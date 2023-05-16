Тур: 7. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Нильсен Ола
2:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолVegard Oestraat Erlien
1:1
4' ГолМумбанья Фарис
1:2
25' ПенальтиПеллегрино Амаль
41' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
56' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
1:3
58' ГолМумбанья Фарис
2:3
60' ГолVegard Oestraat Erlien
67' Желтая карточкаВетлесен Уго
83' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
90'+6
Ход матча
3'
4'
1:1
25'
1:2
41'
58'
1:3
60'
67'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
11
Йенсен
Рубен
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Daniel Bassi
-
-
-
17 Yaw Paintsil
-
26 Malick Diouf
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Тромсё
Будё-Глимт
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.44
0.92
Среднее время на гол
62
98
Всего голов
18
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
44
38
Голов в среднем за матч
1.47
1.27
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|0.57
|Вестерлунн Никлас
|1 (1)
|0.14
|Yaw Paintsil
|1
|0.14
|Daniel Bassi
|1
|0.14
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсаль Оскар
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (1)
|1
|Мумбанья Фарис
|6
|0.75
|Грёнбек Альберт
|3
|0.38
|Ветлесен Уго
|2
|0.25
|Мугиша Джоэл
|1
|0.13
|Сёрли Сондре
|1
|0.13
|Берг Патрик
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Будё-Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
11
Тромсё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Будё-Глимт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
4
40%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
14%
7
33%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
2
29%
6
29%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
3
14%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4
Результаты матчей
Тромсё
Будё-Глимт
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3