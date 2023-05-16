  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Эребру
0:0
Конец матча
Эргрюте
0'
37' Желтая карточка
Андрессон Аксель
45' Желтая карточка
Люндберг Виктор
67' Желтая карточка
Моро Насиру
90' Желтая карточка
Christoffer Styffe
90'+5
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
20
Adam
Bark
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
30
Samuel
Dahl
19
Malik
Mokede
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
14
Полсон
Дэниел
18
Дротт
Джонатан
28
Erion
Sadiku
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
23
Hady
Saleh
Karim
Эребру
3-4-3
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Эргрюте

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
2:0
А
2:2
А
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 2 0.29
Андрессон Аксель 1 0.14
Adam Bark 1 0.14
Сегер Давид 1 0.14
Ларссон Джейк 0 0
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дальквист Исак 1 0.14
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.14
Noah Christoffersson 1 0.14
Christoffer Styffe 1 0.14
Муянич Амел 1 0.14
Свенссон Уильям 1 0.14
Азулай Джонатан 1 (1) 0.14
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Hady Saleh Karim 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 2 0
Андрессон Аксель 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 2 1
Дротт Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Erion Sadiku 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Нюх Мубаарак 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Дальквист Исак 1 0

Результаты матчей

Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
7
Эребру
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
60%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2
Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3

Результаты матчей

Эребру
Эргрюте

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
3 раза 100%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эребру
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Эстерсунд
 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Гефле
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Ландскруна
 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Браге
 7 3 1 3 7 - 9 10
9.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Эребру
 7 2 3 2 5 - 6 9
12.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
13.
Треллеборг
 7 2 0 5 9 - 13 6
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 7 1 1 5 4 - 8 4
16.
Сковде АИК
 7 0 2 5 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    67'
    Nasiru Moro получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Бергмарк Никлас уходит с поля. Хульквист Даниэль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Эребру 0:0 Эргрюте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     