Тур: 16.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаAgustin Bolivar
33' Желтая карточкаЛема Кристиан
74' Желтая карточкаBrian Aguilar
1:0
90' ГолMaximiliano Comba
90'+6
Ход матча
20'
33'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Alan
Lescano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alan LescanoНападающий
- Запасные игроки
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Tomas Muro
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
22 Julio Soler
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ланус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1
0.18
Среднее время на гол
90
495
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.67
Среднее время на гол
61
54
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
105
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Lescano
|3
|0.19
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.19
|Ivo Mammini
|2
|0.13
|Сольдано Франко
|1
|0.06
|Maximiliano Comba
|1
|0.06
|Guillermo Enrique
|1
|0.06
|Leonardo Morales
|1
|0.06
|Leandro Contin
|1
|0.06
|Erik Ramirez
|1
|0.06
|Franco Torres
|1
|0.06
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.06
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|8 (4)
|0.53
|Franco Troyansky
|3
|0.2
|Franco Orozco
|3
|0.2
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.13
|Jose Maria Canale
|1
|0.07
|Брагьери Диего
|1
|0.07
|Tomas Belmonte
|1
|0.07
|Raul Loaiza
|1
|0.07
|Matias Esquivel
|1
|0.07
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.07
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|5
|1
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Leonardo Morales
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Alan Lescano
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|4
|2
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Tomas Belmonte
|6
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Luciano Boggio
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Brian Aguilar
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
7
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
5
11
Химнасия Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ланус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
31%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
4
25%
2
50%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
3
19%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
7
32%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
2
9%
76-90
Пропущено
23
15
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
5
33%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
22%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4
Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Ланус
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
114
412
78
214
312
115
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|23 - 19
|27
|8.
|15
|7
|4
|4
|22 - 15
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|6
|3
|7
|16 - 23
|21
|15.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|18.
|16
|5
|4
|7
|12 - 18
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|15
|1
|6
|8
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|19.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4