Тур: 7. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
0:1
10' ГолЙоргенсен Филип
23' Желтая карточкаОвусу Леонард
0:2
45' ГолВаллем Конрад
1:2
62' ПенальтиТрипич Златко
65' Желтая карточкаХаген Стеффен
73' Желтая карточкаБаккай Йосеф Бриан
2:2
80' ПенальтиТрипич Златко
3:2
86' ГолСвеннсен Сандер
90'+6
Ход матча
10'
0:1
23'
45'
0:2
62'
1:2
65'
80'
2:2
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
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-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Викинг
Одд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свеннсен Сандер
|3
|0.43
|Трипич Златко
|3 (3)
|0.43
|Д'Агостино Николас
|2
|0.29
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.29
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.14
|Паттинама Шейн
|1
|0.14
|Patrick Yazbek
|1
|0.14
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.14
|Танген Харальд
|1
|0.14
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.25
|Валлем Конрад
|1
|0.13
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.13
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.13
|Томас Диого
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Томас Диого
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
2
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
13
3
0 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
7
54%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
16
5
1 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
6%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
8
50%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1
Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0
Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1
Результаты матчей
Викинг
Одд
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Викинг
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
43
26
25
16
16
16
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3