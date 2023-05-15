Тур: 16.
0:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаFranco Quinteros
0:1
17' ГолJavier Fabian Toledo
40' Желтая карточкаEmiliano Mendez
47' Желтая карточкаLuciano Aued
0:2
54' ГолJavier Fabian Toledo
67' Желтая карточкаYeison Gordillo
80' Красная карточкаTomas Gonzalez
85' Желтая карточкаEmanuel Hernandez
90' Желтая карточкаКапроф Хуан
90'+7
Ход матча
17'
40'
47'
54'
67'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
-
19 Pablo Gerzel
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Сармиенто
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.29
1.4
Среднее время на гол
315
64
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.29
Среднее время на гол
50
315
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.92
0.75
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
120
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|2
|0.13
|Tomas Gonzalez
|1
|0.07
|Luciano Aued
|1
|0.07
|Yeison Gordillo
|1
|0.07
|Пирис Оскар
|1
|0.07
|Mauro Luna Diale
|1
|0.07
|Bryan Castrillon
|1
|0.07
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.38
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.25
|Мелано Лукас
|3
|0.19
|Лисандро Лопес III
|3
|0.19
|Manuel Monaco
|1
|0.06
|Gonzalo Bettini
|1
|0.06
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|5
|1
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Luciano Aued
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|1
|Franco Calderon
|1
|1
|Imanol Machuca
|1
|1
|Пирис Оскар
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисандро Лопес III
|6
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|1
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Мартинес Фернардо
|4
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
2
8
Унион Санта-Фе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сармиенто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
3
60%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
4
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
1
13%
6
33%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
4
27%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0
Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Сармиенто
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
106
114
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|15.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|16.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|17.
|16
|5
|4
|7
|12 - 18
|19
|18.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|15
|1
|6
|8
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|14.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|15.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|19.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4