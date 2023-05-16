Тур: 7. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0'
1:0
40' ПенальтиЭбийе Мозес
41' Желтая карточкаДиоп Амиду
1:0
45' Не забитый пенальтиМаннсверк Сиверт
50' Желтая карточкаАндерсен Александр
55' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
2:0
57' ГолАтанга Исаак
3:0
60' ГолАтанга Исаак
65' Желтая карточкаКителано Йон
3:1
90' ГолNiklas Odegard
90' Желтая карточкаФельман Давид
90' Желтая карточкаБериша Ветон
90'+8
Ход матча
40'
1:0
41'
45'
1:0
55'
57'
60'
3:0
65'
90'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 11
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
21
Диоп
Амиду
25
Кителано
Йон
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Simen Haram
-
-
Главный тренер: Marius Boee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Олесунн
Мольде
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
30 матчей
3.3%
96.7%
0 побед 1 ничья 29 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы
39 матчей
10.3%
15.4%
74.3%
4 победы 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
12.8%
28.2%
59%
5 побед 11 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.8%
30.8%
56.4%
5 побед 12 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.8
Среднее время на гол
85
112
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
2.6
1.89
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
72
52
Голов в среднем за матч
1.85
1.33
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|2
|0.25
|Эбийе Мозес
|1 (1)
|0.13
|Андерсен Александр
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|3
|0.38
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.38
|Линнес Мартин
|2
|0.25
|Грёдем Магнус
|2
|0.25
|Эйкрем Магнус
|1
|0.13
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.13
|Хансен Беньямин
|1
|0.13
|Niklas Odegard
|1
|0.13
|Бериша Ветон
|0
|0
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бериша Ветон
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Олесунн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
0
8
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мольде
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
0
10
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
3
16
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
2
67%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3
Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2
Результаты матчей
Олесунн
Мольде
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
71
17
44
17
35
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3