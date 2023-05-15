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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Унион Санта-Фе
0:1
Второй тайм: 57'
Сармиенто
0'
7' Желтая карточка
Franco Quinteros
0:1
17' Гол
Javier Fabian Toledo
40' Желтая карточка
Emiliano Mendez
47' Желтая карточка
Luciano Aued

Ход матча

7'
 
Franco Quinteros
17'
0:1
Javier Fabian Toledo
(Мартинес Фернардо)
40'
 
Emiliano Mendez
46'
 
Emanuel Hernandez
Franco Quinteros
46'
Luciano Aued
Enzo Roldan
 
46'
Tomas Gonzalez
Kevin Zenon
 
47'
Luciano Aued
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Сармиенто
5.90
3.24
3.40
Все Коэффициенты
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
5
Пирис
Оскар
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
34
Kevin
Zenon
10
Martin
Ezequiel
Canete
7
Mauro
Luna
Diale
32
Sebastian
Meza
29
Гарсия
Мануэль
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
17
Jean
Rosso
3
Franco
Quinteros
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
9
Luciano
Gondou
7
Лисандро
Лопес
III
22
Javier
Fabian
Toledo
Унион Санта-Фе
4-4-1-1
Сармиенто
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Сармиенто

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
3:4
ЛП
0:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
2:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.29
1.4

Среднее время на гол

315
64

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.29

Среднее время на гол

50
315

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.75

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
120

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 2 0.13
Tomas Gonzalez 1 0.07
Luciano Aued 1 0.07
Yeison Gordillo 1 0.07
Пирис Оскар 1 0.07
Mauro Luna Diale 1 0.07
Bryan Castrillon 1 0.07
Корвалан Клаудио 0 0
Federico Vera 0 0
Thiago Vecino 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Enzo Roldan 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.38
Мелано Лукас 3 0.19
Javier Fabian Toledo 3 (1) 0.19
Лисандро Лопес III 3 0.19
Manuel Monaco 1 0.06
Gonzalo Bettini 1 0.06
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 6 0
Yeison Gordillo 4 1
Federico Vera 4 0
Mauro Luna Diale 1 1
Franco Calderon 1 1
Imanol Machuca 1 1
Luciano Aued 2 0
Пирис Оскар 2 0
Enzo Roldan 2 0
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Jerome Domina 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисандро Лопес III 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Emiliano Mendez 5 0
Мартинес Фернардо 4 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Harrinson Mancilla 2 0
Franco Quinteros 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сармиенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

2
8
Унион Санта-Фе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сармиенто
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
4
44%
3
60%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
4
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
10%
4
27%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0
Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Сармиенто

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
6
1
13
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
4.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 1:0 16 6 4 6 17 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:1 16 6 3 7 12 - 17 21
15.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
21.
Барракас Централь
 1:2 16 4 5 7 14 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 0:1 15 1 6 8 8 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
7.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
13.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
14.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
15.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
16.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
18.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
19.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
20.
Барракас Централь
 1:2 9 3 2 4 8 - 10 11
21.
Сармиенто
 1:0 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:1 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 0:1 7 1 2 4 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 1:0 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:1 8 3 2 3 7 - 10 11
9.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 1:2 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 0:1 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Эмилиано Мендес получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Сармиенто
5.90
3.24
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:1 Сармиенто онлайн

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