Тур: 7. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
1:0
17' ГолЯтта Сиди
2:0
23' ГолХоканс Даниэль
3:0
45' ГолБьёрдаль Хенрик
80' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
90'+4
Ход матча
17'
1:0
23'
2:0
45'
3:0
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
-
96 Ахен НиколасВратарь
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Волеренга
Хам-Кам
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.43
|Хоканс Даниэль
|3
|0.43
|Ятта Сиди
|3
|0.43
|Офкир Мохамед
|1
|0.14
|Риснаес Магнус
|1
|0.14
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.43
|Киркеволд Пол
|2
|0.29
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.29
|John Olav Norheim
|1
|0.14
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.14
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.14
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хам-Кам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
4
Волеренга
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
4
67%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
3
23%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
1
9%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1
Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Результаты матчей
Волеренга
Хам-Кам
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
43
34
16
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3