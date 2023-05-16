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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Ланус
0'
20' Желтая карточка
Agustin Bolivar
33' Желтая карточка
Лема Кристиан
74' Желтая карточка
Brian Aguilar
1:0
90' Гол
Maximiliano Comba
90'+6
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
32
Matias
Melluso
27
Сольдано
Франко
14
Agustin
Bolivar
15
Санчес
Николас
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
20
Alan
Lescano
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
6
Брагьери
Диего
35
Braian
Aguirre
8
Luciano
Boggio
5
Tomas
Belmonte
7
Акоста
Лаутаро
11
Franco
Orozco
18
Leandro
Diaz
III
20
Franco
Troyansky
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ланус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
2:4
С
1:1
С
2:0
С
1:3
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
4:0

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1
0.18

Среднее время на гол

90
495

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.67

Среднее время на гол

61
54

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
105

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Lescano 3 0.19
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.19
Ivo Mammini 2 0.13
Сольдано Франко 1 0.06
Maximiliano Comba 1 0.06
Guillermo Enrique 1 0.06
Leonardo Morales 1 0.06
Leandro Contin 1 0.06
Erik Ramirez 1 0.06
Franco Torres 1 0.06
Bautista Barros Schelotto 1 0.06
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 8 (4) 0.53
Franco Troyansky 3 0.2
Franco Orozco 3 0.2
Де Ла Вега Педро 2 0.13
Jose Maria Canale 1 0.07
Брагьери Диего 1 0.07
Tomas Belmonte 1 0.07
Raul Loaiza 1 0.07
Matias Esquivel 1 0.07
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.07
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ignacio Miramon 5 1
Felipe Sanchez 6 0
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Erik Ramirez 3 0
Guillermo Enrique 1 1
Leonardo Morales 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Коласо Николас 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Alan Lescano 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 4 2
Leandro Diaz III 5 1
Tomas Belmonte 6 0
Jose Maria Canale 3 1
Luciano Boggio 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Lucas Acosta II 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Franco Orozco 1 0
Juan Caceres 1 0
Brian Aguilar 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
7
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

5
11
Химнасия Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ланус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
31%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
4
25%
2
50%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
3
19%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
7
32%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Пропущено

23
15
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
5
33%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
22%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4
Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Ланус

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
7
8
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
4.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 0:0 16 7 6 3 23 - 19 27
8.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 16 6 3 7 16 - 23 21
15.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 16 5 4 7 12 - 18 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 15 1 6 8 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 0:0 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
7.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
11.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
12.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
13.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
14.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 0:0 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Росарио Сентраль
 0:0 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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