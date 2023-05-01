Стадион: Мерседес-Бенц-Арена.
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История личных встреч
Штутгарт
Айнтрахт Фр
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.69
2.08
Среднее время на гол
53
43
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.69
Среднее время на гол
58
53
Всего голов
42
49
Голов в среднем за матч
1.62
1.88
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
47
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|2
|0.5
|Гирасси Серу
|2
|0.5
|Штенцель Паскаль
|1
|0.25
|Эндо Ватару
|1
|0.25
|Диаш Жиль
|1
|0.25
|Чурлинов Дарко
|1
|0.25
|Мвумпа Силас
|1
|0.25
|Мийо Энцо
|1
|0.25
|Соса Борна
|0
|0
|Фюрих Крис
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|5
|1.25
|Камада Даити
|3
|0.75
|Борре Рафаэль
|1
|0.25
|Аларио Лукас
|1
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.25
|Смолчич Хрвое
|1
|0.25
|Гётце Марио
|0
|0
|Бута
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|2
|0
|Антон Вальдемар
|0
|1
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Бредлов Фабиан
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
5
42%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0
Результаты матчей
Штутгарт
Айнтрахт Фр
Точный счет
6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|5 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|5
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогнозы на матч Штутгарт - Айнтрахт Фр
Исход игры
Штутгарт
33.3% (7)
Ничья
14.3% (3)
Айнтрахт Фр
52.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (11)
Меньше
47.62% (10)
Обе команды забьют
Да
57.14% (12)
Нет
42.86% (9)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
28.6% (6)
0:1 Айнтрахт Фр
19% (4)
1:0 Штутгарт
19% (4)
2:2 Ничья
9.5% (2)
2:1 Штутгарт
9.5% (2)
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