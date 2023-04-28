Тур: 23. Стадион: Колос.
1:3
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОреховский Павел
1:1
47' ПенальтиБондаренко Артём
1:2
52' ГолТраоре Лассина
52' Желтая карточкаВолынец Евгений
64' Желтая карточкаБогданов Андрей
73' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
1:3
80' ГолКелси Кевин
90'+5
Ход матча
13'
47'
1:1
52'
52'
64'
80'
1:3
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.35
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.17
|Чоботенко Сергей
|2
|0.09
|Безбородько Денис
|2
|0.09
|Мякушко Сергей
|1
|0.04
|Болбат Сергей
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Гончаренко Роман
|1
|0.04
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.35
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.3
|Бондаренко Артём
|6 (1)
|0.26
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.22
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.17
|Зубков Александр
|4
|0.17
|Траоре Лассина
|3
|0.13
|Келси Кевин
|3
|0.13
|Степаненко Тарас
|2
|0.09
|Михайличенко Богдан
|2
|0.09
|Швед Марьян
|2
|0.09
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Богданов Андрей
|6
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Ильин Олег
|5
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Бондаренко Артём
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|2
|0
|Назарина Егор
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
4
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Шахтёр Донецк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
6
24
Колос Ковалёвка
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Шахтёр Донецк
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
10
28
Голы по времени матча
Забито
13
32
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
3
23%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
38%
4
13%
61-75
2
15%
6
19%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
2
29%
6
25%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
31%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
20
56
9 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 1
4
20%
9
16%
1-15
0
0%
9
16%
16-30
5
25%
7
13%
31-45
2
10%
10
18%
46-60
7
35%
10
18%
61-75
2
10%
11
20%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
6
25%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0
Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
39
93
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
110
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
221
419
176
122
914
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|19 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6