Тур: 8. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1454
5:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолMartin Tangen Vinjor
2:0
25' ГолJoacim Holtan
3:0
38' ГолJoacim Holtan
3:0
49' Не забитый пенальтиKristoffer Hoven
4:0
70' ГолХокенстад Матс
5:0
90' ГолAdem Gueven
90'+2
Ход матча
15'
25'
38'
3:0
49'
3:0
70'
4:0
90'
5:0
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
25 Oien Damhaug
-
-
53 Odin Hoiland
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Конгсвингер
Скейд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.44
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
54
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|5
|0.63
|Adem Gueven
|2
|0.25
|Хокенстад Матс
|1
|0.13
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.13
|Jesper Grundt
|1
|0.13
|Eric Taylor
|1
|0.13
|Martin Hellan
|1
|0.13
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Ludvig Langrekken
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.5
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.13
|David Hickson
|1
|0.13
|Будусон Джонни
|1
|0.13
|Erik Nordengen
|1
|0.13
|Эффьом Максвелл
|1
|0.13
|Ulrich Ness
|1
|0.13
|Мельхиор Маркус
|1
|0.13
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Joacim Holtan
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Скейд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
2
3
Конгсвингер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Скейд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
3
27%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2
Скейд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4
Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Скейд
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
12
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
17
17
17
17
17
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3