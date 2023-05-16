  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Бранн
4:1
Конец матча
Стабек
0'
1:0
30' Гол
Финне Бор
1:1
35' Гол
Kasper Waarst Hoegh
2:1
36' Гол
Хорн Майер
3:1
63' Гол
Нильсен Сиверт
4:1
77' Гол
Финне Бор
90'+4
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
10
Геэльмуйден
Херман
14
Крогстад
Фредрик
33
Пахоник
Тобиас
69
Kasper
Waarst
Hoegh
19
Кабран
Кевин
Бранн
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Стабек

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:4
Т
1:2
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
3:0

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 7 0.88
Нильсен Сиверт 4 (2) 0.5
Frederik Boersting 1 0.13
Хорн Майер 1 0.13
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.13
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.13
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 3 0.43
Кабран Кевин 2 0.29
Педерсен Каспер 1 0.14
Крогстад Фредрик 0 0
Бакенга Мушага 0 0
Несс Николай 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1
Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
3
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
3
50%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2
Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2

Результаты матчей

Бранн
Стабек

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Бранн
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
3
1
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
3
5
2.5
2
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 1 0 21 - 7 22
2.
Викинг
 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Бранн
 8 4 2 2 15 - 8 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 13 - 13 12
5.
Сарпсборг-08
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Тромсё
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Стабек
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Волеренга
 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мольде
 8 3 1 4 15 - 12 10
10.
Одд
 8 2 3 3 5 - 6 9
11.
Русенборг
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Хам-Кам
 7 2 0 5 10 - 19 6
14.
Саннефьёрд
 7 1 3 3 6 - 6 6
15.
Хёугесунн
 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Олесунн
 8 1 1 6 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
3.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Лиллестрём
 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Бранн Финне Бор 7 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Хорн Майер бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бранн 4:1 Стабек онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     