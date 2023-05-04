Тур: 24. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
1:1
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаВанат Владислав
1:0
13' ГолСтепанюк Руслан
1:1
24' ГолВанат Владислав
26' Желтая карточкаЧелядин Артём
Ход матча
13'
1:0
24'
26'
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Ворскла
Динамо Киев
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
35 матчей
11.4%
20%
68.6%
4 победы 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
8.6%
48.6%
42.8%
3 победы 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.87
0.6
Среднее время на гол
103
150
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
45
42
Голов в среднем за матч
1.29
1.2
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
70
75
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|11 (4)
|0.46
|Степанюк Руслан
|4
|0.17
|Кравец Василий
|3
|0.13
|Марлисон
|3 (1)
|0.13
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1
|0.04
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|Челядин Артём
|1
|0.04
|Чеснаков Владимир
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.46
|Ванат Владислав
|10 (1)
|0.42
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.25
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Тымчик Александр
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Сирота Александр
|1
|0.04
|Вивчаренко Константин
|1
|0.04
|Царенко Антон
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Бенито
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Скляр Александр
|7
|0
|Яворский Сергей
|5
|1
|Сулейманов Таулан
|4
|1
|Кравец Василий
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Бацула Андрей
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|4
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Вивчаренко Константин
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Бенито
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Maksym Dyachuk
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
4
Ворскла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
9
17
Ворскла
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Динамо Киев
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
13
21
Голы по времени матча
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
40%
31-45
7
37%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Забито
30
34
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
1
3%
1
3%
1-15
7
23%
7
21%
16-30
5
17%
7
21%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
6
20%
8
24%
76-90
Пропущено
29
19
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
9
31%
2
11%
46-60
1
3%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0
Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0
Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2
Результаты матчей
Ворскла
Динамо Киев
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
85
47
58
110
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
914
1013
122
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|1:1
|24
|13
|6
|5
|35 - 20
|45
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|24
|9
|5
|10
|21 - 27
|32
|7.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|24
|7
|6
|11
|20 - 26
|27
|11.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|12.
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|24
|4
|9
|11
|23 - 35
|21
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5