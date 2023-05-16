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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Волеренга
3:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
17' Гол
Ятта Сиди
2:0
23' Гол
Хоканс Даниэль
3:0
45' Гол
Бьёрдаль Хенрик
80' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
90'+4

Ход матча

17'
Ятта Сиди
(Юклеред Симен)
1:0
23'
Хоканс Даниэль
(Юклеред Симен)
2:0
45'
Бьёрдаль Хенрик
3:0
46'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
Конгсро Вегар
46'
 
Амин Нури
Kristian Loenstad Onsrud
62'
 
Tore Andre Soeraas
Кьяергор Оливер
62'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Benjamin Thoresen Faraas
62'
Олдруп-Йенсен Фредрик
Риснаес Магнус
 
68'
Jacob Eng
Офкир Мохамед
 
80'
Бьёрдаль Хенрик
 
87'
Jones El-Abdellaoui
Хоканс Даниэль
 
87'
Aleksander Hammer Kjelsen
Ятта Сиди
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
24
Странд
Петтер
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
1
Lars
Jendal
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
33
Aleksander
Melgalvis
8
Кьяергор
Оливер
21
Benjamin
Thoresen
Faraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
19
Куртович
Виллиам
14
Удаль
Хенрик
Волеренга
4-1-4-1
Хам-Кам
3-5-1-1

История личных встреч

Волеренга
Хам-Кам

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:3
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.43
Хоканс Даниэль 3 0.43
Ятта Сиди 3 0.43
Офкир Мохамед 1 0.14
Риснаес Магнус 1 0.14
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.43
Киркеволд Пол 2 0.29
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.29
John Olav Norheim 1 0.14
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.14
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.14

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хам-Кам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
4
Волеренга
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
4
67%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
1
9%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1
Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2

Результаты матчей

Волеренга
Хам-Кам

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
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      17'
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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