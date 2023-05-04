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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Металлист-1925
0:0
Первый тайм: 10'
Рух Львов
0'
6' Красная карточка

Ход матча

6'
 
8'
Рудавский Михаил
Кравченко Дмитрий
 
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Рух Львов
4.80
3.90
2.57
Все Коэффициенты
1
Сидоренко
Денис
30
Безуглый
Никита
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
29
Жичиков
Максим
28
Габелок
Артём
27
Кравченко
Дмитрий
8
Мартынюк
Ярослав
10
Русин
Ростислав
79
Andrii
Chyruk
11
Ременюк
Андрей
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
4
Vitaliy
Kholod
73
Лях
Ростислав
15
Denys
Pidgurskyi
10
Притула
Остап
30
Де
Паула
Таллес
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
11
Соломон-Отабор
Вив
Металлист-1925
Рух Львов

История личных встреч

Металлист-1925
Рух Львов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.17
Борячук Андрей 3 0.13
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.09
Бичек Константин 2 0.09
Безуглый Никита 2 0.09
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.3
Климчук Юрий 5 (2) 0.22
Довгий Алексей 4 0.17
Карабин Ярослав 3 (1) 0.13
Рунич Василий 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Капинус Дмитрий 3 1
Жичиков Максим 4 0
Ткачук Евгений 3 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Дидик Роман 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
6
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

8
12
Металлист-1925
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Рух Львов
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
19%
5
25%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
5
36%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
3
15%
7
29%
29%
31-45
4
20%
6
25%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Пропущено

35
34
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
8
23%
5
15%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
7
20%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
9
26%
4
12%
61-75
7
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Рух Львов

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
4
8
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
7
16
2
21
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 0:0 24 9 5 10 21 - 27 32
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 0:0 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 0:0 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 0:0 24 4 9 11 23 - 35 21
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 0:0 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 0:0 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 0:0 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 0:0 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 0:0 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Кривбасс
 0:0 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Ингулец
 0:0 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 0:0 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Заря Имереков Максим 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Кравченко Дмитрий уходит с поля. Рудавский Михаил выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Рух Львов.
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Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Рух Львов
4.80
3.90
2.57
Все Коэффициенты
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Рух Львов
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