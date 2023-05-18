Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Конец матча
Ход матча
45'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
25
Emeka
Eneli
16
Чанг
Майкель
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
-
25 Emeka EneliПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.79
1.18
Среднее время на гол
50
76
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.76
1.42
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
64
47
Голов в среднем за матч
1.78
1.31
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|3
|0.25
|Глэд Джастин
|2
|0.17
|Carlos Gomez
|1
|0.08
|Крейлах Дамир
|1
|0.08
|Руис Пабло
|1
|0.08
|Джулио Андерсон
|1
|0.08
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.08
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Мусовски Дэниел
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.31
|Juan Mosquera
|2
|0.15
|Асприлья Дайрон
|2
|0.15
|Боли Франк
|2
|0.15
|Чара Йимми
|1
|0.08
|Паредес Кристиан
|1
|0.08
|Браво Клаудио III
|1
|0.08
|Nathan Fogaca
|1
|0.08
|Жупарич Дарио
|1
|0.08
|Незгода Ярослав
|1
|0.08
|Макгро Зак
|1
|0.08
|Tega Ikoba
|1
|0.08
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|3
|1
|Глэд Джастин
|4
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Охеда Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Вера Брайан
|2
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Рубин Рубио
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|6
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Портленд Тимберс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
5
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Портленд Тимберс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
2
11
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Портленд Тимберс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
3
16
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
100%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
4
40%
4
21%
61-75
1
10%
7
37%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
5
28%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0
Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
52
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
103
39
58
210
211
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|6 (6)
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 2