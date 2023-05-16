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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Викинг
3:2
Конец матча
Одд
0'
0:1
10' Гол
Йоргенсен Филип
23' Желтая карточка
Овусу Леонард
0:2
45' Гол
Валлем Конрад
1:2
62' Пенальти
Трипич Златко
65' Желтая карточка
Хаген Стеффен
73' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
2:2
80' Пенальти
Трипич Златко
3:2
86' Гол
Свеннсен Сандер
90'+6
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
5
Томас
Диого
24
Dennis
Gjengaar
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
8
Евтович
Милан
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
Викинг
4-3-3
Одд
5-4-1

История личных встреч

Викинг
Одд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 3 0.43
Трипич Златко 3 (3) 0.43
Д'Агостино Николас 2 0.29
Бьёрсхоль Сондре 2 0.29
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.14
Паттинама Шейн 1 0.14
Patrick Yazbek 1 0.14
Бьярнасон Биркир 1 0.14
Лёкберг Кристоффер 1 0.14
Танген Харальд 1 0.14
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.25
Валлем Конрад 1 0.13
Ингебритсен Микаэль 1 0.13
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.13
Томас Диого 0 0
Dennis Gjengaar 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 0
Томас Диого 2 0
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Овусу Леонард 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
2
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

13
3
0 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
7
54%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

16
5
1 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
6%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
8
50%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1
Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0
Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1

Результаты матчей

Викинг
Одд

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Викинг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
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    • 46'
      Patrick Yazbek уходит с поля. Бьярнасон Биркир выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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