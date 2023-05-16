Тур: 7. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Сагги Рохит
0'
28' Желтая карточкаКристенсен Магнус
34' Вторая желтая карточкаКристенсен Магнус
35' Желтая карточкаПаязити Адрион
1:0
57' ГолMorten Bjoerlo
58' Желтая карточкаТагсет Эдвард
90'+6
Ход матча
35'
57'
58'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
595 Количество передач 416
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
25 Mikkel Hope
-
29 Sorry Diarra
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Русенборг
Хёугесунн
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2
1.23
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.24
Среднее время на гол
78
72
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.63
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Morten Bjoerlo
|2
|0.25
|Sverre Halseth Nypan
|1
|0.13
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.13
|Хольсе Карло
|1
|0.13
|Перейра Адриан
|1
|0.13
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Нельсон Джейден
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санде Мадс
|1
|0.14
|Oscar Krusnell
|1
|0.14
|Нжи Билал
|1
|0.14
|Sorry Diarra
|1 (1)
|0.14
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Теркильдсен Петер
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|1
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|1
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Паязити Адрион
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
67%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0
Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Результаты матчей
Русенборг
Хёугесунн
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
17
16
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3