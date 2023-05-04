Тур: 24. Стадион: НТК им. В. Банникова.
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
17
Курило
Игорь
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Металлист-1925
Рух Львов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.17
|Борячук Андрей
|3
|0.13
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.09
|Бичек Константин
|2
|0.09
|Безуглый Никита
|2
|0.09
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.3
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.22
|Довгий Алексей
|4
|0.17
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.13
|Рунич Василий
|1
|0.04
|Слюсар Денис
|1
|0.04
|Дидик Роман
|1
|0.04
|Marko Sapuha
|1
|0.04
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|7
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Жичиков Максим
|4
|0
|Ткачук Евгений
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|6
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Дидик Роман
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
6
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
8
12
Металлист-1925
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Рух Львов
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
19%
5
25%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
5
36%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
3
15%
7
29%
29%
31-45
4
20%
6
25%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Пропущено
35
34
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
8
23%
5
15%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
7
20%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
9
26%
4
12%
61-75
7
20%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Рух Львов
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
93
47
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
65
39
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
158
716
716
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|23
|13
|5
|5
|34 - 19
|44
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|0:0
|24
|9
|5
|10
|21 - 27
|32
|7.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|0:0
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|0:0
|24
|7
|6
|11
|20 - 26
|27
|11.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|12.
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|0:0
|24
|4
|9
|11
|23 - 35
|21
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|11.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Заря
|Имереков Максим
|8