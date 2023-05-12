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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Злате Моравце
1:2
Второй тайм: 70'
Тренчин
0'
11' Желтая карточка
Слобода Антон
1:0
12' Пенальти
Черепаки Роман
23' Желтая карточка
Мондек Кароль
1:1
45' Гол
Азанго Филип
1:2
63' Гол
Эмека Чинонсо
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
66
Беднар
Мартин
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
8
Слобода
Антон
27
Stephano
Almeida
16
Мондек
Кароль
20
Пинте
Патрик
7
Черепаки
Роман
86
Возинья
Жозимар
28
Кмет
Матуш
2
Samuel
Bagin
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
23
Холли
Доминик
11
Азанго
Филип
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
9
Эмека
Чинонсо
Злате Моравце
4-2-3-1
Тренчин
4-2-3-1

История личных встреч

Злате Моравце
Тренчин

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
63.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед

41 матч

26.8%
12.2%
61%
11 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.7%
24.4%
43.9%
13 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
4:3
С
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
1:1
С
2:3
С
2:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

37
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.65

Среднее время на гол

58
139

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

2.24
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

75
44

Голов в среднем за матч

1.83
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренкус Адам 7 (1) 0.23
Ниархос Иоаннис 5 0.16
Stephano Almeida 5 0.16
Черепаки Роман 3 (1) 0.1
Мондек Кароль 2 0.06
Дубек Томаш 2 (2) 0.06
Michal Pinter 2 (1) 0.06
Суля Самуэл 1 0.03
Пинте Патрик 1 0.03
Tomas Horak 1 0.03
Kenneth Ikugar 1 0.03
Вестеницки Томаш 1 0.03
Дуга Денис 1 0.03
Alden Suvalija 1 0.03
Беднар Мартин 0 0
Слобода Антон 0 0
Мудры Тимотей 0 0
Маулана Эги 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 6 0.19
Гайдош Артур 6 (2) 0.19
Пирес Келвин 4 0.13
Lazar Stojsavljevic 3 0.1
Эмека Чинонсо 3 0.1
Eynel Soares 2 0.06
Кмет Матуш 2 0.06
Samuel Bagin 2 0.06
Холли Доминик 1 0.03
Маду Кингсли 1 0.03
Азанго Филип 1 0.03
Купусович Негош 1 0.03
Сулаеман Витан 1 0.03
Rahim Ibrahim 1 0.03
Ем Рэбен 0 0
Samuel Kozlovsky 0 0
Lucas Demitra 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Мичуда Шимон 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мондек Кароль 8 0
Дуга Денис 7 0
Суля Самуэл 7 0
Stephano Almeida 6 0
Alden Suvalija 6 0
Чонка Матуш 5 0
Michal Pinter 5 0
Мудры Тимотей 5 0
Дубек Томаш 4 0
Слобода Антон 4 0
Бренкус Адам 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Беднар Мартин 2 0
Вестеницки Томаш 2 0
Балан Денис 1 0
Пинте Патрик 1 0
Гроздановски Томче 1 0
Маулана Эги 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Lucas Demitra 1 0
Tomas Horak 1 0
Kenneth Ikugar 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 11 1
Пирес Келвин 7 2
Холли Доминик 6 1
Баинович Филип 7 0
Эмека Чинонсо 3 2
Rahim Ibrahim 6 0
Гайдош Артур 5 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Летенай Лукаш 3 1
Eynel Soares 4 0
Маду Кингсли 3 0
Ем Рэбен 3 0
Купусович Негош 3 0
Кукучка Михал 3 0
Азанго Филип 1 1
Кмет Матуш 2 0
Samuel Bagin 2 0
Oladoye Adewale 2 0
Lukas Duriska 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Lekan Okunola 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Тренчин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

14
5
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тренчин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

8
21
Злате Моравце
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Тренчин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

22
26

Голы по времени матча

Забито

20
11
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
4
36%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
9
45%
1
9%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
13%
6
23%
1-15
6
25%
4
15%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
2
8%
4
15%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
42%
7
33%
76-90

Пропущено

24
22
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
7
29%
29%
11
50%
76-90

Забито

32
32
9 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 14
2
6%
1
3%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
5
16%
8
25%
61-75
14
44%
8
25%
76-90

Пропущено

48
48
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
13%
7
15%
1-15
7
15%
8
17%
16-30
7
15%
7
15%
31-45
9
19%
5
10%
46-60
10
21%
6
13%
61-75
9
19%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2
Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0

Результаты матчей

Злате Моравце
Тренчин

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
4
2 раза 7%
0
14 раз 47%
2
7 раз 23%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
16
14
10
20
1.5
11
19
2
28
2.5
4
26
2
28
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 1:2 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 2:1 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 2:1 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 1:2 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 1:2 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 2:1 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 16 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Слован Братислава Вайсс Владимир 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Тренчин
3.45
3.32
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Злате Моравце 1:2 Тренчин онлайн

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