Тур: 9. Стадион: Вион.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаСлобода Антон
1:0
13' ПенальтиЧерепаки Роман
23' Желтая карточкаМондек Кароль
1:1
45' ГолАзанго Филип
1:2
63' ГолЭмека Чинонсо
72' Желтая карточкаПинте Патрик
77' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
86' Желтая карточкаГайдош Артур
86' Желтая карточкаБренкус Адам
87' Желтая карточкаEynel Soares
87' Желтая карточкаЧонка Матуш
90' Желтая карточкаБеднар Мартин
90' Желтая карточкаХолли Доминик
90'+6
Ход матча
11'
13'
1:0
23'
45'
1:1
63'
72'
77'
78'
86'
86'
87'
87'
90'
90'
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
20
Пинте
Патрик
28
Кмет
Матуш
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
70 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Злате Моравце
Тренчин
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
63.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед
41 матч
26.8%
12.2%
61%
11 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.7%
24.4%
43.9%
13 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.65
Среднее время на гол
58
139
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
2.24
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
75
44
Голов в среднем за матч
1.83
1.07
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренкус Адам
|7 (1)
|0.23
|Ниархос Иоаннис
|5
|0.16
|Stephano Almeida
|5
|0.16
|Черепаки Роман
|3 (1)
|0.1
|Мондек Кароль
|2
|0.06
|Дубек Томаш
|2 (2)
|0.06
|Michal Pinter
|2 (1)
|0.06
|Суля Самуэл
|1
|0.03
|Пинте Патрик
|1
|0.03
|Tomas Horak
|1
|0.03
|Kenneth Ikugar
|1
|0.03
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|Дуга Денис
|1
|0.03
|Alden Suvalija
|1
|0.03
|Беднар Мартин
|0
|0
|Слобода Антон
|0
|0
|Мудры Тимотей
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|6
|0.19
|Гайдош Артур
|6 (2)
|0.19
|Пирес Келвин
|4
|0.13
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0.1
|Эмека Чинонсо
|3
|0.1
|Eynel Soares
|2
|0.06
|Кмет Матуш
|2
|0.06
|Samuel Bagin
|2
|0.06
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Маду Кингсли
|1
|0.03
|Азанго Филип
|1
|0.03
|Купусович Негош
|1
|0.03
|Сулаеман Витан
|1
|0.03
|Rahim Ibrahim
|1
|0.03
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Ем Рэбен
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
|Мичуда Шимон
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мондек Кароль
|8
|0
|Дуга Денис
|7
|0
|Суля Самуэл
|7
|0
|Чонка Матуш
|6
|0
|Stephano Almeida
|6
|0
|Alden Suvalija
|6
|0
|Michal Pinter
|5
|0
|Мудры Тимотей
|5
|0
|Дубек Томаш
|4
|0
|Слобода Антон
|4
|0
|Бренкус Адам
|4
|0
|Беднар Мартин
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Вестеницки Томаш
|2
|0
|Пинте Патрик
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Гроздановски Томче
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Lucas Demitra
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
|Kenneth Ikugar
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|11
|1
|Пирес Келвин
|7
|2
|Холли Доминик
|7
|1
|Эмека Чинонсо
|4
|2
|Баинович Филип
|7
|0
|Гайдош Артур
|6
|0
|Rahim Ibrahim
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Eynel Soares
|5
|0
|Летенай Лукаш
|3
|1
|Маду Кингсли
|3
|0
|Ем Рэбен
|3
|0
|Купусович Негош
|3
|0
|Кукучка Михал
|3
|0
|Азанго Филип
|1
|1
|Кмет Матуш
|2
|0
|Samuel Bagin
|2
|0
|Oladoye Adewale
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Тренчин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
15
5
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тренчин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
8
21
Злате Моравце
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Тренчин
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
23
26
Голы по времени матча
Забито
21
13
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
4
19%
5
38%
61-75
9
43%
1
8%
76-90
Пропущено
26
27
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
12%
7
26%
1-15
6
23%
4
15%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
2
8%
4
15%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
42%
7
33%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
7
29%
29%
11
50%
76-90
Забито
33
34
10 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 14
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
5
15%
9
26%
61-75
14
42%
8
24%
76-90
Пропущено
50
49
21 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
6
12%
8
16%
1-15
7
14%
8
16%
16-30
8
16%
7
14%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
11
22%
6
12%
61-75
9
18%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2
Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0
Результаты матчей
Злате Моравце
Тренчин
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
4
2 раза 6%
0
14 раз 45%
2
8 раз 26%
1
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
610
78
214
411
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
88
411
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1714
1021
1219
229
427
229
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|16 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|9 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9