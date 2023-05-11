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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Днепр-1
1:1
Конец матча
Александрия
0'
20' Желтая карточка
Скорко Данил
1:0
22' Пенальти
Довбик Артём
1:1
26' Гол
Ковалец Кирилл
39' Желтая карточка
Назаренко Александр
42' Желтая карточка
Кожушко Олег
85' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
90'+7
1
Рыбак
Владислав
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
29
Назаренко
Александр
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
Шевченко
Никита
Скорко
Данил
4
Бабогло
Владислав
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
37
Рыбалка
Сергей
17
Кожушко
Олег
Михайленко
Николай
14
Kyrylo
Sigeev
11
Мирошниченко
Денис
6
Ковалец
Кирилл
Днепр-1
Александрия

История личных встреч

Днепр-1
Александрия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 22 (8) 0.85
Гуцуляк Алексей 7 0.27
Пихалёнок Александр 6 0.23
Сарапий Эдуард 4 0.15
Когут Игорь 3 0.12
Пеглоу 3 0.12
Адамюк Владимир 3 0.12
Хамаче Янис 2 0.08
Логинов Сергей 2 0.08
Бланко Доминго 1 0.04
Громов Артём 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Валентин Рубчинский 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Танчик Владимир 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.27
Цуриков Андрей 5 0.19
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.15
Мирошниченко Денис 4 0.15
Ковалец Кирилл 3 0.12
Калитвинцев Владислав 2 0.08
Мустафаев Эмиль 2 0.08
Демченко Александр 1 0.04
Костишин Денис 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Bogdan Kobzar 1 0.04
Artem Shulyanskyi 1 0.04
Kyrylo Sigeev 1 0.04
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 0
Бабенко Руслан 5 0
Бланко Доминго 4 0
Назаренко Александр 4 0
Сваток Александр 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Когут Игорь 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 5 0
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Рыбалка Сергей 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Авагимян Артур 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Скорко Данил 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Михайленко Николай 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
7
Днепр-1
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

24
22
Днепр-1
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Александрия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

27
29

Голы по времени матча

Забито

30
12
14 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
7%
2
17%
1-15
5
17%
2
17%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
6
20%
1
8%
61-75
7
23%
6
50%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Забито

26
23
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
8%
7
30%
61-75
9
35%
7
30%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Забито

56
35
24 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
4
7%
6
17%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
12
21%
3
9%
31-45
8
14%
1
3%
46-60
8
14%
8
23%
61-75
16
29%
13
37%
76-90

Пропущено

21
32
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
0
0%
3
9%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
6
29%
4
13%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
5
24%
8
25%
61-75
2
10%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2
Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0
Александрия
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0

Результаты матчей

Днепр-1
Александрия

Точный счет

3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
8
5
6
7
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
3
10
5
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
22
4
17
9
1.5
11
15
11
15
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 25 17 4 4 52 - 28 55
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 25 5 12 8 20 - 38 27
10.
Ингулец
 25 7 6 12 20 - 29 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
7.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Металлист-1925
 13 2 8 3 10 - 15 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Кожушко Олег получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Oleksandr Nazarenko получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Рыбалка Сергей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Довбик Артём из команды Днепр-1 забивает с точки!
    • Желтая карточка
      20'
      Скорко Данил получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Днепр-1 1:1 Александрия онлайн

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