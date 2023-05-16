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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Лиллестрём
1:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
47' Гол
Утвик Бьорн
0:2
54' Гол
Солтведт Йоахим
56' Желтая карточка
Christopher Bonsu Baah
77' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
90' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
1:2
90' Гол
Адамс Акор
90'+7
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
16
Uba
Charles
14
Кнудсен
Магнус
7
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Лиллестрём
3-4-2-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Сарпсборг-08

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
0:2
Т
1:0
ТМК
2:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Т
3:3
Т
1:2
ТМК
4:0
Т
3:0
Т
4:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Т
3:2
КН
0:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.65
1.31

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 1
Осен Йермунд 2 0.29
Ольсен Томас 2 0.29
Тённесен Кристоффер 1 0.14
Гарнас Эспен 1 0.14
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утвик Бьорн 2 0.29
Упсет Кристиан 2 0.29
Солтведт Йоахим 1 0.14
Майгор Миккел 1 0.14
Торп Виктор 1 0.14
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Адамс Акор 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Christopher Bonsu Baah 2 0
Майгор Миккел 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
2
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
2
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
38%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Сарпсборг-08

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
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