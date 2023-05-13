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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
ПСЖ
 
Позже
Аяччо
Прогнозы 125
ПСЖ 100% (125)
X 0% (0)
Аяччо 0% (0)
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Ничья
Аяччо
12.00
9.90
38.00
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Маркиньос
Маркос
4
Рамос
Серхио
15
Данилу
Перейра
2
Хакими
Ашраф
6
Верратти
Марко
8
Фабиан
Руис
14
Бернат
Хуан
30
Месси
Лионель
44
Экитике
Уго
7
Мбаппе
Килиан
16
Соллакаро
Франсуа-Жозеф
20
Юссуф
Мохамед
21
Авинель
Седрик
15
Видаль
Клеман
3
Диалло
Исмаэль
4
Баррето
Микаэль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
6
Кутадьер
Матьё
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
ПСЖ
3-4-3
Аяччо
4-5-1

История личных встреч

ПСЖ
Аяччо

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:3
КЛ
1:3
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:3

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.67
2.2

Среднее время на гол

54
40

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (2) 0.71
Месси Лионель 15 0.44
Неймар 13 (2) 0.38
Хакими Ашраф 4 0.12
Экитике Уго 3 0.09
Солер Карлос 3 0.09
Витинья II 2 0.06
Фабиан Руис 2 0.06
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.18
Эль-Идрисси Мунем 6 0.18
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 1
Хакими Ашраф 6 1
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Гонсалес Омар II 9 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Маршетти Венсан 5 0
Баяла Сириль 3 1
Мангани Тома 4 0
Коне Юссуф 4 0
Авинель Седрик 2 1
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

3
8
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

7
21

Волевые поражения

39
7
ПСЖ
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Аяччо
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

22
24

Волевые поражения

42
15

Голы по времени матча

Забито

37
12
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
5
14%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
6
16%
1
8%
31-45
8
22%
2
17%
46-60
4
11%
3
25%
61-75
9
24%
3
25%
76-90

Пропущено

23
37
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
2
9%
8
22%
1-15
4
17%
7
19%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
7
30%
4
11%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
4
17%
8
22%
76-90

Забито

41
10
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 1
19 Не забивали 28
7
17%
0
0%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
6
15%
6
60%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
3
7%
3
30%
61-75
11
27%
1
10%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 13
2
15%
5
21%
1-15
2
15%
6
25%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
6
25%
76-90

Забито

78
22
37 В 1-м тайме 10
41 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 4
4 Не забивали 18
12
15%
1
5%
1-15
13
17%
2
9%
16-30
12
15%
7
32%
31-45
14
18%
2
9%
46-60
7
9%
6
27%
61-75
20
26%
4
18%
76-90

Пропущено

36
61
17 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 27
21 Не пропускали 29
4
11%
13
21%
1-15
6
17%
13
21%
16-30
7
19%
5
8%
31-45
10
28%
5
8%
46-60
2
6%
11
18%
61-75
7
19%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1
Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5
Аяччо
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1
Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Аяччо

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:3
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
0
19 раз 56%
1
10 раз 29%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
5
12
10
7
1.5
2
15
6
11
2.5
1
16
5
12
3.5
1
16
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
12
5
1.5
3
14
8
9
2.5
2
15
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
15
19
22
12
1.5
5
29
14
20
2.5
1
33
7
27
3.5
1
33
4
30
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 25 3 6 79 - 35 78
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Лион
 Заявка 34 16 8 10 57 - 41 56
7.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
8.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 Заявка 34 13 4 17 56 - 57 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
15.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 Заявка 34 4 10 20 42 - 73 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
16.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
17.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (4)
Лион Ляказетт Александр 24 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
    Ассистент: Валентен Эврар (Франция);
    Ассистент: Матьё Гросбос (Суассон, Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к французскому футболу. В рамках 35-го тура чемпионата Франции сойдутся лицом к лицу игроки «ПСЖ» и «Аяччо». Встреча состоится в Париже, на стадионе «Парк де Пренс».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Аяччо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Гайуст Пьер

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 90% завершится победой Аяччо.
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Прогнозы 125
ПСЖ 100% (125)
X 0% (0)
Аяччо 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Аяччо
12.00
9.90
38.00
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Где смотреть матч ПСЖ - Аяччо онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Аяччо

Исход игры
ПСЖ
100% (126)
Ничья
0% (0)
Аяччо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70% (84)
Меньше
30% (36)
Обе команды забьют
Да
20.83% (25)
Нет
79.17% (95)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
38.9% (49)
2:0 ПСЖ
27.8% (35)
3:1 ПСЖ
11.1% (14)
4:0 ПСЖ
6.3% (8)
2:1 ПСЖ
4% (5)
4:1 ПСЖ
3.2% (4)
5:0 ПСЖ
1.6% (2)
4:2 ПСЖ
1.6% (2)
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