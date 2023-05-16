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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Олесунн
3:1
Конец матча
Мольде
0'
1:0
40' Пенальти
Эбийе Мозес
41' Желтая карточка
Диоп Амиду
1:0
45' Не забитый пенальти
Маннсверк Сиверт
50' Желтая карточка
Андерсен Александр
55' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
2:0
57' Гол
Атанга Исаак
3:0
60' Гол
Атанга Исаак
65' Желтая карточка
Кителано Йон
3:1
90' Гол
Niklas Odegard
90' Желтая карточка
Фельман Давид
90' Желтая карточка
Бериша Ветон
90'+8
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
21
Диоп
Амиду
6
Сегберг
Эрленд
25
Кителано
Йон
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Эриксен
Кристиан
I
11
Брюнхильдсен
Ола
Олесунн
3-4-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Мольде

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

30 матчей

3.3%
96.7%
0 побед 1 ничья 29 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы

39 матчей

10.3%
15.4%
74.3%
4 победы 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

12.8%
28.2%
59%
5 побед 11 ничьих 23 победы

Второй тайм

12.8%
30.8%
56.4%
5 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

Т
3:0
ТМК
0:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
1:4
ТМК
5:2
К
4:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
Т
0:3
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
0:2
Т
1:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
5:1
ТМС
2:2
ТМК
2:2
Т
5:0
Т
0:1
ТМС
3:1
Т
1:3
Т
4:1
Т
0:1
Т
2:1
ТМС
3:2
Т
1:3
Т
5:2
ТМС
2:2
Т
0:0
Т
2:1
КН
2:2
Т
3:1
Т
0:2
ТМС
1:0
Т
0:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.8

Среднее время на гол

85
112

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

2.6
1.89

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

72
52

Голов в среднем за матч

1.85
1.33

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 2 0.25
Эбийе Мозес 1 (1) 0.13
Андерсен Александр 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 3 0.38
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.38
Линнес Мартин 2 0.25
Грёдем Магнус 2 0.25
Эйкрем Магнус 1 0.13
Эриксен Кристиан I 1 0.13
Хансен Беньямин 1 0.13
Niklas Odegard 1 0.13
Бериша Ветон 0 0
Брюнхильдсен Ола 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Диоп Амиду 2 0
Фельман Давид 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Бериша Ветон 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Олесунн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

0
8
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мольде
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

0
10

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
2
67%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3
Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2

Результаты матчей

Олесунн
Мольде

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
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      ОН ПРОМАЗАЛ - Маннсверк Сиверт пробил пенальти, но не смог забить!
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      Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
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