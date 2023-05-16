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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 8. Стадион: .
Кристиансунд
3:2
Конец матча
Ранхейм
0'
0:1
7' Гол
Бюэ Бендик
1:1
53' Гол
Мава Мозес
1:2
55' Гол
Arne Gunnes
2:2
80' Гол
Стокке Беньямин
86' Желтая карточка
Erik Toenne
3:2
90' Гол
Leander Alvheim
90' Желтая карточка
Leander Alvheim
90'+7
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
9
Стокке
Беньямин
11
Мава
Мозес
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
6
Jacob
Tromsdal
8
Ruben
Kristensen
Alte
18
Brage
Kvithyld
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Кристиансунд
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Ранхейм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
0:0
ТМК
2:3
Т
2:1
Т
1:3
ТМК
2:3
К
0:2
ТМК
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
Т(
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
1:4
ВД
1:1

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.9
1.64

Среднее время на гол

100
55

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.4

Среднее время на гол

76
64

Всего голов

22
32

Голов в среднем за матч

1.05
1.52

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

85
59

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.63
Картум Сандер Эрик 3 0.38
Mikkel Rakneberg 3 0.38
Ульвестад Дан Петер 1 0.13
Мава Мозес 1 0.13
Leander Alvheim 1 0.13
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солли Сиверт 3 0.38
Бюэ Бендик 3 (2) 0.38
Arne Gunnes 2 0.25
Региниуссен Мадс 1 0.13
Ruben Kristensen Alte 1 0.13
Erik Toenne 0 0
Henrik Kristiansen 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 2 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Квигстад Лассе 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
2
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
5
Кристиансунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ранхейм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
5
50%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2
Ранхейм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4
КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2

Результаты матчей

Кристиансунд
Ранхейм

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
4
1
1.5
2
1
2
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
2
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
9.
Брюне
 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 8 1 4 3 9 - 9 7
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
11.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Бюэ Бендик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кристиансунд 3:2 Ранхейм онлайн

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