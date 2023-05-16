Первый тайм

7' Конан включается по левому флангу и исполняет подачу в направлении, конечно же, Криштиану, однако Виктор Брага забирает мяч на выходе.

6' Хозяева же предпочитают действовать через вертикальные забросы, однако Мбенза пока находится на голодном пайке.

5' Пока ожидаемо активно начинает "Аль-Наср", команда Криштиану Роналду за 4 тура до конца чемпионата проигрывает 5 очков "Аль-Иттихаду", который в паралелльном матче играет против четвертой команды турнира - "Аль-Хиляля".

4' Роналду входит в штрафную с левого края, на паузе обходит двоих соперников, однако удара по воротам так и не случилось, плюс у португальца зафиксирован офсайд.

3' Аль-Хайбари на скорости входит в штрафную с левого края, но в этом моменте исполнить точный пас в центр не удается.

2' Сразу же острый момент создают гости! Аль-Ганам врывается в штрафную с правого края и исполняет прострел в центр, а Талиска в касание пробивает рядом с дальней штангой!