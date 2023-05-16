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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 1454
Конгсвингер
5:0
Конец матча
Скейд
0'
1:0
15' Гол
Martin Tangen Vinjor
2:0
25' Гол
Joacim Holtan
3:0
38' Гол
Joacim Holtan
3:0
49' Не забитый пенальти
Kristoffer Hoven
4:0
70' Гол
Хокенстад Матс
5:0
90' Гол
Adem Gueven
90'+2
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
15
Marius
Aamodt
Eriksen
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
8
Моберг
Вегар
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
12
Видтун-Нильсен
Симен
5
Anders
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
14
Henning
Toensberg
Andresen
6
Erik
Nordengen
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
18
Лёкай
Флёринд
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
Конгсвингер
4-3-1-2
Скейд
4-4-2

История личных встреч

Конгсвингер
Скейд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ТМС
0:6
КН
3:4
А
1:1
А
4:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
54

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 5 0.63
Adem Gueven 2 0.25
Хокенстад Матс 1 0.13
Martin Tangen Vinjor 1 0.13
Jesper Grundt 1 0.13
Eric Taylor 1 0.13
Martin Hellan 1 0.13
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Герсон Ларс 0 0
Моберг Вегар 0 0
Ludvig Langrekken 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.5
Стейринг Пер-Магнус 1 0.13
David Hickson 1 0.13
Будусон Джонни 1 0.13
Erik Nordengen 1 0.13
Эффьом Максвелл 1 0.13
Ulrich Ness 1 0.13
Мельхиор Маркус 1 0.13
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Стрёмберг Август 1 0
Joacim Holtan 1 0
Холме Фредрик 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Скейд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

2
3
Конгсвингер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Скейд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2
Скейд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4
Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Скейд

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
9.
Брюне
 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 8 1 4 3 9 - 9 7
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
11.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Холме Фредрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
    • 25'
      Ludvig Langrekken сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
    • 15'
      Harald Holter сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Martin Tangen Vinjor бьет в цель!
    • 14'
      Marius Aamodt Eriksen уходит с поля. Хокенстад Матс выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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