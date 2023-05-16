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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Аланьяспор
1:3
Второй тайм: 81'
Коньяспор
0'
0:1
15' Гол
Посуэло Алехандро
24' Желтая карточка
Кальво Франсиско
34' Желтая карточка
Гюнеш Умут
0:2
54' Гол
Дикмен Сонер
0:3
74' Гол
Посуэло Алехандро
78' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
1:3
81' Гол
Кандеяш Даниэл

Ход матча

15'
0:1
Посуэло Алехандро
(Караель Джебраил)
24'
 
Кальво Франсиско
34'
Гюнеш Умут
 
46'
Фер Лерой
Перейра Педру
 
54'
0:2
Дикмен Сонер
(Хауберт Гильерме)
64'
 
Диуф Маме Бирам
Эмрели Махир
70'
Yusuf Ozdemir
Балковец Юре
 
70'
Эдуарду Уилсон
Гюнеш Умут
 
74'
0:3
Посуэло Алехандро
(Морено Марлос)
78'
 
Хауберт Гильерме
81'
Кандеяш Даниэл
1:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Коньяспор
77.00
3.89
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Рунарссон
Рунар
27
Перейра
Педру
II
4
Furkan
Bayir
89
Феддал
Зу
29
Балковец
Юре
97
Лусамба
Арно
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
21
Кандеяш
Даниэл
70
Oguz
Aydin
24
Кулурис
Эфтимос
13
Шехич
Ибрагим
90
Караель
Джебраил
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
32
Бухалакис
Андреас
77
Михаляк
Конрад
24
Посуэло
Алехандро
70
Морено
Марлос
19
Эмрели
Махир
Аланьяспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Коньяспор

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:0
С
2:4
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
2:3
С
2:3
К
4:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.57

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хассан Ахмед 10 (1) 0.3
Караджа Эфеджан 5 (3) 0.15
Эдуарду Уилсон 4 0.12
Бекироглу Эфкан 4 0.12
Балковец Юре 3 0.09
Кавалейру Иван 2 0.06
Yusuf Ozdemir 2 0.06
Кулурис Эфтимос 2 0.06
Думбия Идрисса 2 0.06
Ферхат Зинедин 1 0.03
Кандеяш Даниэл 1 (1) 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Лусамба Арно 1 0.03
Гюнеш Умут 1 0.03
Ярдымджи Эренджан 1 0.03
Furkan Bayir 1 0.03
Рунарссон Рунар 0 0
Oguz Aydin 0 0
Таргаллин Уссама 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 9 (1) 0.27
Демир Мухаммет 6 (1) 0.18
Дикмен Сонер 5 0.15
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.09
Кальво Франсиско 3 0.09
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.06
Посуэло Алехандро 2 0.06
Цекици Эндри 2 0.06
Паш Бруно 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Язгылы Угурджан 1 0.03
Эмрели Махир 1 0.03
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Караель Джебраил 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фер Лерой 8 1
Думбия Идрисса 8 0
Furkan Bayir 6 0
Гюнеш Умут 4 1
Yusuf Ozdemir 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Кандеяш Даниэл 4 0
Аксой Фатих 4 0
Рунарссон Рунар 3 0
Балковец Юре 3 0
Перейра Педру II 3 0
Хассан Ахмед 2 0
Эдуарду Уилсон 2 0
Кавалейру Иван 2 0
Ферхат Зинедин 2 0
Бекироглу Эфкан 2 0
Бингол Тайфур 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Joher Khadim Rassoul 1 0
Oguz Aydin 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 9 1
Кальво Франсиско 10 0
Огюз Ахмет 8 0
Юлгюн Огулджан 6 0
Шехич Ибрагим 4 1
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Цекици Эндри 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Эмрели Махир 3 0
Хауберт Гильерме 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Морено Марлос 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
12
Аланьяспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Коньяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

11
15
Аланьяспор
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Коньяспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (4)
66% (21)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

33
10

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
5
21%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
6
33%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

38
17
18 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
8%
2
12%
1-15
9
24%
1
6%
16-30
6
16%
3
18%
31-45
4
11%
5
29%
29%
46-60
7
18%
2
12%
61-75
9
24%
4
24%
76-90

Забито

41
37
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
5
12%
2
5%
1-15
7
17%
7
19%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
9
22%
8
22%
61-75
10
24%
9
24%
76-90

Пропущено

60
35
25 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
5
8%
8
23%
1-15
10
17%
2
6%
16-30
10
17%
7
20%
31-45
10
17%
7
20%
46-60
11
18%
4
11%
61-75
14
23%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4
Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Галатасарай 2:4 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Арда Карджали - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Аланьяспор - Галатасарай 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 5:0 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Аланьяспор - Кайсериспор 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2
Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2

Результаты матчей

Аланьяспор
Коньяспор

Точный счет

1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
8
8
1.5
5
12
5
11
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
8
7
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
24
8
14
18
1.5
13
19
7
25
2.5
4
28
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 33 25 4 4 73 - 26 79
2.
Бешикташ
 32 20 8 4 72 - 30 68
3.
Фенербахче
 31 21 5 5 82 - 38 68
4.
Адана Демирспор
 31 17 9 5 66 - 35 60
5.
Коньяспор
 3:0 33 12 13 8 48 - 36 49
6.
Трабзонспор
 31 14 6 11 52 - 44 48
7.
Истанбул Башакшехир
 30 14 6 10 50 - 33 48
8.
Кайсериспор
 31 14 4 13 60 - 53 46
9.
Фатих Карагюмрюк
 31 11 11 9 69 - 55 44
10.
Анкарагюджю
 32 11 5 16 40 - 45 38
11.
Аланьяспор
 0:3 33 10 8 15 51 - 62 38
12.
Сивасспор
 33 10 7 16 44 - 51 37
13.
Касымпаша
 32 10 7 15 39 - 52 37
14.
Антальяспор
 31 10 6 15 45 - 50 36
15.
Истанбулспор
 0:1 32 10 5 17 46 - 59 35
16.
Гиресунспор
 31 6 10 15 43 - 56 28
17.
Умраниеспор
 31 6 8 17 45 - 56 26
18.
Газиантеп
 31 6 7 18 31 - 90 25
19.
Хатайспор
 31 6 5 20 19 - 104 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 16 13 2 1 36 - 15 41
2.
Адана Демирспор
 16 12 4 0 43 - 12 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Трабзонспор
 16 10 4 2 29 - 11 34
5.
Фенербахче
 15 10 2 3 42 - 23 32
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 30 - 15 28
7.
Аланьяспор
 0:3 17 8 4 5 28 - 24 28
8.
Кайсериспор
 15 8 2 5 34 - 17 26
9.
Антальяспор
 16 7 2 7 31 - 26 23
10.
Коньяспор
 3:0 17 5 7 5 17 - 17 22
11.
Анкарагюджю
 15 6 3 6 21 - 21 21
12.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
13.
Фатих Карагюмрюк
 15 5 5 5 33 - 28 20
14.
Истанбулспор
 0:1 16 5 3 8 20 - 28 18
15.
Сивасспор
 16 4 6 6 21 - 20 18
16.
Гиресунспор
 15 4 4 7 24 - 25 16
17.
Хатайспор
 16 4 4 8 12 - 46 16
18.
Умраниеспор
 16 3 4 9 21 - 26 13
19.
Газиантеп
 17 3 4 10 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 17 12 2 3 37 - 11 38
2.
Фенербахче
 16 11 3 2 40 - 15 36
3.
Бешикташ
 16 8 5 3 28 - 18 29
4.
Коньяспор
 3:0 16 7 6 3 31 - 19 27
5.
Фатих Карагюмрюк
 16 6 6 4 36 - 27 24
6.
Истанбул Башакшехир
 16 5 5 6 20 - 18 20
7.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
8.
Кайсериспор
 16 6 2 8 26 - 36 20
9.
Сивасспор
 17 6 1 10 23 - 31 19
10.
Анкарагюджю
 17 5 2 10 19 - 24 17
11.
Истанбулспор
 0:1 16 5 2 9 26 - 31 17
12.
Касымпаша
 16 4 4 8 13 - 24 16
13.
Трабзонспор
 15 4 2 9 23 - 33 14
14.
Антальяспор
 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Умраниеспор
 15 3 4 8 24 - 30 13
16.
Гиресунспор
 16 2 6 8 19 - 31 12
17.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 38 12
18.
Аланьяспор
 0:3 16 2 4 10 23 - 38 10
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 16 (7)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Газиантеп Кициу Стелиос 1 9
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Коньяспор Кальво Франсиско 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Гюнеш Умут получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Караель Джебраил сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Аланьяспор
    Ничья
    Коньяспор
    77.00
    3.89
    2.85
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Аланьяспор 1:3 Коньяспор онлайн

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