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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Штутгарт
1:2
Второй тайм: 60'
Айнтрахт Фр
0'
4' Желтая карточка
Гётце Марио
5' Желтая карточка
Соу Джибрил
9' Желтая карточка
Гирасси Серу
1:0
19' Гол
Томаш Тьягу
20' Желтая карточка
Томаш Тьягу
1:1
51' Гол
Н'Дика Эван
1:2
55' Гол
Камада Даити

Ход матча

4'
 
Гётце Марио
5'
 
Соу Джибрил
9'
Гирасси Серу
 
19'
Томаш Тьягу
(Вагноман Жоша)
1:0
20'
Томаш Тьягу
 
31'
Загаду Дан-Аксель
Мавропанос Константинос
 
46'
 
Бута
Роде Себастьян
51'
1:1
Н'Дика Эван
(Коло-Муани Рандаль)
55'
1:2
Камада Даити
(Хасебе Макото)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 216 Количество передач 261
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 125
Штутгарт 37.6% (47)
X 20% (25)
Айнтрахт Фр 42.4% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
2.77
3.80
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Штутгарт
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Айнтрахт Фр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.69
2.08

Среднее время на гол

53
43

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.69

Среднее время на гол

58
53

Всего голов

42
49

Голов в среднем за матч

1.62
1.88

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
47

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 2 0.4
Гирасси Серу 2 0.4
Штенцель Паскаль 1 0.2
Эндо Ватару 1 0.2
Диаш Жиль 1 0.2
Чурлинов Дарко 1 0.2
Мвумпа Силас 1 0.2
Мийо Энцо 1 0.2
Томаш Тьягу 1 0.2
Соса Борна 0 0
Фюрих Крис 0 0
Ито Хироки 0 0
Вагноман Жоша 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 5 1
Камада Даити 3 0.6
Борре Рафаэль 1 0.2
Аларио Лукас 1 0.2
Линдстрём Йеспер 1 0.2
Смолчич Хрвое 1 0.2
Гётце Марио 0 0
Бута 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирасси Серу 2 0
Каразор Атакан 2 0
Антон Вальдемар 0 1
Штенцель Паскаль 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мийо Энцо 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Переа Хуан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 0
Гётце Марио 1 0
Роде Себастьян 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Соу Джибрил 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
5
42%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0

Результаты матчей

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1 Бавария
2 Фрайбург
2 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
0 Штутгарт
0 Айнтрахт Фр
1 Фрайбург
5 РБ Лейпциг
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (2)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Айнтрахт Фр Камада Даити 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    В центре поля получил по ногам Гирасси в борьбе против Буты. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Даити Камада! Отобрал мяч на чужой половине поля Камада, прорвался к штрафной, обыграл финтом защитника и пробил по воротам. Сфера влетела точно в ближний нижний угол, застав голкипера врасплох.
  • 55'
    Забросил с левого фланга Соса в штрафную на ход Гирасси, но тому добраться до мяча с иловой борьбе не позволили защитники.
  • 54'
    На чужой половине поля Гирасси получил по ногам в борьбе против Хасебе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Штутгарта".
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Эван Н'Дика! Смогли сравнять счет гости в дебюте второго тайма. После навеса с фланга от Ленца сбросил мяч в касание Коло-Муани в центр на Н'Дика, который в касание вколотил снаряд точно в сетку.
  • Угловой
    51'
    Гётце мягко забросил в штрафную соперника на ход Камаде, но того опередил Антон и головой вынес сферу на угловой.
  • 50'
    С дальней дистанции пробивал Томаш по воротам после паса от Гирасси, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 49'
    Забросил в штрафную соперника Камада на ход Коло-Муани, но тот в борьбе против Антона нарушил правила.
  • 48'
    После прострела с фланга от Соу пробил по воротам из пределов штрафной Камада, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Замена
    47'
    Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Себастьяна Роды на второй тайм вышел Бута.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • Опасный момент
    45'
    Сместился вдоль линии штрафной Вагноман и пробил по воротам. Отбил перед собой Траппа, а на добивании Томаш не смог затолкать сферу в сетку.
  • 45'
    Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Ито. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 45'
    Пробивал по воротам Камада из пределов штрафной после навеса от Эбимбе, но мяч оказался точно в руках Бредлов.
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    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма пять минут.
    • 44'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Роде на ход Коло-Муани, но того от мяча смог оттеснить корпусом Ито.
    • 43'
      Теперь уже Ленц со штрафного навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Н'Дика, но мяч полетел выше перекладины.
    • 42'
      После навеса с угла поля от Камады пытался пробить головой Коло-Муани, но проиграл он верховую борьбу защитнику.
    • Угловой
      41'
      Сместился с правого фланга Роде в центр и отдал поперек на Ленца, который пробил в касание, но мяч полетел на угловой от спины защитника.
    • Офсайд
      40'
      Отдавал пас Томаш в штрафную, куда на всех парах мчался Вагноман, но оказался он в положении "вне игры".
    • 39'
      Догнал мяч на левой бровке Соса и навесил на дальнюю штангу, но здесь Томашу пробить головой помешал Хасебе.
    • Опасный момент
      38'
      Перехватил Ито мяч в центре поля и тут же забросил вперед на Гирасси, который пробил в дальний нижний угол, но мяч ногами отбил в сторону Трапп.
    • 37'
      Ушел от соперника по флангу Гётце и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог подставить голову.
    • 36'
      Мог убегать на ворота соперника Гирасси после заброса от Вагномана, но на выходе Трапп оказался первым на мяче.
    • 35'
      На фланге получил по ногам Вагноман в борьбе против Эбимбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Штутгарта".
    • 34'
      С центра поля забросил Роде в штрафную соперника на ход Коло-Муани, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 33'
      Пробивал по воротам Роде из пределов штрафной после прострела с фланга от Коло-Муани, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Замена
      32'
      Так и есть, вынужденная замена в составе "Штутгарта" произошла. вместо травмированного Мавропаноса на поле вышел Загаду.
    • 31'
      Снова оказался на газоне Мавропанос, отыграв еще чуть больше минуты. Замены все-таки не избежать хозяевам.
    • 30'
      Зацепился за мяч Камада в чужой штрафной и сбросил на Коло-Муани, но тому пробить в борьбе с Ито не удалось.
    • 29'
      Долгое время не могут медики поставить на ноги Мавропаноса. Возможно, потребуется защитнику замена.
    • 28'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мавропанос. Потребуется ему помощь медиков.
    • 27'
      Теперь уже на газоне оказался Эндо в борьбе против Хасебе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Камада в борьбе против Каразора. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Айнтрахта".
    • 25'
      С угла поля Томаш навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Н'Дика и головой вынес сферу обратно на фланг.
    • 24'
      Подхватил мяч в чужой штрафной Томаш после поперечного паса от Мвумпа, но его удар в касание заблокировал защитник.
    • Желтая карточка
      23'
      В центре поля Томаш грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 22'
      Долго катают мяч на своей половине поля игроки "Айнтрахта", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 21'
      Забросил по флангу Ленц на ход Коло-Муани, но тот по ногам от Антона получил в силовой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тьягу Томаш! Неожиданно вышли вперед хозяева. Убежал в атаку по флангу Вагноман и прострелил низом в штрафную на Томаша, который пробил с разворота. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в штангу, от которой отскочил в сетку.
    • 19'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.
    • 18'
      Прорывался по флангу на скорости Вагноман и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 17'
      Мягко забросил в штрафную соперника Эндо на ход Гирасси, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Тута.
    • 16'
      Ворвался в штрафную соперника с левого фланга на скорости Эбимбе и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете высочил за пределы поля.
    • 15'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Томаш на ход Гирасси, но того опередил Хасебе и в подкате вынес сферу в аут.
    • 14'
      После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Роде в руку. Судья зафиксировал фол в атаке.
    • Угловой
      13'
      Убежал Коло-Муани в атаку по флангу, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но от ноги Антона мяч полетел на угловой.
    • Желтая карточка
      12'
      Грубо наступил в центре поля Гирасси на ногу Камаде в центре поля. Судья показал очередную желтую карточку в нашей игре.
    • 11'
      Со штрафного навесил Гётце на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Коло-Муани в борьбе против Антона не смог.
    • 10'
      На чужой половине поля Роде грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 9'
      С угла поля навесил Гётце на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Мавропанос.
    • Угловой
      8'
      С правого фланга навесил в штрафную соперника Гётце после сольного прохода, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 7'
      Со штрафного забросил Эндо на ближнюю штангу, куда врывался Томаш, но пробить по воротам не позволил ему Хасебе.
    • Желтая карточка
      6'
      Теперь уде Соу руками уложил Тьяго на газон в силовой борьбе на своей половине поля, за что так же получил "горчичник".
    • Желтая карточка
      5'
      В центре поля получил по ногам Томаш в грубом подкате от Гётце. Судья показал желтую карточку нарушителю правил.
    • 4'
      Отобрал мяч на фланге Мвумпа и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
    • 3'
      Прорывался по флангу на скорости Соса, но напоролся на Ленца, против которого в итоге нарушил правила.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 1:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штутгарт
    37.6% (47)
    Ничья
    20% (25)
    Айнтрахт Фр
    42.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    34.4% (43)
    2:1 Штутгарт
    20.8% (26)
    1:1 Ничья
    12.8% (16)
    1:0 Штутгарт
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    6.4% (8)
    0:1 Айнтрахт Фр
    4.8% (6)
    2:0 Штутгарт
    1.6% (2)
    0:2 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
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