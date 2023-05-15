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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27.
Аль-Таи
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Таи
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
6.70
5.31
1.53
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Таи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сауд Амир 10 0.38
Мбенза Гай 10 0.38
Мусона Ноуледж 7 (2) 0.27
Денер Клементе 3 0.12
Мухтар Али 2 0.08
Семеду Алфа 2 0.08
Харзан Мохаммед 2 0.08
Аль-Джохани Фахад 1 0.04
Фай Коллинс 0 0
Hussain Salem 0 0
Аль-Камири Наваф 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.62
Роналду Криштиану 12 (4) 0.46
Гариб Абдуррахман 5 0.19
Густаво Диас 4 0.15
Яхья Айман 4 0.15
Абубакар Венсан 4 0.15
Аль-Наджи Сами 2 0.08
Маран Мохаммад 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.04
Маду Абдулла 1 0.04
Альваро Гонсалес Соберон 1 0.04
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Таи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фай Коллинс 6 0
Семеду Алфа 5 0
Сауд Амир 3 1
Мусона Ноуледж 4 0
Мухтар Али 4 0
Кассем Хусейн 4 0
Аль-Камири Наваф 4 0
Аль-Хараби Абдулазиз 2 1
Денер Клементе 3 0
Мартинес Луис 3 0
Аль-Джубаири Хасан 3 0
Аль-Сулейман Абдулкарим 3 0
Маджраши Абдулазиз 2 0
Виктор Брага 2 0
Аль-Джохани Фахад 1 0
Аль-Джавей Абдулла 1 0
Харзан Мохаммед 1 0
Мбенза Гай 1 0
Hussain Salem 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 4 0
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Хассан Али 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Альваро Гонсалес Соберон 3 0
Конан Гислен 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Маду Абдулла 2 0
Яхья Айман 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Таи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
2
Аль-Таи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

11
28
Аль-Таи
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

19
30

Голы по времени матча

Забито

23
26
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
5
22%
2
8%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

16
28
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
13%
2
7%
1-15
6
38%
5
18%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
2
13%
12
43%
76-90

Пропущено

27
8
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
11%
2
25%
1-15
3
11%
2
25%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
1
13%
46-60
6
22%
1
13%
61-75
7
26%
2
25%
76-90

Забито

39
54
24 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
7
18%
4
7%
1-15
11
28%
10
19%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
5
13%
8
15%
46-60
8
21%
5
9%
61-75
2
5%
17
31%
76-90

Пропущено

40
15
15 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
10%
3
20%
1-15
6
15%
3
20%
16-30
5
13%
1
7%
31-45
8
20%
2
13%
46-60
7
18%
2
13%
61-75
10
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Таи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аль-Батин - Аль-Таи 4:3 Аль-Таи - Аль-Файха 2:1 Аль-Таи - Абха 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2
Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Халидж - Аль-Таи 2:2 Аль-Таи - Дамак 1:3 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Адаль - Аль-Таи 2:2 Аль-Таи - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Таавун Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Батин 4:0 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Абха - Аль-Таи 2:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2

Результаты матчей

Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
4
6 раз 23%
1
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
9
4
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
7
6
2
11
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
6
13
13
1.5
16
10
4
22
2.5
10
16
1
25
3.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 26 19 5 2 52 - 11 62
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 26 17 6 3 54 - 15 57
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 26 16 5 5 51 - 25 53
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 27 13 7 7 38 - 32 46
6.
Аль-Фатех
 0:2 Заявка 27 12 3 12 41 - 37 39
7.
Аль-Таи
 Заявка 26 10 4 12 39 - 41 34
8.
Аль-Иттифак
 Заявка 26 9 6 11 24 - 29 33
9.
Дамак
 Заявка 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 27 9 5 13 38 - 45 32
11.
Абха
 Заявка 26 9 3 14 30 - 44 30
12.
Аль-Файха
 Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 26 6 8 12 22 - 37 26
14.
Аль-Халидж
 Заявка 27 7 3 17 23 - 42 24
15.
Аль-Адаль
 2:0 Заявка 27 6 6 15 24 - 50 24
16.
Аль-Батин
 Заявка 27 5 4 18 24 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 13 10 3 0 28 - 8 33
2.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 13 10 2 1 27 - 3 32
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 13 8 3 2 26 - 11 27
5.
Аль-Иттифак
 Заявка 13 7 2 4 16 - 12 23
6.
Аль-Таи
 Заявка 13 7 1 5 21 - 15 22
7.
Абха
 Заявка 13 6 3 4 18 - 20 21
8.
Аль-Фатех
 0:2 Заявка 14 6 2 6 20 - 19 20
9.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 13 5 4 4 17 - 17 19
10.
Дамак
 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
11.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 13 4 5 4 14 - 18 17
12.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 14 5 2 7 23 - 25 17
13.
Аль-Халидж
 Заявка 14 5 2 7 17 - 20 17
14.
Аль-Батин
 Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
15.
Аль-Файха
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16.
Аль-Адаль
 2:0 Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 14 8 3 3 21 - 15 27
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 13 7 3 3 26 - 7 24
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
6.
Аль-Фатех
 0:2 Заявка 13 6 1 6 21 - 18 19
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
8.
Дамак
 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
9.
Аль-Файха
 Заявка 14 3 4 7 15 - 23 13
10.
Аль-Таи
 Заявка 13 3 3 7 18 - 26 12
11.
Аль-Иттифак
 Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
12.
Аль-Адаль
 2:0 Заявка 14 2 4 8 12 - 26 10
13.
Абха
 Заявка 13 3 0 10 12 - 24 9
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 13 2 3 8 8 - 19 9
15.
Аль-Халидж
 Заявка 13 2 1 10 6 - 22 7
16.
Аль-Батин
 Заявка 13 0 2 11 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Хамдалла Абдерразак 20
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 18 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 12 (4)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
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Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 8
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 4
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 7
Аль-Адаль Хамди Халид 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2023, осталось 22 часа 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Таи
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    6.70
    5.31
    1.53
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Таи
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    100% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (4)
    Меньше
    33.33% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (4)
    Нет
    33.33% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (3)
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