Тур: 23. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
0:1
4' ГолIvijan Svrznjak
1:1
13' ГолКучеров Валерий
2:1
18' ГолБлизниченко Андрей
25' Желтая карточкаНикитюк Андрей
29' Желтая карточкаБеляев Александр
2:2
45' ГолIvijan Svrznjak
3:2
49' ГолШестаков Михаил
90'+6
Ход матча
4'
13'
1:1
18'
25'
29'
45'
49'
3:2
10
Клёц
Дмитрий
99
Габриэл
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
История личных встреч
Верес
Львов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.22
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.17
|Гайдучик Николай
|3
|0.13
|Кучеров Валерий
|3
|0.13
|Дахновский Виталий
|3
|0.13
|Шестаков Михаил
|3
|0.13
|Шарай Владислав
|2
|0.09
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.17
|Богунов Ярослав
|2
|0.09
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.09
|Ременяк Артур
|2
|0.09
|Бойко Виталий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Мильченко Артём
|1
|0.04
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.04
|Крушиньский Борис
|1
|0.04
|Нич Назарий
|1
|0.04
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|9
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мышенко Богдан
|3
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Алибеков Ахмед
|2
|0
|Кузык Денис
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Верес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
6
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Львов
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
17
Волевые поражения
17
6
Верес
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Львов
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
24
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
15%
4
17%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
11%
3
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90
Забито
29
16
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
4
14%
5
31%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
7
24%
1
6%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
6
21%
6
38%
76-90
Пропущено
37
44
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
7
19%
6
14%
1-15
8
22%
5
11%
16-30
3
8%
8
18%
31-45
6
16%
7
16%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
9
24%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2
Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1
Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2
Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0
Результаты матчей
Верес
Львов
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Верес
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
57
39
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
1211
815
617
419
221
122
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|19 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6