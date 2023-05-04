Тур: 24. Стадион: Inhulets Stadium.
0'
45' Желтая карточкаПоспелов Дмитрий
55' Желтая карточкаArtem Smolyakov
59' Желтая карточкаГоловкин Иван
67' Желтая карточкаТатарков Никита
76' Вторая желтая карточкаГоловкин Иван
90'+3
Ход матча
45'
55'
59'
67'
76'
31
Билык
Олег
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Ингулец
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.13
|Одарюк Владимир
|3
|0.13
|Artem Smolyakov
|2
|0.08
|Ситало Артём
|2
|0.08
|Марусич Максим
|2
|0.08
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.08
|Клименко Владислав
|1
|0.04
|Запорожец Евгений
|1
|0.04
|Кучеренко Александр
|1
|0.04
|Головкин Иван
|1
|0.04
|Кравчук Даниил
|1
|0.04
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|4 (2)
|0.17
|Дебелко Роман
|4
|0.17
|Волошин Назар
|4
|0.17
|Стецков Тимур
|2
|0.08
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|Лунёв Максим
|1
|0.04
|Понедельник Андрей
|1
|0.04
|Klim Prykhodko
|1
|0.04
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Запорожец Евгений
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Мельничук Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Кривбасс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
7
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
7
9
Ингулец
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Кривбасс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
3
16%
6
27%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Пропущено
27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
7%
1
4%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
7
26%
3
12%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
3
11%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1
Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0
Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Результаты матчей
Ингулец
Кривбасс
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1410
420
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|1:1
|24
|13
|6
|5
|35 - 20
|45
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|24
|9
|5
|10
|21 - 27
|32
|7.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|24
|7
|6
|11
|20 - 26
|27
|11.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|12.
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|24
|4
|9
|11
|23 - 35
|21
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5