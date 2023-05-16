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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Стрёмсгодсет
1:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
41' Гол
Ханссен Сондре
64' Желтая карточка
Стенгель Херман
87' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
90' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
90'+5

Ход матча

41'
Ханссен Сондре
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
1:0
56'
 
Jakob Masloe Dunsby
Youseff Chaib
64'
Стенгель Херман
 
68'
 
Бикоро Федерико
Нильссон Александер II
68'
 
Фосс Сандер Моэн
Fredrik Tobias Berglie
73'
Jostein Ekeland
Гулликсен Тобиас
 
80'
 
Ньенету Франклин
Тветер Александер Рууд
81'
 
Рисан Сандер
Айер Кинин
82'
Jonas Torrissen Therkelsen
Менерт Маркус
 
87'
Стеневик Халлдор
 
90'
Браут-Брюнес Джонатан
 
90'
Fredrik Kristensen Dahl
 
90'
Albert Palmberg Thorsen
 

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
7
Стеневик
Халлдор
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
77
Менерт
Маркус
1
Кето
Хуго
19
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Jesper
Taaje
4
Ian
Smeulers
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
11
Youseff
Chaib
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
Т
2:2
Т
0:5
Т
2:0
Т
4:0
ТМК
1:0
Т
0:0
Т
3:4
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
6:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
2:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Т
0:3
Т
4:2
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

35
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.27

Среднее время на гол

80
71

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

1.91
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
71

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.29
Валсвик Густав 2 0.29
Менерт Маркус 2 0.29
Ханссен Сондре 1 0.14
Ипалибо Джек 1 0.14
Стенгель Херман 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 1 0.14
Бикоро Федерико 1 0.14
Danilo Al-Saed 1 0.14
Эгели Ветле Валле 1 0.14
Youseff Chaib 1 0.14
Jesper Taaje 1 0.14

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Стрёмсгодсет
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

1
4
Стрёмсгодсет
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Саннефьёрд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Вильсвик Ларс-Кристофер сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Sondre Fosnaess Hanssen бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд онлайн

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