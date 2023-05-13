—

Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к французскому футболу. В рамках 35-го тура чемпионата Франции сойдутся лицом к лицу игроки «ПСЖ» и «Аяччо». Встреча состоится в Париже, на стадионе «Парк де Пренс».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!