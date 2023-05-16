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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 1676
Согндаль
1:0
Конец матча
Хёдд
0'
1:0
27' Гол
Erik Flataker
81' Желтая карточка
Фей Рензе
90' Желтая карточка
Sverre Oekland
90'+6
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
4
Peder
Neersveen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
Согндаль
4-3-3
Хёдд
3-4-2-1

История личных встреч

Согндаль
Хёдд

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
0:0
К
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:0
А
0:3
А
3:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
1.67

Среднее время на гол

65
54

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Flataker 3 0.38
Sondre Oerjasaeter 3 0.38
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.25
Йоунссон Йоунатан 1 0.13
Сконес Каспер 1 0.13
Тум Исаак 1 0.13
Kristoffer Nessoe 1 0.13
Daniel Arrocha 1 (1) 0.13
Ховен Андреас 0 0
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 2 0.25
Sander Sundnes 1 0.13
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.13
Скривен Альфред 1 0.13
Syver Skundberg Skeide 1 0.13
Thomas Lillo 1 0.13
Halvard Urnes 1 0.13
Peder Neersveen 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Фей Рензе 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Sander Sundnes 1 0
Syver Skundberg Skeide 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хёдд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
2
Согндаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Хёдд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
15%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2
Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2
Хёдд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3
Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5

Результаты матчей

Согндаль
Хёдд

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
9.
Брюне
 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 8 1 4 3 9 - 9 7
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
11.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Ховен Андреас сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Erik Flataker бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 1:0 Хёдд онлайн

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