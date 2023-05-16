Тур: 7.
0'
37' Желтая карточкаАндрессон Аксель
45' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
67' Желтая карточкаМоро Насиру
Ход матча
20
Adam
Bark
30
Samuel
Dahl
19
Malik
Mokede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
-
19 Malik MokedeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adi Fisic
-
-
31 Amar Dzevlan
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Эребру
Эргрюте
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.29
|Андрессон Аксель
|1
|0.14
|Adam Bark
|1
|0.14
|Сегер Давид
|1
|0.14
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дальквист Исак
|1
|0.14
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.14
|Noah Christoffersson
|1
|0.14
|Christoffer Styffe
|1
|0.14
|Муянич Амел
|1
|0.14
|Свенссон Уильям
|1
|0.14
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.14
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Hady Saleh Karim
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Моро Насиру
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|2
|1
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Erion Sadiku
|2
|0
|Свенссон Уильям
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Нюх Мубаарак
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
7
Эребру
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
3
60%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2
Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Результаты матчей
Эребру
Эргрюте
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
3 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эребру
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|14 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|7
|2
|0
|5
|9 - 13
|6
|14.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2