|Пощек Лукаш
|2
|0
|Чаврич Александр
|2
|0
|Медведев Юрий II
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Слован Братислава
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
2
4
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Слован Братислава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
19
37
ДАК
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Слован Братислава
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
21
41
Голы по времени матча
Забито
27
22
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
3
11%
3
14%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
4
15%
6
27%
46-60
7
26%
5
23%
61-75
7
26%
3
14%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
21
37
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
10%
3
8%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
9
43%
9
24%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
48
59
15 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 18
3 Не забивали 5
5
10%
6
10%
1-15
2
4%
4
7%
16-30
8
17%
9
15%
31-45
7
15%
14
24%
46-60
10
21%
14
24%
61-75
16
33%
12
20%
76-90
Пропущено
28
29
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
2
7%
4
14%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
4
14%
8
28%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
9
32%
2
7%
61-75
4
14%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2
Результаты матчей
ДАК
Слован Братислава
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
4
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
4
7 раз 24%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ДАК
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
410
87
113
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
510
410
312
311
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
254
1316
1514
722
1118
227
821
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|0:1
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|16 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 7