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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
ДАК
2:3
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
5' Гол
Крстович Никола
27' Желтая карточка
Кашия Гурам
37' Желтая карточка
Кальмар Жолт
1:1
42' Гол
Ловат Лукас
1:2
74' Гол
Грин Эндри
2:2
80' Гол
Ammar Ramadan
90' Желтая карточка
Качер Мирослав
90' Желтая карточка
Вернон де Марко
90' Желтая карточка
Дэвис Эрик
2:3
90' Пенальти
Вайсс Владимир
90' Красная карточка
Вайсс Владимир
90' Желтая карточка
Крстович Никола
90'+12
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
77
Небыла
Себастьян
66
Качер
Мирослав
13
Кальмар
Жолт
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
20
Веселовски
Доминик
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
77
Чаврич
Александр
10
Чакветадзе
Георгий
19
Грин
Эндри
15
Абубакари
Малик
ДАК
4-3-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Слован Братислава

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

34 матча

23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
44.1%
38.3%
6 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
5:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
109

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 16 0.53
Кальмар Жолт 8 (1) 0.27
Ammar Ramadan 4 0.13
Санто Регё 4 0.13
Небыла Себастьян 3 0.1
Блэкмэн Сезар 2 0.07
Веселовски Доминик 2 0.07
Андзуана Иоан 2 0.07
Димун Милан 2 0.07
Гаврич Желько 2 0.07
Кружляк Доминик 2 0.07
Николаеску Йон 1 0.03
Качер Мирослав 1 0.03
Брунетти Матеус 1 0.03
Пинту Алекс 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 11 (1) 0.37
Вайсс Владимир 9 (3) 0.3
Грин Эндри 6 0.2
Куцка Юрай 6 0.2
Грнчар Давид 5 0.17
Барсегян Тигран 5 (1) 0.17
Змрхаль Яромир 3 0.1
Рамирес Эрик 3 (1) 0.1
Вернон де Марко 2 0.07
Кашия Гурам 2 0.07
Шапоньич Иван 2 (1) 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Ловат Лукас 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Канкава Джаба 1 0.03
Хольман Дэвид 1 (1) 0.03
Агбо Уче 1 0.03
Мустафич Ален 0 0
Медведев Юрий II 0 0
Абена Минти 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 9 0
Крстович Никола 7 0
Рисванис Спирос 5 1
Качер Мирослав 6 0
Димун Милан 5 0
Брунетти Матеус 5 0
Андзуана Иоан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Небыла Себастьян 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Кружляк Доминик 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Ammar Ramadan 2 0
Петраш Самуэл 1 0
Гаврич Желько 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 6 0
Вайсс Владимир 4 1
Ловат Лукас 5 0
Канкава Джаба 4 0
Куцка Юрай 4 0
Вернон де Марко 4 0
Рамирес Эрик 3 0
Агбо Уче 2 0
Пощек Лукаш 2 0
Чаврич Александр 2 0
Медведев Юрий II 2 0
Мустафич Ален 2 0
Абена Минти 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Барсегян Тигран 1 0

Результаты матчей

ДАК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Слован Братислава
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

4
4
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Слован Братислава
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

19
37
ДАК
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Слован Братислава
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

23
41

Голы по времени матча

Забито

29
25
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
4
14%
3
12%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
4
14%
6
24%
46-60
7
24%
6
24%
61-75
8
28%
4
16%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
5
26%
76-90

Забито

21
37
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
10%
3
8%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
9
43%
9
24%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

50
62
16 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 42
18 Забивали первыми 18
3 Не забивали 5
6
12%
6
10%
1-15
2
4%
4
6%
16-30
8
16%
10
16%
31-45
7
14%
14
23%
46-60
10
20%
15
24%
61-75
17
34%
13
21%
76-90

Пропущено

31
31
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
2
6%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
5
16%
8
26%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
10
32%
2
6%
61-75
5
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2

Результаты матчей

ДАК
Слован Братислава

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
4
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
4
7 раз 23%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ДАК
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
11
4
4
11
2.5
8
7
1
14
3.5
5
10
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
26
4
14
16
1.5
16
14
7
23
2.5
12
18
2
28
3.5
8
22
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 16 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Слован Братислава Вайсс Владимир 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
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    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - Грин Эндри бьет в цель!
    • 46'
      Блэкмэн Сезар уходит с поля. Аммар Рамадан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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