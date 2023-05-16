Тур: 34. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:3
Второй тайм: 81'
0'
0:1
15' ГолПосуэло Алехандро
24' Желтая карточкаКальво Франсиско
34' Желтая карточкаГюнеш Умут
0:2
54' ГолДикмен Сонер
0:3
74' ГолПосуэло Алехандро
78' Желтая карточкаХауберт Гильерме
1:3
81' ГолКандеяш Даниэл
Ход матча
15'
24'
34'
54'
0:2
74'
78'
81'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
89
Феддал
Зу
29
Балковец
Юре
97
Лусамба
Арно
70
Oguz
Aydin
14
Дикмен
Сонер
19
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Феддал ЗуЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
97 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Oguz AydinПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
История личных встреч
Аланьяспор
Коньяспор
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.57
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хассан Ахмед
|10 (1)
|0.3
|Караджа Эфеджан
|5 (3)
|0.15
|Эдуарду Уилсон
|4
|0.12
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.12
|Балковец Юре
|3
|0.09
|Кавалейру Иван
|2
|0.06
|Yusuf Ozdemir
|2
|0.06
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.06
|Думбия Идрисса
|2
|0.06
|Ферхат Зинедин
|1
|0.03
|Кандеяш Даниэл
|1 (1)
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|1
|0.03
|Гюнеш Умут
|1
|0.03
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.03
|Furkan Bayir
|1
|0.03
|Рунарссон Рунар
|0
|0
|Oguz Aydin
|0
|0
|Таргаллин Уссама
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|9 (1)
|0.27
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.18
|Дикмен Сонер
|5
|0.15
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.09
|Кальво Франсиско
|3
|0.09
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.06
|Посуэло Алехандро
|2
|0.06
|Цекици Эндри
|2
|0.06
|Паш Бруно
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Язгылы Угурджан
|1
|0.03
|Эмрели Махир
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Караель Джебраил
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фер Лерой
|8
|1
|Думбия Идрисса
|8
|0
|Furkan Bayir
|6
|0
|Гюнеш Умут
|4
|1
|Yusuf Ozdemir
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|Аксой Фатих
|4
|0
|Рунарссон Рунар
|3
|0
|Балковец Юре
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Хассан Ахмед
|2
|0
|Эдуарду Уилсон
|2
|0
|Кавалейру Иван
|2
|0
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|2
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Joher Khadim Rassoul
|1
|0
|Oguz Aydin
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|9
|1
|Кальво Франсиско
|10
|0
|Огюз Ахмет
|8
|0
|Юлгюн Огулджан
|6
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|1
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
12
Аланьяспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Коньяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
11
15
Аланьяспор
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Коньяспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (4)
66% (21)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
33
10
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
5
21%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
6
33%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
38
17
18 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
8%
2
12%
1-15
9
24%
1
6%
16-30
6
16%
3
18%
31-45
4
11%
5
29%
29%
46-60
7
18%
2
12%
61-75
9
24%
4
24%
76-90
Забито
41
37
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
5
12%
2
5%
1-15
7
17%
7
19%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
9
22%
8
22%
61-75
10
24%
9
24%
76-90
Пропущено
60
35
25 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
5
8%
8
23%
1-15
10
17%
2
6%
16-30
10
17%
7
20%
31-45
10
17%
7
20%
46-60
11
18%
4
11%
61-75
14
23%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4
Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Галатасарай 2:4 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Арда Карджали - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Аланьяспор - Галатасарай 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 5:0 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Аланьяспор - Кайсериспор 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2
Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2
Результаты матчей
Аланьяспор
Коньяспор
Точный счет
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
88
512
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
610
87
214
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
248
1418
1319
725
428
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|25
|4
|4
|73 - 26
|79
|2.
|32
|20
|8
|4
|72 - 30
|68
|3.
|31
|21
|5
|5
|82 - 38
|68
|4.
|31
|17
|9
|5
|66 - 35
|60
|5.
|3:0
|33
|12
|13
|8
|48 - 36
|49
|6.
|31
|14
|6
|11
|52 - 44
|48
|7.
|30
|14
|6
|10
|50 - 33
|48
|8.
|31
|14
|4
|13
|60 - 53
|46
|9.
|31
|11
|11
|9
|69 - 55
|44
|10.
|32
|11
|5
|16
|40 - 45
|38
|11.
|0:3
|33
|10
|8
|15
|51 - 62
|38
|12.
|33
|10
|7
|16
|44 - 51
|37
|13.
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|14.
|31
|10
|6
|15
|45 - 50
|36
|15.
|0:1
|32
|10
|5
|17
|46 - 59
|35
|16.
|31
|6
|10
|15
|43 - 56
|28
|17.
|31
|6
|8
|17
|45 - 56
|26
|18.
|31
|6
|7
|18
|31 - 90
|25
|19.
|31
|6
|5
|20
|19 - 104
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|13
|2
|1
|36 - 15
|41
|2.
|16
|12
|4
|0
|43 - 12
|40
|3.
|16
|12
|3
|1
|44 - 12
|39
|4.
|16
|10
|4
|2
|29 - 11
|34
|5.
|15
|10
|2
|3
|42 - 23
|32
|6.
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|7.
|0:3
|17
|8
|4
|5
|28 - 24
|28
|8.
|15
|8
|2
|5
|34 - 17
|26
|9.
|16
|7
|2
|7
|31 - 26
|23
|10.
|3:0
|17
|5
|7
|5
|17 - 17
|22
|11.
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|12.
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|33 - 28
|20
|14.
|0:1
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|21 - 20
|18
|16.
|15
|4
|4
|7
|24 - 25
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|12 - 46
|16
|18.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|19.
|17
|3
|4
|10
|17 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|2
|3
|37 - 11
|38
|2.
|16
|11
|3
|2
|40 - 15
|36
|3.
|16
|8
|5
|3
|28 - 18
|29
|4.
|3:0
|16
|7
|6
|3
|31 - 19
|27
|5.
|16
|6
|6
|4
|36 - 27
|24
|6.
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|8.
|16
|6
|2
|8
|26 - 36
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|10.
|17
|5
|2
|10
|19 - 24
|17
|11.
|0:1
|16
|5
|2
|9
|26 - 31
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|23 - 33
|14
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|24 - 30
|13
|16.
|16
|2
|6
|8
|19 - 31
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|14 - 38
|12
|18.
|0:3
|16
|2
|4
|10
|23 - 38
|10
|19.
|15
|2
|1
|12
|7 - 58
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|16 (7)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 9
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|10