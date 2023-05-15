  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Унион Санта-Фе
0:2
Конец матча
Сармиенто
0'
7' Желтая карточка
Franco Quinteros
0:1
17' Гол
Javier Fabian Toledo
40' Желтая карточка
Emiliano Mendez
47' Желтая карточка
Luciano Aued
0:2
54' Гол
Javier Fabian Toledo
67' Желтая карточка
Yeison Gordillo
80' Красная карточка
Tomas Gonzalez
85' Желтая карточка
Emanuel Hernandez
90' Желтая карточка
Капроф Хуан
90'+7
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
5
Пирис
Оскар
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
34
Kevin
Zenon
10
Martin
Ezequiel
Canete
7
Mauro
Luna
Diale
32
Sebastian
Meza
29
Гарсия
Мануэль
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
17
Jean
Rosso
3
Franco
Quinteros
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
9
Luciano
Gondou
7
Лисандро
Лопес
III
22
Javier
Fabian
Toledo
Унион Санта-Фе
4-4-1-1
Сармиенто
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Сармиенто

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
3:4
ЛП
0:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
2:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.29
1.4

Среднее время на гол

315
64

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.29

Среднее время на гол

50
315

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.75

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
120

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 2 0.13
Tomas Gonzalez 1 0.07
Luciano Aued 1 0.07
Yeison Gordillo 1 0.07
Пирис Оскар 1 0.07
Mauro Luna Diale 1 0.07
Bryan Castrillon 1 0.07
Корвалан Клаудио 0 0
Federico Vera 0 0
Thiago Vecino 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Enzo Roldan 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.38
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.25
Мелано Лукас 3 0.19
Лисандро Лопес III 3 0.19
Manuel Monaco 1 0.06
Gonzalo Bettini 1 0.06
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 5 1
Корвалан Клаудио 6 0
Federico Vera 4 0
Luciano Aued 3 0
Mauro Luna Diale 1 1
Franco Calderon 1 1
Imanol Machuca 1 1
Пирис Оскар 2 0
Enzo Roldan 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Jerome Domina 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисандро Лопес III 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Emiliano Mendez 5 0
Мартинес Фернардо 4 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Harrinson Mancilla 2 0
Franco Quinteros 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Капроф Хуан 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

2
8
Унион Санта-Фе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сармиенто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
3
60%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
4
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
1
13%
6
33%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
4
27%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0
Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Сармиенто

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
6
1
14
1.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
4.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Ланус
 0:0 15 7 5 3 22 - 14 26
8.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
15.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
16.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 16 5 4 7 12 - 18 19
18.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 16 5 4 7 15 - 23 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 15 1 6 8 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 0:0 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
7.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
13.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
14.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
19.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
20.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Ланус
 0:0 8 2 4 2 11 - 10 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:2 Сармиенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     