  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Злате Моравце
1:2
Конец матча
Тренчин
0'
11' Желтая карточка
Слобода Антон
1:0
13' Пенальти
Черепаки Роман
23' Желтая карточка
Мондек Кароль
1:1
45' Гол
Азанго Филип
1:2
63' Гол
Эмека Чинонсо
72' Желтая карточка
Пинте Патрик
77' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
86' Желтая карточка
Гайдош Артур
86' Желтая карточка
Бренкус Адам
87' Желтая карточка
Eynel Soares
87' Желтая карточка
Чонка Матуш
90' Желтая карточка
Беднар Мартин
90' Желтая карточка
Холли Доминик
90'+6
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
66
Беднар
Мартин
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
8
Слобода
Антон
27
Stephano
Almeida
16
Мондек
Кароль
20
Пинте
Патрик
7
Черепаки
Роман
86
Возинья
Жозимар
28
Кмет
Матуш
2
Samuel
Bagin
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
23
Холли
Доминик
11
Азанго
Филип
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
9
Эмека
Чинонсо
Злате Моравце
4-2-3-1
Тренчин
4-2-3-1

История личных встреч

Злате Моравце
Тренчин

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
63.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед

41 матч

26.8%
12.2%
61%
11 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.7%
24.4%
43.9%
13 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
4:3
С
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
1:1
С
2:3
С
2:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

37
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.65

Среднее время на гол

58
139

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

2.24
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

75
44

Голов в среднем за матч

1.83
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренкус Адам 7 (1) 0.23
Ниархос Иоаннис 5 0.16
Stephano Almeida 5 0.16
Черепаки Роман 3 (1) 0.1
Мондек Кароль 2 0.06
Дубек Томаш 2 (2) 0.06
Michal Pinter 2 (1) 0.06
Суля Самуэл 1 0.03
Пинте Патрик 1 0.03
Tomas Horak 1 0.03
Kenneth Ikugar 1 0.03
Вестеницки Томаш 1 0.03
Дуга Денис 1 0.03
Alden Suvalija 1 0.03
Беднар Мартин 0 0
Слобода Антон 0 0
Мудры Тимотей 0 0
Маулана Эги 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 6 0.19
Гайдош Артур 6 (2) 0.19
Пирес Келвин 4 0.13
Lazar Stojsavljevic 3 0.1
Эмека Чинонсо 3 0.1
Eynel Soares 2 0.06
Кмет Матуш 2 0.06
Samuel Bagin 2 0.06
Холли Доминик 1 0.03
Маду Кингсли 1 0.03
Азанго Филип 1 0.03
Купусович Негош 1 0.03
Сулаеман Витан 1 0.03
Rahim Ibrahim 1 0.03
Samuel Kozlovsky 0 0
Ем Рэбен 0 0
Lucas Demitra 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Мичуда Шимон 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мондек Кароль 8 0
Дуга Денис 7 0
Суля Самуэл 7 0
Чонка Матуш 6 0
Stephano Almeida 6 0
Alden Suvalija 6 0
Michal Pinter 5 0
Мудры Тимотей 5 0
Дубек Томаш 4 0
Слобода Антон 4 0
Бренкус Адам 4 0
Беднар Мартин 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Вестеницки Томаш 2 0
Пинте Патрик 2 0
Балан Денис 1 0
Гроздановски Томче 1 0
Маулана Эги 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Lucas Demitra 1 0
Tomas Horak 1 0
Kenneth Ikugar 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 11 1
Пирес Келвин 7 2
Холли Доминик 7 1
Эмека Чинонсо 4 2
Баинович Филип 7 0
Гайдош Артур 6 0
Rahim Ibrahim 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Eynel Soares 5 0
Летенай Лукаш 3 1
Маду Кингсли 3 0
Ем Рэбен 3 0
Купусович Негош 3 0
Кукучка Михал 3 0
Азанго Филип 1 1
Кмет Матуш 2 0
Samuel Bagin 2 0
Oladoye Adewale 2 0
Lukas Duriska 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Lekan Okunola 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Тренчин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

15
5
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тренчин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

8
21
Злате Моравце
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Тренчин
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

21
13
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
4
19%
5
38%
61-75
9
43%
1
8%
76-90

Пропущено

26
27
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
12%
7
26%
1-15
6
23%
4
15%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
2
8%
4
15%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
42%
7
33%
76-90

Пропущено

24
22
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
7
29%
29%
11
50%
76-90

Забито

33
34
10 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 14
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
5
15%
9
26%
61-75
14
42%
8
24%
76-90

Пропущено

50
49
21 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
6
12%
8
16%
1-15
7
14%
8
16%
16-30
8
16%
7
14%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
11
22%
6
12%
61-75
9
18%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2
Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0

Результаты матчей

Злате Моравце
Тренчин

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
4
2 раза 6%
0
14 раз 45%
2
8 раз 26%
1
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
7
8
2
14
2.5
4
11
2
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
8
4
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
17
14
10
21
1.5
12
19
2
29
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 16 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Слован Братислава Вайсс Владимир 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кмет Матуш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Азанго Филип бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Мондек Кароль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Roman Cerepkai из команды Злате Моравце забивает с точки!
    • Желтая карточка
      11'
      Слобода Антон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Злате Моравце 1:2 Тренчин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     