  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:3
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
1:0
13' Гол
Ореховский Павел
1:1
47' Пенальти
Бондаренко Артём
1:2
52' Гол
Траоре Лассина
52' Желтая карточка
Волынец Евгений
64' Желтая карточка
Богданов Андрей
73' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
1:3
80' Гол
Келси Кевин
90'+5
25
Волынец
Евгений
17
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
10
Ореховский
Павел
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
69
Ильин
Олег
7
Лысенко
Владимир
50
Болбат
Сергей
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
6
Степаненко
Тарас
9
Швед
Марьян
21
Бондаренко
Артём
17
Джурасек
Невен
8
Судаков
Георгий
2
Траоре
Лассина
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.35
Милько Вадим 4 (2) 0.17
Чоботенко Сергей 2 0.09
Безбородько Денис 2 0.09
Мякушко Сергей 1 0.04
Болбат Сергей 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Гончаренко Роман 1 0.04
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.35
Мудрик Михаил 7 (2) 0.3
Бондаренко Артём 6 (1) 0.26
Крыськив Дмитрий 5 0.22
Судаков Георгий 4 (1) 0.17
Зубков Александр 4 0.17
Траоре Лассина 3 0.13
Келси Кевин 3 0.13
Степаненко Тарас 2 0.09
Михайличенко Богдан 2 0.09
Швед Марьян 2 0.09
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Матвиенко Николай 1 0.04
Петряк Иван 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Бондарь Валерий 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Очеретько Олег 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 1 0.04

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Богданов Андрей 6 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Ильин Олег 5 0
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Емец Владислав 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Попов Кирилл 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Михайличенко Богдан 3 0
Бондаренко Артём 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Ракицкий Ярослав 2 0
Назарина Егор 2 0
Сикан Даниил 2 0
Конопля Ефим 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
4
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Шахтёр Донецк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

6
24
Колос Ковалёвка
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Шахтёр Донецк
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

10
28

Голы по времени матча

Забито

13
32
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
3
23%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
38%
4
13%
61-75
2
15%
6
19%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

7
24
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
2
29%
6
25%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
31%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

20
56
9 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 1
4
20%
9
16%
1-15
0
0%
9
16%
16-30
5
25%
7
13%
31-45
2
10%
10
18%
46-60
7
35%
10
18%
61-75
2
10%
11
20%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
6
25%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0
Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
9
3
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
22
1
4
19
1.5
17
6
1
22
2.5
9
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 21 15 3 3 46 - 19 48
3.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 21 8 10 3 33 - 26 34
6.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 22 8 4 10 19 - 26 28
9.
Ингулец
 22 7 5 10 20 - 24 26
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 22 5 8 9 22 - 29 23
13.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
14.
Рух Львов
 22 4 7 11 22 - 34 19
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
8.
Кривбасс
 11 5 2 4 9 - 11 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 11 4 4 3 15 - 13 16
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 19 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Чоботенко Сергей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Ореховский Павел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:3 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     