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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 39'
Росарио Сентраль
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Росарио Сентраль
2.45
3.10
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
2
Годин
Диего
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
34
Damian
Fernandez
42
Gianluca
Prestianni
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
1
Броун
Хорхе
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
4
Damian
Alberto
Martinez
8
Alejo
Toledo
5
Francis
Mac
Allister
16
Alan
Rodriguez2
10
Victor
Malcorra
20
Jhonatan
Candia
13
Кампас
Хаминтон
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Росарио Сентраль
3-4-3

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
6 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.22
1.15

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.69
0.89

Среднее время на гол

130
101

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
86

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.25
Walter Bou 2 0.13
Abiel Osorio 2 0.13
Пратто Лукас 2 (1) 0.13
Julian Fernandez 2 0.13
Gianluca Prestianni 2 0.13
Jose Florentin 1 0.06
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 6 0.38
Victor Malcorra 3 (2) 0.19
Кампас Хаминтон 2 0.13
Laurtaro Giaccone 2 0.13
Jhonatan Candia 2 0.13
Damian Alberto Martinez 2 0.13
Alan Rodriguez2 1 0.06
Francis Mac Allister 1 0.06
Комар Хуан 1 0.06
Tomas O'Connor 1 0.06
Gino Infantino 1 0.06
Carlos Quintana 1 (1) 0.06
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Valentin Gomez 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Пратто Лукас 3 0
Хианетти Лаутаро 3 0
Miguel Brizuela 3 0
Дженсон Лукас 1 1
Ортега Франсиско 1 1
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Abiel Osorio 2 0
Годин Диего 1 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Christian Ordonez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 6 1
Damian Alberto Martinez 5 0
Facundo Mallo 5 0
Carlos Quintana 4 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Victor Malcorra 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Veliz 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
6
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
15
Велес Сарсфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Росарио Сентраль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
2
33%
4
29%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
8
35%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
7
8
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
4.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 0:0 16 7 6 3 23 - 19 27
8.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 16 6 3 7 16 - 23 21
15.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 16 5 4 7 12 - 18 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 15 1 6 8 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 0:0 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
7.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
11.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
12.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
13.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
14.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 0:0 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Росарио Сентраль
 0:0 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Велес Сарсфилд
Ничья
Росарио Сентраль
2.45
3.10
4.90
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