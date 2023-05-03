С дальней дистанции пробивал Томаш по воротам после паса от Гирасси, но точности этому выстрелу явно не хватило.

Гётце мягко забросил в штрафную соперника на ход Камаде, но того опередил Антон и головой вынес сферу на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Эван Н'Дика! Смогли сравнять счет гости в дебюте второго тайма. После навеса с фланга от Ленца сбросил мяч в касание Коло-Муани в центр на Н'Дика, который в касание вколотил снаряд точно в сетку.

На чужой половине поля Гирасси получил по ногам в борьбе против Хасебе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Штутгарта".

Забросил с левого фланга Соса в штрафную на ход Гирасси, но тому добраться до мяча с иловой борьбе не позволили защитники.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Даити Камада! Отобрал мяч на чужой половине поля Камада, прорвался к штрафной, обыграл финтом защитника и пробил по воротам. Сфера влетела точно в ближний нижний угол, застав голкипера врасплох.

В центре поля получил по ногам Гирасси в борьбе против Буты. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Себастьяна Роды на второй тайм вышел Бута.

После прострела с фланга от Соу пробил по воротам из пределов штрафной Камада, но мяч полетел рядом со штангой.

Забросил в штрафную соперника Камада на ход Коло-Муани, но тот в борьбе против Антона нарушил правила.

Пробивал по воротам Камада из пределов штрафной после навеса от Эбимбе, но мяч оказался точно в руках Бредлов.

Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Ито. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Сместился вдоль линии штрафной Вагноман и пробил по воротам. Отбил перед собой Траппа, а на добивании Томаш не смог затолкать сферу в сетку.

Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Минимальный перевес на стороне хозяев!

Мог убегать на ворота соперника Гирасси после заброса от Вагномана, но на выходе Трапп оказался первым на мяче.

Ушел от соперника по флангу Гётце и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог подставить голову.

Перехватил Ито мяч в центре поля и тут же забросил вперед на Гирасси, который пробил в дальний нижний угол, но мяч ногами отбил в сторону Трапп.

Догнал мяч на левой бровке Соса и навесил на дальнюю штангу, но здесь Томашу пробить головой помешал Хасебе.

Отдавал пас Томаш в штрафную, куда на всех парах мчался Вагноман, но оказался он в положении "вне игры".

Сместился с правого фланга Роде в центр и отдал поперек на Ленца, который пробил в касание, но мяч полетел на угловой от спины защитника.

После навеса с угла поля от Камады пытался пробить головой Коло-Муани, но проиграл он верховую борьбу защитнику.

Теперь уже Ленц со штрафного навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Н'Дика, но мяч полетел выше перекладины.

Тонко вырезал в штрафную соперника Роде на ход Коло-Муани, но того от мяча смог оттеснить корпусом Ито.

Судья компенсировал к времени первого тайма пять минут.

35' На фланге получил по ногам Вагноман в борьбе против Эбимбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Штутгарта".

34' С центра поля забросил Роде в штрафную соперника на ход Коло-Муани, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

33' Пробивал по воротам Роде из пределов штрафной после прострела с фланга от Коло-Муани, но мяч полетел немного выше перекладины.

32' Так и есть, вынужденная замена в составе "Штутгарта" произошла. вместо травмированного Мавропаноса на поле вышел Загаду.

31' Снова оказался на газоне Мавропанос, отыграв еще чуть больше минуты. Замены все-таки не избежать хозяевам.

30' Зацепился за мяч Камада в чужой штрафной и сбросил на Коло-Муани, но тому пробить в борьбе с Ито не удалось.

29' Долгое время не могут медики поставить на ноги Мавропаноса. Возможно, потребуется защитнику замена.

28' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мавропанос. Потребуется ему помощь медиков.

27' Теперь уже на газоне оказался Эндо в борьбе против Хасебе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

26' В центре поля получил по ногам Камада в борьбе против Каразора. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Айнтрахта".

25' С угла поля Томаш навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Н'Дика и головой вынес сферу обратно на фланг.

24' Подхватил мяч в чужой штрафной Томаш после поперечного паса от Мвумпа, но его удар в касание заблокировал защитник.

23' В центре поля Томаш грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

22' Долго катают мяч на своей половине поля игроки "Айнтрахта", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

21' Забросил по флангу Ленц на ход Коло-Муани, но тот по ногам от Антона получил в силовой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тьягу Томаш! Неожиданно вышли вперед хозяева. Убежал в атаку по флангу Вагноман и прострелил низом в штрафную на Томаша, который пробил с разворота. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в штангу, от которой отскочил в сетку.

19' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.

18' Прорывался по флангу на скорости Вагноман и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

17' Мягко забросил в штрафную соперника Эндо на ход Гирасси, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Тута.

16' Ворвался в штрафную соперника с левого фланга на скорости Эбимбе и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете высочил за пределы поля.

15' Проникающий пас в штрафную исполнял Томаш на ход Гирасси, но того опередил Хасебе и в подкате вынес сферу в аут.

14' После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Роде в руку. Судья зафиксировал фол в атаке.

13' Убежал Коло-Муани в атаку по флангу, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но от ноги Антона мяч полетел на угловой.

12' Грубо наступил в центре поля Гирасси на ногу Камаде в центре поля. Судья показал очередную желтую карточку в нашей игре.

11' Со штрафного навесил Гётце на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Коло-Муани в борьбе против Антона не смог.

10' На чужой половине поля Роде грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.

9' С угла поля навесил Гётце на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Мавропанос.

8' С правого фланга навесил в штрафную соперника Гётце после сольного прохода, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

7' Со штрафного забросил Эндо на ближнюю штангу, куда врывался Томаш, но пробить по воротам не позволил ему Хасебе.

6' Теперь уде Соу руками уложил Тьяго на газон в силовой борьбе на своей половине поля, за что так же получил "горчичник".

5' В центре поля получил по ногам Томаш в грубом подкате от Гётце. Судья показал желтую карточку нарушителю правил.

4' Отобрал мяч на фланге Мвумпа и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

3' Прорывался по флангу на скорости Соса, но напоролся на Ленца, против которого в итоге нарушил правила.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.