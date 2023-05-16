Тур: 8. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1245
0'
1:0
24' ГолСольберг Йоаким
40' Желтая карточкаLoris Mettler
2:0
55' ГолСкистад Эрик Ставас
58' Желтая карточкаLove Reuterswaerd
3:0
65' ГолKristian Lien
90' Желтая карточкаBrinder Singh
90'+5
Ход матча
24'
40'
55'
65'
90'
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
14 Keerat Singh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
27 Simen Hagboe
-
-
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Мьёндален
Рёуфосс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|6
|0.75
|Сольберг Йоаким
|1
|0.13
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.13
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.13
|Sander Bratvold
|1
|0.13
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.25
|Loris Mettler
|1
|0.13
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.13
|Nicolai Fremstad
|1
|0.13
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.13
|Браттбакк Филип
|1
|0.13
|Andreas Osterud
|1
|0.13
|Gard Simenstad
|0
|0
|Simen Hagboe
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Loris Mettler
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
4
Мьёндален
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Рёуфосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3
Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3
Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1
Результаты матчей
Мьёндален
Рёуфосс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
23
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
26
26
26
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3