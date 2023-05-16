Тур: 7. Стадион: Бранн. Главный судья: Моэн Свейн
0'
1:0
30' ГолФинне Бор
1:1
35' ГолKasper Waarst Hoegh
2:1
36' ГолХорн Майер
3:1
63' ГолНильсен Сиверт
4:1
77' ГолФинне Бор
90'+4
Ход матча
30'
1:0
35'
36'
2:1
63'
77'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
542 Количество передач 452
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Бранн
Стабек
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|7
|0.88
|Нильсен Сиверт
|4 (2)
|0.5
|Frederik Boersting
|1
|0.13
|Хорн Майер
|1
|0.13
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.13
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.13
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0.43
|Кабран Кевин
|2
|0.29
|Педерсен Каспер
|1
|0.14
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Бакенга Мушага
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
1
Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
3
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
3
50%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2
Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2
Результаты матчей
Бранн
Стабек
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Бранн
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
25
35
25
17
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|7 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3