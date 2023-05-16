  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 1342
Брюне
0:0
Конец матча
Дьерв
0'
51' Красная карточка
Филиберт Энцо
90' Желтая карточка
Abel William Stensrud
90'+5
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
15
Хатлехоль
Йёрген
7
Sigurd
Groenli
9
Содаль
Ларс-Эрик
6
Мненей
Ноа
2
Ротихеуг
Оливер
18
Диа
Мамаду
10
Robert
Undheim
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
27
Филиберт
Энцо
19
Iman
Mafi
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
21
Эукленн
Сондре
11
Педру
Самуэл
30
Сейнтье
Джереми
Брюне
3-5-2
Дьерв
3-4-2-1

История личных встреч

Брюне
Дьерв

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.38
Диа Мамаду 3 0.38
Christian Landu Landu 1 0.13
Ротихеуг Оливер 1 0.13
Sigurd Groenli 1 0.13
Мненей Ноа 1 0.13
Andreas Dybevik 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 5 0.63
Угланн Микаэль 2 0.25
Вильсон Петер 1 0.13
Iman Mafi 1 0.13
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Хатлехоль Йёрген 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sigurd Groenli 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Axel Kryger 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Диа Мамаду 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиберт Энцо 1 1
Бренден Эрик 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Torje Wichne 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Lucas Larade 1 0

Результаты матчей

Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

2
5
Брюне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2
Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3
Дьерв
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1
Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2

Результаты матчей

Брюне
Дьерв

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брюне
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
9.
Брюне
 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 8 1 4 3 9 - 9 7
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
11.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Брюне 0:0 Дьерв онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     