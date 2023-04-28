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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Верес
3:2
Конец матча
Львов
0'
0:1
4' Гол
Ivijan Svrznjak
1:1
13' Гол
Кучеров Валерий
2:1
18' Гол
Близниченко Андрей
25' Желтая карточка
Никитюк Андрей
29' Желтая карточка
Беляев Александр
2:2
45' Гол
Ivijan Svrznjak
3:2
49' Гол
Шестаков Михаил
90'+6
1
Ющишин
Вадим
2
Гагун
Роман
19
Danyil
Khondak
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
7
Близниченко
Андрей
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
9
Шестаков
Михаил
1
Юрчук
Валерий
77
Грисьо
Максим
99
Габриэл
Игор
26
Никитюк
Андрей
3
Симинин
Сергей
33
Мильченко
Артём
6
Алибеков
Ахмед
10
Богунов
Ярослав
21
Беляев
Александр
87
Мышенко
Богдан
8
Ivijan
Svrznjak
Верес
Львов

История личных встреч

Верес
Львов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Близниченко Андрей 5 (3) 0.22
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.17
Гайдучик Николай 3 0.13
Кучеров Валерий 3 0.13
Дахновский Виталий 3 0.13
Шестаков Михаил 3 0.13
Шарай Владислав 2 0.09
Шарай Станислав 1 0.04
Сергийчук Михаил 1 0.04
Маткобожик Александр 1 0.04
Лебеденко Александр 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Danyil Khondak 1 0.04
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.17
Богунов Ярослав 2 0.09
Ivijan Svrznjak 2 0.09
Ременяк Артур 2 0.09
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 9 1
Дахновский Виталий 7 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 4 0
Гагун Роман 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Когут Богдан 2 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Никитюк Андрей 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мышенко Богдан 3 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Алибеков Ахмед 2 0
Кузык Денис 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Верес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
6
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Львов
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
17

Волевые поражения

17
6
Верес
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Львов
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

24
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
15%
4
17%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
4
20%
3
13%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
11%
3
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90

Забито

29
16
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
4
14%
5
31%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
7
24%
1
6%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
6
21%
6
38%
76-90

Пропущено

37
44
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
7
19%
6
14%
1-15
8
22%
5
11%
16-30
3
8%
8
18%
31-45
6
16%
7
16%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
9
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2
Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1
Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2
Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0

Результаты матчей

Верес
Львов

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Верес
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
12
11
8
15
1.5
6
17
4
19
2.5
2
21
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 21 15 3 3 46 - 19 48
3.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 21 8 10 3 33 - 26 34
6.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 22 8 4 10 19 - 26 28
9.
Ингулец
 22 7 5 10 20 - 24 26
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 22 5 8 9 22 - 29 23
13.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
14.
Рух Львов
 22 4 7 11 22 - 34 19
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
8.
Кривбасс
 11 5 2 4 9 - 11 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 11 4 4 3 15 - 13 16
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 19 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Oleksandr Belyaev сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ивиян Сврзняк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Oleksandr Belyaev получил желтую карточку от судьи
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