Тур: 1. Стадион: Авангард (Ужгород).
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаСкорко Данил
1:0
22' ПенальтиДовбик Артём
1:1
26' ГолКовалец Кирилл
39' Желтая карточкаНазаренко Александр
42' Желтая карточкаКожушко Олег
85' Желтая карточкаРыбалка Сергей
90'+7
Ход матча
20'
22'
1:0
26'
1:1
42'
72'
85'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
10 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Днепр-1
Александрия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|22 (8)
|0.85
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.27
|Пихалёнок Александр
|6
|0.23
|Сарапий Эдуард
|4
|0.15
|Когут Игорь
|3
|0.12
|Пеглоу
|3
|0.12
|Адамюк Владимир
|3
|0.12
|Хамаче Янис
|2
|0.08
|Логинов Сергей
|2
|0.08
|Бланко Доминго
|1
|0.04
|Громов Артём
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Валентин Рубчинский
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.27
|Цуриков Андрей
|5
|0.19
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.15
|Мирошниченко Денис
|4
|0.15
|Ковалец Кирилл
|3
|0.12
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.08
|Демченко Александр
|1
|0.04
|Костишин Денис
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Bogdan Kobzar
|1
|0.04
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.04
|Kyrylo Sigeev
|1
|0.04
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Бланко Доминго
|4
|0
|Назаренко Александр
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Авагимян Артур
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
7
Днепр-1
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
24
22
Днепр-1
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Александрия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
27
29
Голы по времени матча
Забито
30
12
14 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
7%
2
17%
1-15
5
17%
2
17%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
6
20%
1
8%
61-75
7
23%
6
50%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
1
10%
5
33%
76-90
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
8%
7
30%
61-75
9
35%
7
30%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Забито
56
35
24 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
4
7%
6
17%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
12
21%
3
9%
31-45
8
14%
1
3%
46-60
8
14%
8
23%
61-75
16
29%
13
37%
76-90
Пропущено
21
32
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
0
0%
3
9%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
6
29%
4
13%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
5
24%
8
25%
61-75
2
10%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2
Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0
Александрия
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0
Результаты матчей
Днепр-1
Александрия
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
94
85
67
49
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
224
179
1115
1115
422
224
125
224
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5