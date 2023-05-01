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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Штутгарт
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 23
Штутгарт 34.8% (8)
X 13% (3)
Айнтрахт Фр 52.2% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
3.10
3.58
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Штутгарт
Айнтрахт Фр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.69
2.08

Среднее время на гол

53
43

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.69

Среднее время на гол

58
53

Всего голов

42
49

Голов в среднем за матч

1.62
1.88

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
47

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 2 0.5
Гирасси Серу 2 0.5
Штенцель Паскаль 1 0.25
Эндо Ватару 1 0.25
Диаш Жиль 1 0.25
Чурлинов Дарко 1 0.25
Мвумпа Силас 1 0.25
Мийо Энцо 1 0.25
Соса Борна 0 0
Фюрих Крис 0 0
Ито Хироки 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 5 1.25
Камада Даити 3 0.75
Борре Рафаэль 1 0.25
Аларио Лукас 1 0.25
Линдстрём Йеспер 1 0.25
Смолчич Хрвое 1 0.25
Гётце Марио 0 0
Бута 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 0
Антон Вальдемар 0 1
Штенцель Паскаль 1 0
Гирасси Серу 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мийо Энцо 1 0
Переа Хуан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
5
42%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0

Результаты матчей

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
1/4 финала
1 Бавария
2 Фрайбург
2 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1/2 финала
0 Фрайбург
0 РБ Лейпциг
0 Штутгарт
0 Айнтрахт Фр
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 23
    Штутгарт 34.8% (8)
    X 13% (3)
    Айнтрахт Фр 52.2% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.10
    3.58
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Штутгарт - Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Штутгарт - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штутгарт
    33.3% (7)
    Ничья
    14.3% (3)
    Айнтрахт Фр
    52.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (11)
    Меньше
    47.62% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (12)
    Нет
    42.86% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    28.6% (6)
    0:1 Айнтрахт Фр
    19% (4)
    1:0 Штутгарт
    19% (4)
    2:2 Ничья
    9.5% (2)
    2:1 Штутгарт
    9.5% (2)
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    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
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