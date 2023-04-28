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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Металлист
1:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
34' Желтая карточка
Прядун Максим
45' Желтая карточка
Корраль Роберто
47' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
48' Красная карточка
Романюк Юрий
0:1
70' Гол
Сирота Александр
0:2
75' Гол
Ванат Владислав
1:2
81' Гол
Прядун Максим
82' Желтая карточка
Рамирес Эрик
86' Желтая карточка
Демченко Егор
1:3
90' Гол
Вивчаренко Константин
90'+4
96
Ермолов
Даниил
3
Малумандсоко
Пати
31
Bogdan
Porokh
33
Корраль
Роберто
47
Романюк
Юрий
11
Картушов
Егор
8
Панасенко
Сергей
6
Ралюченко
Андрей
4
Чайковский
Игорь
17
Демченко
Егор
9
Прядун
Максим
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Maksym
Dyachuk
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Константин
18
Андриевский
Александр
5
Сидорчук
Сергей
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
Металлист
Динамо Киев

История личных встреч

Металлист
Динамо Киев

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.61
1.39

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
64

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 8 0.35
Панасенко Сергей 3 0.13
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.09
Бойчук Богдан 2 (1) 0.09
Каплиенко Александр 2 0.09
Aleks Chidomere 2 0.09
Картушов Егор 1 0.04
Романюк Юрий 1 0.04
Наумец Владислав 1 0.04
Малумандсоко Пати 1 0.04
Oleksandr Mizyuk 1 0.04
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.04
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.48
Ванат Владислав 9 (1) 0.39
Цыганков Виктор 6 (2) 0.26
Шепелев Владимир 1 0.04
Андриевский Александр 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Вивчаренко Константин 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенито 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 6 1
Демченко Егор 7 0
Романюк Юрий 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Прядун Максим 3 1
Oleksandr Mizyuk 4 0
Bogdan Porokh 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Федорив Виталий 2 0
Чайковский Игорь 2 0
Клименчук Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Бенито 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Яцык Александр 1 0
Maksym Dyachuk 1 0

Результаты матчей

Металлист
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
4
Металлист
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

8
17
Металлист
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Динамо Киев
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
4
19%
3
33%
61-75
5
24%
1
11%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
5
38%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
3
30%
76-90

Забито

25
34
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
5
20%
1
3%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
5
20%
7
21%
46-60
5
20%
4
12%
61-75
4
16%
8
24%
76-90

Пропущено

39
19
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 12
1
3%
3
16%
1-15
9
23%
1
5%
16-30
6
15%
6
32%
31-45
4
10%
2
11%
46-60
7
18%
3
16%
61-75
12
31%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2
Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0

Результаты матчей

Металлист
Динамо Киев

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Металлист
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
9
1.5
5
8
2
9
2.5
4
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
5
5
1
11
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
18
5
7
16
1.5
10
13
3
20
2.5
6
17
1
22
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 21 15 3 3 46 - 19 48
3.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 21 8 10 3 33 - 26 34
6.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 22 8 4 10 19 - 26 28
9.
Ингулец
 22 7 5 10 20 - 24 26
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 22 5 8 9 22 - 29 23
13.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
14.
Рух Львов
 22 4 7 11 22 - 34 19
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
8.
Кривбасс
 11 5 2 4 9 - 11 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 11 4 4 3 15 - 13 16
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 19 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
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      Корраль Роберто получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Прядун Максим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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