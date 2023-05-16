Тур: 7. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолХанссен Сондре
64' Желтая карточкаСтенгель Херман
87' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
90' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
90'+5
Ход матча
41'
64'
87'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
16 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.27
Среднее время на гол
80
71
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.91
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
47
71
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.29
|Валсвик Густав
|2
|0.29
|Менерт Маркус
|2
|0.29
|Ханссен Сондре
|1
|0.14
|Ипалибо Джек
|1
|0.14
|Стенгель Херман
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.14
|Бикоро Федерико
|1
|0.14
|Danilo Al-Saed
|1
|0.14
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.14
|Youseff Chaib
|1
|0.14
|Jesper Taaje
|1
|0.14
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Стрёмсгодсет
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
1
4
Стрёмсгодсет
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Саннефьёрд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
16
16
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3