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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Ворскла
1:1
Перерыв
Динамо Киев
0'
7' Желтая карточка
Ванат Владислав
1:0
13' Гол
Степанюк Руслан
1:1
24' Гол
Ванат Владислав
26' Желтая карточка
Челядин Артём
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
95
Родригес
Фелипе
II
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
38
Челядин
Артём
18
Павлюк
Евгений
16
Сулейманов
Таулан
7
Олейник
Денис
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Maksym
Dyachuk
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Константин
18
Андриевский
Александр
5
Сидорчук
Сергей
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Ворскла
Динамо Киев

История личных встреч

Ворскла
Динамо Киев

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

35 матчей

11.4%
20%
68.6%
4 победы 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

8.6%
48.6%
42.8%
3 победы 17 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
Р
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.87
0.6

Среднее время на гол

103
150

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.29
1.2

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

70
75

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 11 (4) 0.46
Степанюк Руслан 4 0.17
Кравец Василий 3 0.13
Марлисон 3 (1) 0.13
Олейник Денис 2 (1) 0.08
Скляр Александр 1 0.04
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.46
Ванат Владислав 10 (1) 0.42
Цыганков Виктор 6 (2) 0.25
Шепелев Владимир 1 0.04
Андриевский Александр 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Вивчаренко Константин 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенито 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Скляр Александр 7 0
Яворский Сергей 5 1
Сулейманов Таулан 4 1
Кравец Василий 5 0
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Бацула Андрей 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Ванат Владислав 5 0
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Бенито 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Яцык Александр 1 0
Maksym Dyachuk 1 0

Результаты матчей

Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
4
Ворскла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

9
17
Ворскла
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Динамо Киев
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

13
21

Голы по времени матча

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
50%
1
11%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
40%
31-45
7
37%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Забито

30
34
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
1
3%
1
3%
1-15
7
23%
7
21%
16-30
5
17%
7
21%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
6
20%
8
24%
76-90

Пропущено

29
19
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
9
31%
2
11%
46-60
1
3%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0
Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0
Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2

Результаты матчей

Ворскла
Динамо Киев

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
5
8
1
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
9
14
1.5
10
13
1
22
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 1:1 24 13 6 5 35 - 20 45
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 24 9 5 10 21 - 27 32
7.
Ворскла
 1:1 24 8 7 9 29 - 32 31
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 1:1 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 1:1 12 5 4 3 14 - 11 19
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Динамо Киев
 1:1 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 1:1 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Динамо Киев
5.00
5.00
1.95
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