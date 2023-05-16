Тур: 8. Стадион: Брине. Зрители: 1342
Ход матча
51'
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
18
Диа
Мамаду
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педру СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Брюне
Дьерв
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.38
|Диа Мамаду
|3
|0.38
|Christian Landu Landu
|1
|0.13
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.13
|Sigurd Groenli
|1
|0.13
|Мненей Ноа
|1
|0.13
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|5
|0.63
|Угланн Микаэль
|2
|0.25
|Вильсон Петер
|1
|0.13
|Iman Mafi
|1
|0.13
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Хатлехоль Йёрген
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sigurd Groenli
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филиберт Энцо
|1
|1
|Бренден Эрик
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
2
5
Брюне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2
Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3
Дьерв
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1
Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2
Результаты матчей
Брюне
Дьерв
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брюне
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3