Тур: 8. Стадион: MOL Arena.
2:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКрстович Никола
27' Желтая карточкаКашия Гурам
37' Желтая карточкаКальмар Жолт
1:1
42' ГолЛоват Лукас
1:2
74' ГолГрин Эндри
2:2
80' ГолAmmar Ramadan
90' Желтая карточкаКачер Мирослав
90' Желтая карточкаВернон де Марко
90' Желтая карточкаДэвис Эрик
2:3
90' ПенальтиВайсс Владимир
90' Красная карточкаВайсс Владимир
90' Желтая карточкаКрстович Никола
90'+12
Ход матча
5'
1:0
27'
37'
42'
1:1
74'
1:2
80'
2:2
90'
90'
90'
90'
2:3
90'
90'
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
-
55 Riquelme
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
ДАК
Слован Братислава
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
34 матча
23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
44.1%
38.3%
6 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Среднее время на гол
76
109
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|16
|0.53
|Кальмар Жолт
|8 (1)
|0.27
|Ammar Ramadan
|4
|0.13
|Санто Регё
|4
|0.13
|Небыла Себастьян
|3
|0.1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0.07
|Веселовски Доминик
|2
|0.07
|Андзуана Иоан
|2
|0.07
|Димун Милан
|2
|0.07
|Гаврич Желько
|2
|0.07
|Кружляк Доминик
|2
|0.07
|Николаеску Йон
|1
|0.03
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Брунетти Матеус
|1
|0.03
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|11 (1)
|0.37
|Вайсс Владимир
|9 (3)
|0.3
|Грин Эндри
|6
|0.2
|Куцка Юрай
|6
|0.2
|Грнчар Давид
|5
|0.17
|Барсегян Тигран
|5 (1)
|0.17
|Змрхаль Яромир
|3
|0.1
|Рамирес Эрик
|3 (1)
|0.1
|Вернон де Марко
|2
|0.07
|Кашия Гурам
|2
|0.07
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Ловат Лукас
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Канкава Джаба
|1
|0.03
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.03
|Агбо Уче
|1
|0.03
|Мустафич Ален
|0
|0
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|9
|0
|Крстович Никола
|7
|0
|Рисванис Спирос
|5
|1
|Качер Мирослав
|6
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Брунетти Матеус
|5
|0
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Небыла Себастьян
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Ammar Ramadan
|2
|0
|Петраш Самуэл
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|6
|0
|Вайсс Владимир
|4
|1
|Ловат Лукас
|5
|0
|Канкава Джаба
|4
|0
|Куцка Юрай
|4
|0
|Вернон де Марко
|4
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Агбо Уче
|2
|0
|Пощек Лукаш
|2
|0
|Чаврич Александр
|2
|0
|Медведев Юрий II
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Слован Братислава
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
4
4
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Слован Братислава
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
19
37
ДАК
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Слован Братислава
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
23
41
Голы по времени матча
Забито
29
25
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
4
14%
3
12%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
4
14%
6
24%
46-60
7
24%
6
24%
61-75
8
28%
4
16%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Забито
21
37
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
10%
3
8%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
9
43%
9
24%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
50
62
16 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 42
18 Забивали первыми 18
3 Не забивали 5
6
12%
6
10%
1-15
2
4%
4
6%
16-30
8
16%
10
16%
31-45
7
14%
14
23%
46-60
10
20%
15
24%
61-75
17
34%
13
21%
76-90
Пропущено
31
31
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
2
6%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
5
16%
8
26%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
10
32%
2
6%
61-75
5
16%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2
Результаты матчей
ДАК
Слован Братислава
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
4
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
4
7 раз 23%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ДАК
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
87
114
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
510
510
312
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
264
1416
1614
723
1218
228
822
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|16 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|9 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9