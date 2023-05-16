Тур: 7. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Эскас Эспен
1:2
Конец матча
0'
0:1
47' ГолУтвик Бьорн
0:2
54' ГолСолтведт Йоахим
56' Желтая карточкаChristopher Bonsu Baah
77' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
90' Желтая карточкаСколевик Стеффен
1:2
90' ГолАдамс Акор
90'+7
Ход матча
47'
0:1
54'
0:2
63'
77'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 14
-
6 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Uba CharlesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Лиллестрём
Сарпсборг-08
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.65
1.31
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|1
|Осен Йермунд
|2
|0.29
|Ольсен Томас
|2
|0.29
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.14
|Гарнас Эспен
|1
|0.14
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утвик Бьорн
|2
|0.29
|Упсет Кристиан
|2
|0.29
|Солтведт Йоахим
|1
|0.14
|Майгор Миккел
|1
|0.14
|Торп Виктор
|1
|0.14
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Christopher Bonsu Baah
|2
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
2
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
2
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
38%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Сарпсборг-08
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
34
25
25
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3