Тур: 34. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолАлексич Даниел
7' Красная карточкаТекдемир Махмут
45' Желтая карточкаОздемир Оркун
1:0
45' Не забитый пенальтиАлексич Даниел
1:1
60' ПенальтиНайир Умут
65' Желтая карточкаОзджан Беркай
71' Желтая карточкаЛима Лукас
90'+7
Ход матча
4'
1:0
45'
45'
1:0
60'
1:1
65'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
51
Ие
Эдгар
60
Лима
Лукас
11
Янузай
Аднан
11
Айик
Онур
18
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
51 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
34 Anil DemirВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Er
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Умраниеспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|8
|0.26
|Гюрлер Сердар
|6
|0.19
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.19
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.13
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|Озджан Беркай
|3
|0.1
|Янузай Аднан
|2
|0.06
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Кени Филипп
|2
|0.06
|Шуиар Мунир
|1
|0.03
|Шахинер Омер Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|1
|0.03
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|16 (4)
|0.5
|Антонио Мрсич
|6 (4)
|0.19
|Авуну Дюрель
|5
|0.16
|Кайоде Оларенваджу
|3
|0.09
|Айик Онур
|2
|0.06
|Глумац Томислав
|2
|0.06
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.03
|Огуз Гурбулак
|1
|0.03
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.03
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Георге Валентин
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|8
|2
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Шахинер Омер Али
|4
|1
|Тоуба Ахмед
|4
|1
|Билья Лукас
|5
|0
|Алексич Даниел
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Лима Лукас
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|0
|Шенгезер Мухаммед
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|8
|1
|Глумац Томислав
|6
|1
|Серкан Гёксу
|7
|0
|Жералду Бартоломеу
|5
|0
|Огуз Гурбулак
|5
|0
|Атасаяр Онур
|3
|1
|Оздемир Оркун
|4
|0
|Георге Валентин
|4
|0
|Авуну Дюрель
|2
|1
|Антонио Мрсич
|3
|0
|Аллисон
|1
|1
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Кайоде Оларенваджу
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Епуряну Александр
|1
|0
|Попов Страхил
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Секидика Джесс
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Мустафа Эсер
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Умраниеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
17
Истанбул Башакшехир
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Умраниеспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
21
13
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Умраниеспор
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Сухие победы
13
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
24
30
Голы по времени матча
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
4%
2
9%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
5
22%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
22%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Пропущено
15
31
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
2
13%
5
16%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
1
7%
2
6%
61-75
6
40%
6
19%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
7
39%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90
Забито
44
40
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
7%
4
10%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
10
23%
8
20%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
8
18%
6
15%
61-75
10
23%
10
25%
76-90
Пропущено
32
57
11 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 30
3
9%
7
12%
1-15
3
9%
6
11%
16-30
5
16%
12
21%
31-45
7
22%
13
23%
46-60
3
9%
6
11%
61-75
11
34%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1
Умраниеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2
Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Умраниеспор
Точный счет
2:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Умраниеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
87
610
213
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
610
88
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
248
1417
1418
625
428
229
131
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|19 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|17 (7)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|16 (2)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|2 8
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 9
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 9
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9