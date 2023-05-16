Тур: 27.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Фай КоллинсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сауд АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
-
27 Кашиш МаджедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
-
Главный тренер: Еличич Динко
История личных встреч
Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Таи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сауд Амир
|10
|0.38
|Мбенза Гай
|10
|0.38
|Мусона Ноуледж
|7 (2)
|0.27
|Денер Клементе
|3
|0.12
|Мухтар Али
|2
|0.08
|Семеду Алфа
|2
|0.08
|Харзан Мохаммед
|2
|0.08
|Аль-Джохани Фахад
|1
|0.04
|Фай Коллинс
|0
|0
|Салем Хусейн
|0
|0
|Аль-Камири Наваф
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|16 (2)
|0.62
|Роналду Криштиану
|12 (4)
|0.46
|Гариб Абдуррахман
|5
|0.19
|Густаво Диас
|4
|0.15
|Яхья Айман
|4
|0.15
|Абубакар Венсан
|4
|0.15
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.08
|Маран Мохаммад
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.04
|Маду Абдулла
|1
|0.04
|Альваро Гонсалес Соберон
|1
|0.04
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.04
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Карточки
Аль-Таи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фай Коллинс
|6
|0
|Семеду Алфа
|5
|0
|Сауд Амир
|3
|1
|Мусона Ноуледж
|4
|0
|Мухтар Али
|4
|0
|Кассем Хусейн
|4
|0
|Аль-Камири Наваф
|4
|0
|Аль-Хараби Абдулазиз
|2
|1
|Денер Клементе
|3
|0
|Мартинес Луис
|3
|0
|Аль-Джубаири Хасан
|3
|0
|Аль-Сулейман Абдулкарим
|3
|0
|Маджраши Абдулазиз
|2
|0
|Виктор Брага
|2
|0
|Аль-Джохани Фахад
|1
|0
|Аль-Джавей Абдулла
|1
|0
|Харзан Мохаммед
|1
|0
|Мбенза Гай
|1
|0
|Салем Хусейн
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|4
|1
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Аль-Хассан Али
|4
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Альваро Гонсалес Соберон
|3
|0
|Конан Гислен
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Таи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
2
Аль-Таи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
11
28
Аль-Таи
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
19
30
Голы по времени матча
Забито
23
26
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
5
22%
2
8%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
16
28
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
13%
2
7%
1-15
6
38%
5
18%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
2
13%
12
43%
76-90
Пропущено
27
8
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
11%
2
25%
1-15
3
11%
2
25%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
1
13%
46-60
6
22%
1
13%
61-75
7
26%
2
25%
76-90
Забито
39
54
24 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
7
18%
4
7%
1-15
11
28%
10
19%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
5
13%
8
15%
46-60
8
21%
5
9%
61-75
2
5%
17
31%
76-90
Пропущено
40
15
15 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
10%
3
20%
1-15
6
15%
3
20%
16-30
5
13%
1
7%
31-45
8
20%
2
13%
46-60
7
18%
2
13%
61-75
10
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Таи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аль-Батин - Аль-Таи 4:3 Аль-Таи - Аль-Файха 2:1 Аль-Таи - Абха 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2
Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Халидж - Аль-Таи 2:2 Аль-Таи - Дамак 1:3 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Адаль - Аль-Таи 2:2 Аль-Таи - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Таавун Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Батин 4:0 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Абха - Аль-Таи 2:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2
Результаты матчей
Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
4
6 раз 23%
1
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
67
94
211
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
76
76
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
206
1313
1610
422
1016
125
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|19
|6
|2
|52 - 11
|63
|2.
|0:0 Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 15
|58
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|51 - 25
|53
|4.
|0:0 Заявка
|26
|14
|8
|4
|45 - 23
|50
|5.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|38 - 32
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|43 - 39
|39
|7.
|0:0 Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 41
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|24 - 29
|33
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|38 - 45
|32
|11.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|22 - 37
|26
|14.
|Заявка
|27
|7
|3
|17
|23 - 42
|24
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|26 - 52
|24
|16.
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|24 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 8
|33
|2.
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 3
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 18
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 25
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 8
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 15
|27
|3.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 7
|25
|4.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 18
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 26
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|13.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 24
|9
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|6 - 22
|7
|16.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|8 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Хамдалла Абдерразак
|20
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|18 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|14 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 8
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 5
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|8
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|7
|Аль-Адаль
|Хамди Халид
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Таи 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Таи
7.4% (8)
Ничья
6.5% (7)
Аль-Наср Эр-Рияд
86.1% (93)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (62)
Меньше
35.42% (34)
Обе команды забьют
Да
67.71% (65)
Нет
32.29% (31)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
43.5% (47)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
14.8% (16)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
8.3% (9)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.4% (8)
1:1 Ничья
4.6% (5)
1:0 Аль-Таи
4.6% (5)
2:1 Аль-Таи
1.9% (2)
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