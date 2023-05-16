Тур: 8. Стадион: Nordmore Stadion.
3:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолБюэ Бендик
1:1
53' ГолМава Мозес
1:2
55' ГолArne Gunnes
2:2
80' ГолСтокке Беньямин
86' Желтая карточкаErik Toenne
3:2
90' ГолLeander Alvheim
90' Желтая карточкаLeander Alvheim
90'+7
Ход матча
7'
0:1
53'
1:1
55'
1:2
80'
2:2
86'
90'
90'
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 David Agbo
-
-
-
-
13 Marius Olsen
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Кристиансунд
Ранхейм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.9
1.64
Среднее время на гол
100
55
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.4
Среднее время на гол
76
64
Всего голов
22
32
Голов в среднем за матч
1.05
1.52
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
85
59
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.63
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.38
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.38
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.13
|Мава Мозес
|1
|0.13
|Leander Alvheim
|1
|0.13
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солли Сиверт
|3
|0.38
|Бюэ Бендик
|3 (2)
|0.38
|Arne Gunnes
|2
|0.25
|Региниуссен Мадс
|1
|0.13
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.13
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Квигстад Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Кристиансунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
2
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
5
Кристиансунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ранхейм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
5
50%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2
Ранхейм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4
КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2
Результаты матчей
Кристиансунд
Ранхейм
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кристиансунд
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
41
21
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
44
35
17
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3