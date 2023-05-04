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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Ингулец
0:0
Конец матча
Кривбасс
0'
45' Желтая карточка
Поспелов Дмитрий
55' Желтая карточка
Artem Smolyakov
59' Желтая карточка
Головкин Иван
67' Желтая карточка
Татарков Никита
76' Вторая желтая карточка
Головкин Иван
90'+3
31
Билык
Олег
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
23
Кучеренко
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
8
Клименко
Владислав
15
Коробенко
Андрей
29
Artem
Smolyakov
19
Одарюк
Владимир
97
Denys
Rezepov
27
Козыренко
Юрий
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
11
Татарков
Никита
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
20
Микитишин
Артур
Ингулец
Кривбасс

История личных встреч

Ингулец
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.13
Одарюк Владимир 3 0.13
Artem Smolyakov 2 0.08
Ситало Артём 2 0.08
Марусич Максим 2 0.08
Ковалёв Максим 2 (2) 0.08
Клименко Владислав 1 0.04
Запорожец Евгений 1 0.04
Кучеренко Александр 1 0.04
Головкин Иван 1 0.04
Кравчук Даниил 1 0.04
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.17
Дебелко Роман 4 0.17
Волошин Назар 4 0.17
Стецков Тимур 2 0.08
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Запорожец Евгений 4 0
Клименко Владислав 4 0
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Головкин Иван 1 1
Ковалёв Максим 2 0
Мельничук Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Лунёв Максим 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Хомченовский Дмитрий 1 0
Сарнавский Богдан 1 0

Результаты матчей

Ингулец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Кривбасс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
7
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

7
9
Ингулец
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Кривбасс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
3
16%
6
27%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
7%
1
4%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
7
26%
3
12%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
3
11%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1
Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0
Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1

Результаты матчей

Ингулец
Кривбасс

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
1
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
14
10
4
20
1.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 1:1 24 13 6 5 35 - 20 45
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 24 9 5 10 21 - 27 32
7.
Ворскла
 1:1 24 8 7 9 29 - 32 31
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 1:1 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 1:1 12 5 4 3 14 - 11 19
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Динамо Киев
 1:1 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 1:1 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Dmytro Pospelov получил желтую карточку от судьи
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