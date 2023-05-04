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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Металлист-1925
0:0
Конец матча
Рух Львов
0'
6' Красная карточка
Ткачук Евгений
25' Желтая карточка
Дидик Роман
33' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
40' Желтая карточка
Vitaliy Kholod
54' Желтая карточка
Русин Ростислав
55' Желтая карточка
67' Желтая карточка
Габелок Артём
87' Вторая желтая карточка
Vitaliy Kholod
90'+5
1
Сидоренко
Денис
30
Безуглый
Никита
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
29
Жичиков
Максим
28
Габелок
Артём
27
Кравченко
Дмитрий
8
Мартынюк
Ярослав
10
Русин
Ростислав
79
Andrii
Chyruk
11
Ременюк
Андрей
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
4
Vitaliy
Kholod
73
Лях
Ростислав
15
Denys
Pidgurskyi
10
Притула
Остап
30
Де
Паула
Таллес
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
11
Соломон-Отабор
Вив
Металлист-1925
Рух Львов

История личных встреч

Металлист-1925
Рух Львов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.17
Борячук Андрей 3 0.13
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.08
Бичек Константин 2 0.08
Безуглый Никита 2 0.08
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.29
Климчук Юрий 5 (2) 0.21
Довгий Алексей 4 0.17
Карабин Ярослав 3 (1) 0.13
Рунич Василий 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 8 1
Курило Игорь 7 0
Ткачук Евгений 3 1
Капинус Дмитрий 3 1
Жичиков Максим 4 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Дидик Роман 5 0
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
6
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

8
12
Металлист-1925
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Рух Львов
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
19%
5
25%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
5
36%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
3
15%
7
29%
29%
31-45
4
20%
6
25%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Пропущено

35
34
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
8
23%
5
15%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
7
20%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
9
26%
4
12%
61-75
7
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Рух Львов

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
7 раз 29%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 54%
2
5 раз 21%
1
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
13
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
7
17
2
22
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 1:1 24 13 6 5 35 - 20 45
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 24 9 5 10 21 - 27 32
7.
Ворскла
 1:1 24 8 7 9 29 - 32 31
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 1:1 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 1:1 12 5 4 3 14 - 11 19
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Динамо Киев
 1:1 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 1:1 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
  • 64'
    Ременюк Андрей уходит с поля. Igor Henrique выходит вместо него
  • 57'
    Мысык Марьян уходит с поля. Ilya Kvasnytsya выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Русин Ростислав получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Vitaliy Kholod получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мартынюк Ярослав получил желтую карточку от судьи
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