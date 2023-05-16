Тур: 8. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 5517
0'
16' Желтая карточкаВормгор Вито
1:0
18' ГолДервискадич Эмир
2:0
26' ГолAlagie Sanyang
2:1
29' ГолIngvald Halgunset
2:2
40' ГолArtan Memedov
3:2
48' ГолСакор Важебах
78' Желтая карточкаMatias Belli Moldskred
82' Желтая карточкаХейланн Томми
3:3
90' ГолРамсланн Мартин
90'+5
Ход матча
16'
18'
26'
29'
40'
2:2
48'
82'
90'
3:3
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
27 Sander Svela
-
-
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Erik Berland
-
-
19 Daniel Braut
-
-
-
-
13 Tord Flolid
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Старт
Санднес
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.89
1.55
Среднее время на гол
31
58
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.82
1.22
Среднее время на гол
49
73
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
2.3
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
39
64
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|5
|0.63
|Страннегорд Том
|4
|0.5
|Alagie Sanyang
|4
|0.5
|Mathias Grundetjern
|2
|0.25
|Сакор Важебах
|1
|0.13
|Zakaria Sawo
|1
|0.13
|Марес Люк
|1 (1)
|0.13
|Лане Джек
|1
|0.13
|Дервискадич Эмир
|1
|0.13
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамсланн Мартин
|2
|0.25
|Хейланн Томми
|2 (1)
|0.25
|Anders Hiim
|1
|0.13
|Ingvald Halgunset
|1
|0.13
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.13
|Artan Memedov
|1
|0.13
|Jonas Brune Aune
|1
|0.13
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Matias Belli Moldskred
|3
|0
|Хейланн Томми
|1
|0
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
5
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Санднес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
12
3
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
20
9
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
7
35%
4
44%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3
Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2
Санднес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санднес - Кристиансунд 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0
Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2
Результаты матчей
Старт
Санднес
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Старт
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
26
44
26
35
17
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3