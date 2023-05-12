Тур: 9. Стадион: Вион.
1:2
Второй тайм: 70'
0'
11' Желтая карточкаСлобода Антон
1:0
12' ПенальтиЧерепаки Роман
23' Желтая карточкаМондек Кароль
1:1
45' ГолАзанго Филип
1:2
63' ГолЭмека Чинонсо
Ход матча
11'
12'
1:0
23'
45'
1:1
63'
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
20
Пинте
Патрик
28
Кмет
Матуш
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
70 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Злате Моравце
Тренчин
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
63.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед
41 матч
26.8%
12.2%
61%
11 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.7%
24.4%
43.9%
13 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.65
Среднее время на гол
58
139
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
2.24
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
75
44
Голов в среднем за матч
1.83
1.07
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренкус Адам
|7 (1)
|0.23
|Ниархос Иоаннис
|5
|0.16
|Stephano Almeida
|5
|0.16
|Черепаки Роман
|3 (1)
|0.1
|Мондек Кароль
|2
|0.06
|Дубек Томаш
|2 (2)
|0.06
|Michal Pinter
|2 (1)
|0.06
|Суля Самуэл
|1
|0.03
|Пинте Патрик
|1
|0.03
|Tomas Horak
|1
|0.03
|Kenneth Ikugar
|1
|0.03
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|Дуга Денис
|1
|0.03
|Alden Suvalija
|1
|0.03
|Беднар Мартин
|0
|0
|Слобода Антон
|0
|0
|Мудры Тимотей
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|6
|0.19
|Гайдош Артур
|6 (2)
|0.19
|Пирес Келвин
|4
|0.13
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0.1
|Эмека Чинонсо
|3
|0.1
|Eynel Soares
|2
|0.06
|Кмет Матуш
|2
|0.06
|Samuel Bagin
|2
|0.06
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Маду Кингсли
|1
|0.03
|Азанго Филип
|1
|0.03
|Купусович Негош
|1
|0.03
|Сулаеман Витан
|1
|0.03
|Rahim Ibrahim
|1
|0.03
|Ем Рэбен
|0
|0
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
|Мичуда Шимон
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мондек Кароль
|8
|0
|Дуга Денис
|7
|0
|Суля Самуэл
|7
|0
|Stephano Almeida
|6
|0
|Alden Suvalija
|6
|0
|Чонка Матуш
|5
|0
|Michal Pinter
|5
|0
|Мудры Тимотей
|5
|0
|Дубек Томаш
|4
|0
|Слобода Антон
|4
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Вестеницки Томаш
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пинте Патрик
|1
|0
|Гроздановски Томче
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Lucas Demitra
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
|Kenneth Ikugar
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|11
|1
|Пирес Келвин
|7
|2
|Холли Доминик
|6
|1
|Баинович Филип
|7
|0
|Эмека Чинонсо
|3
|2
|Rahim Ibrahim
|6
|0
|Гайдош Артур
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Летенай Лукаш
|3
|1
|Eynel Soares
|4
|0
|Маду Кингсли
|3
|0
|Ем Рэбен
|3
|0
|Купусович Негош
|3
|0
|Кукучка Михал
|3
|0
|Азанго Филип
|1
|1
|Кмет Матуш
|2
|0
|Samuel Bagin
|2
|0
|Oladoye Adewale
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Тренчин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
14
5
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тренчин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
8
21
Злате Моравце
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Тренчин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
22
26
Голы по времени матча
Забито
20
11
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
4
36%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
9
45%
1
9%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
13%
6
23%
1-15
6
25%
4
15%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
2
8%
4
15%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
42%
7
33%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
7
29%
29%
11
50%
76-90
Забито
32
32
9 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 14
2
6%
1
3%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
5
16%
8
25%
61-75
14
44%
8
25%
76-90
Пропущено
48
48
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
13%
7
15%
1-15
7
15%
8
17%
16-30
7
15%
7
15%
31-45
9
19%
5
10%
46-60
10
21%
6
13%
61-75
9
19%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2
Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0
Результаты матчей
Злате Моравце
Тренчин
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
4
2 раза 7%
0
14 раз 47%
2
7 раз 23%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
69
78
213
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1614
1020
1119
228
426
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|1:2
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|2:1
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|2:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|1:2
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|1:2
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|2:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|16 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|9 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9