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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Русенборг
1:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
28' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
34' Вторая желтая карточка
Кристенсен Магнус
35' Желтая карточка
Паязити Адрион
1:0
57' Гол
Morten Bjoerlo
58' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
90'+6

Ход матча

28'
 
Кристенсен Магнус
34'
 
Кристенсен Магнус
35'
 
Паязити Адрион
35'
Скарсем Олаус
Вяянянен Сантери
 
46'
 
Фредриксен Ульрик
Паязити Адрион
57'
Morten Bjoerlo
(Sverre Halseth Nypan)
1:0
58'
Тагсет Эдвард
 
59'
Oscar Aga
Ингасон Кристаль-Мани
 
70'
 
Vegard Solheim
Oscar Krusnell
70'
 
Лейте Бруно
Эскесен Юлиус
70'
 
Sorry Diarra
Нжи Билал
83'
Корник Лео
Йенссен Ульрик
 
83'
Нельсон Джейден
Тагсет Эдвард
 
83'
Перейра Адриан
Sverre Halseth Nypan
 
85'
 
Тунекти Себастьян
Санде Мадс

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 595 Количество передач 416
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
6
Вяянянен
Сантери
8
Бёркеейет
Тобиас
18
Morten
Bjoerlo
20
Тагсет
Эдвард
41
Sverre
Halseth
Nypan
80
Ингасон
Кристаль-Мани
1
Сельвик
Эгиль
21
Эскесен
Юлиус
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
8
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Кристенсен
Магнус
27
Санде
Мадс
7
Теркильдсен
Петер
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
Русенборг
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Хёугесунн

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:0
Т
2:1
Т
3:3
ТМК
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:2
Т
0:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
1:1
Т
4:3
Т
0:6
ТМК
1:0
Т
2:1
Т
5:3
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
5:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
4:3
Т
0:0

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2
1.23

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.24

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.63
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Morten Bjoerlo 2 0.25
Sverre Halseth Nypan 1 0.13
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.13
Хольсе Карло 1 0.13
Перейра Адриан 1 0.13
Тагсет Эдвард 0 0
Нельсон Джейден 0 0
Садику Агон 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.14
Oscar Krusnell 1 0.14
Нжи Билал 1 0.14
Sorry Diarra 1 (1) 0.14
Содерлунд Александер 0 0
Теркильдсен Петер 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Шелбред Пер-Сильян 0 1
Morten Bjoerlo 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Oscar Krusnell 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Нжи Билал 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
67%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0
Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1

Результаты матчей

Русенборг
Хёугесунн

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
7
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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