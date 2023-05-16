Тур: 16.
0:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаКомар Хуан
54' Желтая карточкаVictor Malcorra
64' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
68' Желтая карточкаAbiel Osorio
69' Желтая карточкаДженсон Лукас
69' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
72' Желтая карточкаГодин Диего
87' Вторая желтая карточкаDamian Alberto Martinez
90'+7
Ход матча
50'
54'
68'
69'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пратто
Лукас
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
22 матча
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
6 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.22
1.15
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.69
0.89
Среднее время на гол
130
101
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
86
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.25
|Walter Bou
|2
|0.13
|Abiel Osorio
|2
|0.13
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.13
|Julian Fernandez
|2
|0.13
|Gianluca Prestianni
|2
|0.13
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|6
|0.38
|Victor Malcorra
|3 (2)
|0.19
|Кампас Хаминтон
|2
|0.13
|Laurtaro Giaccone
|2
|0.13
|Jhonatan Candia
|2
|0.13
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.13
|Alan Rodriguez2
|1
|0.06
|Francis Mac Allister
|1
|0.06
|Комар Хуан
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|1
|0.06
|Gino Infantino
|1
|0.06
|Carlos Quintana
|1 (1)
|0.06
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Valentin Gomez
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Пратто Лукас
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Годин Диего
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|6
|1
|Kevin Ortiz
|6
|1
|Facundo Mallo
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Броун Хорхе
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
15
Велес Сарсфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Росарио Сентраль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
38%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
4
29%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
8
35%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
44
36
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
412
79
313
214
115
115
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4