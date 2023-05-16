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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Тромсё
2:3
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
3' Гол
Vegard Oestraat Erlien
1:1
4' Гол
Мумбанья Фарис
1:2
25' Пенальти
Пеллегрино Амаль
41' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
56' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
1:3
58' Гол
Мумбанья Фарис
2:3
60' Гол
Vegard Oestraat Erlien
67' Желтая карточка
Ветлесен Уго
83' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
90'+6

Ход матча

3'
Vegard Oestraat Erlien
(Опсаль Оскар)
1:0
4'
1:1
Мумбанья Фарис
25'
1:2
Пеллегрино Амаль
41'
 
Пеллегрино Амаль
56'
Гундерсен Йостейн
 
58'
1:3
Мумбанья Фарис
(Мугиша Джоэл)
59'
Daniel Bassi
Нильсен Лассе
 
59'
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар
 
60'
Vegard Oestraat Erlien
(Антонсен Кент-Аре)
2:3
67'
 
Ветлесен Уго
69'
Эйванн Каспер
Псише Кристоф
 
76'
 
Зугеля Нино
Пеллегрино Амаль
83'
Антонсен Кент-Аре
 
86'
 
Фет Сондре
Грёнбек Альберт
86'
 
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
86'
 
Нордас Лассе
Мумбанья Фарис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
2
Опсаль
Оскар
25
Нильсен
Лассе
III
23
Норхейм
Рунар
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
4
Бьортуфт
Один
Лурас
18
Мо
Бреде
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Тромсё
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Будё-Глимт

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Т
3:2
Т
1:1
Т
2:3
Т
3:0
ТМК
1:1
Т
4:0
Т
1:2
ТМК
2:4
Т
1:2
Т
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Т
0:3
Т
1:2
ТМК
0:1
Т
3:1
Т
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
0:0
ТМС
0:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.44
0.92

Среднее время на гол

62
98

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

44
38

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 4 (1) 0.57
Вестерлунн Никлас 1 (1) 0.14
Yaw Paintsil 1 0.14
Daniel Bassi 1 0.14
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсаль Оскар 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (1) 1
Мумбанья Фарис 6 0.75
Грёнбек Альберт 3 0.38
Ветлесен Уго 2 0.25
Мугиша Джоэл 1 0.13
Сёрли Сондре 1 0.13
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 2 0
Коскела Миика 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Будё-Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
11
Тромсё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Будё-Глимт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
4
40%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
14%
7
33%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
2
29%
6
29%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
3
14%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4

Результаты матчей

Тромсё
Будё-Глимт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
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Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Пеллегрино Амаль получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Фарис Мумбанья сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль из команды Будё-Глимт забивает с точки!
    • 4'
      Мугиша Джоэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • 3'
      Опсаль Оскар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Vegard Oestraat Erlien бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тромсё 2:3 Будё-Глимт онлайн

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