Тур: 8. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1676
Ход матча
27'
1:0
81'
90'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Согндаль
Хёдд
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
1.67
Среднее время на гол
65
54
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.38
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.38
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.25
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.13
|Сконес Каспер
|1
|0.13
|Тум Исаак
|1
|0.13
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.13
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.13
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.25
|Sander Sundnes
|1
|0.13
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.13
|Скривен Альфред
|1
|0.13
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.13
|Thomas Lillo
|1
|0.13
|Halvard Urnes
|1
|0.13
|Peder Neersveen
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хёдд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
2
Согндаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Хёдд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
15%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2
Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2
Хёдд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3
Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5
Результаты матчей
Согндаль
Хёдд
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
17
17
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3