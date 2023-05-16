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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5517
Старт
3:3
Конец матча
Санднес
0'
16' Желтая карточка
Вормгор Вито
1:0
18' Гол
Дервискадич Эмир
2:0
26' Гол
Alagie Sanyang
2:1
29' Гол
Ingvald Halgunset
2:2
40' Гол
Artan Memedov
3:2
48' Гол
Сакор Важебах
78' Желтая карточка
Matias Belli Moldskred
82' Желтая карточка
Хейланн Томми
3:3
90' Гол
Рамсланн Мартин
90'+5
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
4
Сакор
Важебах
15
Робстад
Хенрик
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
17
Ingvald
Halgunset
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
14
Торстейнбё
Фредерик
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
8
Matias
Belli
Moldskred
Старт
3-5-2
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Старт
Санднес

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПД
3:5
ПД
1:2
К
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
ТМК
0:2
Т
3:3
Т
1:2
Т
7:0
Т
3:1
ТМС
1:0
КН
2:0
А
5:1
А
2:2

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.89
1.55

Среднее время на гол

31
58

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1.22

Среднее время на гол

49
73

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

2.3
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

39
64

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 5 0.63
Страннегорд Том 4 0.5
Alagie Sanyang 4 0.5
Mathias Grundetjern 2 0.25
Сакор Важебах 1 0.13
Zakaria Sawo 1 0.13
Марес Люк 1 (1) 0.13
Лане Джек 1 0.13
Дервискадич Эмир 1 0.13
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамсланн Мартин 2 0.25
Хейланн Томми 2 (1) 0.25
Anders Hiim 1 0.13
Ingvald Halgunset 1 0.13
Matias Belli Moldskred 1 0.13
Artan Memedov 1 0.13
Jonas Brune Aune 1 0.13
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Дервискадич Эмир 2 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Sindre Osestad 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Endre Osenbroch 2 1
Matias Belli Moldskred 3 0
Хейланн Томми 1 0
Kristoffer Hey 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0

Результаты матчей

Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
5
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Санднес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

12
3
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

20
9
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
7
35%
4
44%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3
Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2
Санднес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санднес - Кристиансунд 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0
Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2

Результаты матчей

Старт
Санднес

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Старт
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
2
6
4
4
2.5
2
6
3
5
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
9.
Брюне
 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 8 1 4 3 9 - 9 7
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
11.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      16'
      Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Старт 3:3 Санднес онлайн

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