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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:1
Конец матча
Умраниеспор
0'
1:0
4' Гол
Алексич Даниел
7' Красная карточка
Текдемир Махмут
45' Желтая карточка
Оздемир Оркун
1:0
45' Не забитый пенальти
Алексич Даниел
1:1
60' Пенальти
Найир Умут
65' Желтая карточка
Озджан Беркай
71' Желтая карточка
Лима Лукас
90'+7
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
51
Ие
Эдгар
21
Текдемир
Махмут
60
Лима
Лукас
19
Озджан
Беркай
42
Шахинер
Омер
Али
8
Алексич
Даниел
11
Янузай
Аднан
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
13
Оздемир
Оркун
90
Попов
Страхил
44
Глумац
Томислав
24
Епуряну
Александр
3
Леняни
Эрмир
11
Айик
Онур
41
Йылмаз
Картал
8
Серкан
Гёксу
18
Найир
Умут
77
Секидика
Джесс
39
Антонио
Мрсич
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Умраниеспор
4-3-3

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Умраниеспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:3
ТМК
1:3
КТ
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 8 0.26
Гюрлер Сердар 6 0.19
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.19
Ндайишимийе Юссуф 4 0.13
Шиш Патрик 3 0.1
Озджан Беркай 3 0.1
Янузай Аднан 2 0.06
Траоре Бертран 2 0.06
Кени Филипп 2 0.06
Шуиар Мунир 1 0.03
Шахинер Омер Али 1 0.03
Окака Стефано 1 0.03
Шадли Насер 1 0.03
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 16 (4) 0.5
Антонио Мрсич 6 (4) 0.19
Авуну Дюрель 5 0.16
Кайоде Оларенваджу 3 0.09
Айик Онур 2 0.06
Глумац Томислав 2 0.06
Жералду Бартоломеу 1 0.03
Огуз Гурбулак 1 0.03
Дель Валье Йонатан 1 0.03
Секидика Джесс 1 0.03
Георге Валентин 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 8 2
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Тюрюдж Дениз 6 0
Шахинер Омер Али 4 1
Тоуба Ахмед 4 1
Билья Лукас 5 0
Алексич Даниел 5 0
Окака Стефано 3 1
Гюрлер Сердар 3 0
Лима Лукас 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Кайсара Жуниор 2 0
Фигейредо Жоау 2 0
Шенгезер Мухаммед 2 0
Янузай Аднан 0 1
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Ие Эдгар 1 0
Шиш Патрик 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Озджан Беркай 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0
Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 8 1
Глумац Томислав 6 1
Серкан Гёксу 7 0
Жералду Бартоломеу 5 0
Огуз Гурбулак 5 0
Атасаяр Онур 3 1
Оздемир Оркун 4 0
Георге Валентин 4 0
Авуну Дюрель 2 1
Антонио Мрсич 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Кайоде Оларенваджу 2 0
Найир Умут 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Епуряну Александр 1 0
Попов Страхил 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Секидика Джесс 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Мустафа Эсер 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Умраниеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
17
Истанбул Башакшехир
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Умраниеспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

21
13
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Умраниеспор
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)

Сухие победы

13
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

24
30

Голы по времени матча

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
4%
2
9%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
5
22%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
22%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

15
31
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
2
13%
5
16%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
1
7%
2
6%
61-75
6
40%
6
19%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
7
39%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90

Забито

44
40
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
7%
4
10%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
10
23%
8
20%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
8
18%
6
15%
61-75
10
23%
10
25%
76-90

Пропущено

32
57
11 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 30
3
9%
7
12%
1-15
3
9%
6
11%
16-30
5
16%
12
21%
31-45
7
22%
13
23%
46-60
3
9%
6
11%
61-75
11
34%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1
Умраниеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2
Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Умраниеспор

Точный счет

2:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Умраниеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
7
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
8
8
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
8
14
17
1.5
14
18
6
25
2.5
4
28
2
29
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 33 25 4 4 77 - 26 79
2.
Бешикташ
 32 20 8 4 72 - 30 68
3.
Фенербахче
 31 21 5 5 85 - 38 68
4.
Адана Демирспор
 32 18 9 5 69 - 37 63
5.
Истанбул Башакшехир
 31 14 7 10 51 - 34 49
6.
Коньяспор
 33 12 13 8 48 - 36 49
7.
Трабзонспор
 31 14 6 11 52 - 44 48
8.
Кайсериспор
 31 14 4 13 60 - 53 46
9.
Фатих Карагюмрюк
 32 11 11 10 71 - 58 44
10.
Анкарагюджю
 33 11 6 16 41 - 46 39
11.
Аланьяспор
 33 10 8 15 51 - 62 38
12.
Сивасспор
 33 10 7 16 44 - 51 37
13.
Касымпаша
 32 10 7 15 39 - 52 37
14.
Антальяспор
 32 10 7 15 46 - 51 37
15.
Истанбулспор
 32 10 5 17 46 - 60 35
16.
Гиресунспор
 31 6 10 15 43 - 56 28
17.
Умраниеспор
 32 6 9 17 46 - 57 27
18.
Газиантеп
 31 6 7 18 31 - 93 25
19.
Хатайспор
 31 6 5 20 19 - 107 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 13 2 1 36 - 15 41
2.
Адана Демирспор
 16 12 4 0 43 - 12 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Трабзонспор
 16 10 4 2 29 - 11 34
5.
Фенербахче
 15 10 2 3 45 - 23 32
6.
Истанбул Башакшехир
 15 9 2 4 31 - 16 29
7.
Аланьяспор
 17 8 4 5 28 - 24 28
8.
Кайсериспор
 15 8 2 5 34 - 17 26
9.
Антальяспор
 16 7 2 7 31 - 26 23
10.
Анкарагюджю
 16 6 4 6 22 - 22 22
11.
Коньяспор
 17 5 7 5 17 - 17 22
12.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
13.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 5 6 35 - 31 20
14.
Истанбулспор
 16 5 3 8 20 - 29 18
15.
Сивасспор
 16 4 6 6 21 - 20 18
16.
Гиресунспор
 15 4 4 7 24 - 25 16
17.
Хатайспор
 16 4 4 8 12 - 49 16
18.
Умраниеспор
 16 3 4 9 21 - 26 13
19.
Газиантеп
 17 3 4 10 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 12 2 3 41 - 11 38
2.
Фенербахче
 16 11 3 2 40 - 15 36
3.
Бешикташ
 16 8 5 3 28 - 18 29
4.
Коньяспор
 16 7 6 3 31 - 19 27
5.
Фатих Карагюмрюк
 16 6 6 4 36 - 27 24
6.
Адана Демирспор
 16 6 5 5 26 - 25 23
7.
Истанбул Башакшехир
 16 5 5 6 20 - 18 20
8.
Кайсериспор
 16 6 2 8 26 - 36 20
9.
Сивасспор
 17 6 1 10 23 - 31 19
10.
Анкарагюджю
 17 5 2 10 19 - 24 17
11.
Истанбулспор
 16 5 2 9 26 - 31 17
12.
Касымпаша
 16 4 4 8 13 - 24 16
13.
Антальяспор
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Умраниеспор
 16 3 5 8 25 - 31 14
15.
Трабзонспор
 15 4 2 9 23 - 33 14
16.
Гиресунспор
 16 2 6 8 19 - 31 12
17.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 41 12
18.
Аланьяспор
 16 2 4 10 23 - 38 10
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 19 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 17 (7)
Умраниеспор Найир Умут 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 2 8
Аланьяспор Фер Лерой 1 9
Газиантеп Кициу Стелиос 1 9
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Алексич Даниел пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    48'
    Оздемир Оркун получил желтую карточку от судьи
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