Тур: 16.
0:0
Первый тайм: 39'
0'
12
Пратто
Лукас
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
22 матча
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
6 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.22
1.15
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.69
0.89
Среднее время на гол
130
101
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
86
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.25
|Walter Bou
|2
|0.13
|Abiel Osorio
|2
|0.13
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.13
|Julian Fernandez
|2
|0.13
|Gianluca Prestianni
|2
|0.13
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|6
|0.38
|Victor Malcorra
|3 (2)
|0.19
|Кампас Хаминтон
|2
|0.13
|Laurtaro Giaccone
|2
|0.13
|Jhonatan Candia
|2
|0.13
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.13
|Alan Rodriguez2
|1
|0.06
|Francis Mac Allister
|1
|0.06
|Комар Хуан
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|1
|0.06
|Gino Infantino
|1
|0.06
|Carlos Quintana
|1 (1)
|0.06
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Valentin Gomez
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|6
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Броун Хорхе
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
15
Велес Сарсфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Росарио Сентраль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
8
35%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
411
78
312
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|23 - 19
|27
|8.
|15
|7
|4
|4
|22 - 15
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|6
|3
|7
|16 - 23
|21
|15.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|18.
|16
|5
|4
|7
|12 - 18
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|15
|1
|6
|8
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|19.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4