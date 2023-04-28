Тур: 23. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
1:3
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаПрядун Максим
45' Желтая карточкаКорраль Роберто
47' Желтая карточкаВивчаренко Константин
48' Красная карточкаРоманюк Юрий
0:1
70' ГолСирота Александр
0:2
75' ГолВанат Владислав
1:2
81' ГолПрядун Максим
82' Желтая карточкаРамирес Эрик
86' Желтая карточкаДемченко Егор
1:3
90' ГолВивчаренко Константин
90'+4
Ход матча
34'
45'
48'
70'
75'
78'
81'
1:2
82'
86'
90'
47
Романюк
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
-
28 SamuelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Металлист
Динамо Киев
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.91
Среднее время на гол
63
99
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.82
1.83
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.61
1.39
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
64
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|8
|0.35
|Панасенко Сергей
|3
|0.13
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.09
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.09
|Каплиенко Александр
|2
|0.09
|Aleks Chidomere
|2
|0.09
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.48
|Ванат Владислав
|9 (1)
|0.39
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.26
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Тымчик Александр
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Сирота Александр
|1
|0.04
|Вивчаренко Константин
|1
|0.04
|Царенко Антон
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Бенито
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|6
|1
|Демченко Егор
|7
|0
|Романюк Юрий
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Прядун Максим
|3
|1
|Oleksandr Mizyuk
|4
|0
|Bogdan Porokh
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|4
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Вивчаренко Константин
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Бенито
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Maksym Dyachuk
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
4
Металлист
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
8
17
Металлист
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Динамо Киев
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
17
21
Голы по времени матча
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Пропущено
21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
4
19%
3
33%
61-75
5
24%
1
11%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
5
38%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
3
30%
76-90
Забито
25
34
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
5
20%
1
3%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
5
20%
7
21%
46-60
5
20%
4
12%
61-75
4
16%
8
24%
76-90
Пропущено
39
19
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 12
1
3%
3
16%
1-15
9
23%
1
5%
16-30
6
15%
6
32%
31-45
4
10%
2
11%
46-60
7
18%
3
16%
61-75
12
31%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2
Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0
Результаты матчей
Металлист
Динамо Киев
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Металлист
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
85
29
58
29
49
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
55
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
185
716
1013
320
617
122
122
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|19 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6