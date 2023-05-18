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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
45' Желтая карточка
Emeka Eneli
72' Желтая карточка
Боли Франк
90'+9
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
11
Carlos
Gomez
25
Emeka
Eneli
6
Охеда
Брайан
16
Чанг
Майкель
10
Саварино
Джефферсон
29
Джулио
Андерсон
31
Ивачич
Альяз
29
Juan
Mosquera
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
23
Чара
Йимми
7
Боли
Франк
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ОК
3:4
М
3:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
6:1
М
3:2
М
2:1
М
4:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
3:0
М
1:4
М
2:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
0:1
М
0:1
ОК
2:0
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
4:2
М
3:3
ОК
2:1
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
1:0

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.79
1.18

Среднее время на гол

50
76

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.76
1.42

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

64
47

Голов в среднем за матч

1.78
1.31

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 3 0.25
Глэд Джастин 2 0.17
Carlos Gomez 1 0.08
Крейлах Дамир 1 0.08
Руис Пабло 1 0.08
Джулио Андерсон 1 0.08
Jasper Loeffelsend 1 0.08
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Tomas Gomez 0 0
Мусовски Дэниел 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.31
Juan Mosquera 2 0.15
Асприлья Дайрон 2 0.15
Боли Франк 2 0.15
Чара Йимми 1 0.08
Паредес Кристиан 1 0.08
Браво Клаудио III 1 0.08
Nathan Fogaca 1 0.08
Жупарич Дарио 1 0.08
Незгода Ярослав 1 0.08
Макгро Зак 1 0.08
Tega Ikoba 1 0.08
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 3 1
Глэд Джастин 4 0
Emeka Eneli 4 0
Охеда Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Овьедо Брайан 2 0
Вера Брайан 2 0
Мерам Джастин 1 0
Рубин Рубио 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 6 0
Жупарич Дарио 4 0
Браво Клаудио III 3 0
Чара Диего 2 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Портленд Тимберс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
5
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Портленд Тимберс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
11
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Портленд Тимберс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

3
16

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
100%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
4
40%
4
21%
61-75
1
10%
7
37%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
5
28%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0
Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
5
8
2
10
2.5
2
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 12 6 3 3 15 - 12 21
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
8.
Хьюстон Динамо
 11 4 2 5 10 - 10 14
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 12 3 4 5 12 - 18 13
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 12 2 3 7 10 - 20 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 12 8 3 1 18 - 12 27
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 13 6 4 3 17 - 8 22
4.
Атланта Юнайтед
 13 6 3 4 25 - 21 21
5.
Коламбус Кру
 12 5 3 4 23 - 14 18
6.
Филадельфия Юнион
 12 5 3 4 17 - 14 18
7.
Шарлотт
 13 5 3 5 18 - 23 18
8.
Орландо Сити
 12 4 4 4 13 - 15 16
9.
Ди Си Юнайтед
 13 4 4 5 16 - 16 16
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Интер Майами
 12 5 0 7 13 - 14 15
12.
Клёб де Фут Монреаль
 12 5 0 7 11 - 20 15
13.
Чикаго Файр
 12 3 5 4 15 - 18 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 13 2 7 4 8 - 11 13
15.
Торонто
 13 2 7 4 13 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
4.
Даллас
 6 4 1 1 10 - 6 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Остин
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 7 0 0 12 - 3 21
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
8.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
9.
Филадельфия Юнион
 6 3 2 1 10 - 5 11
10.
Шарлотт
 7 3 2 2 9 - 10 11
11.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
12.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
14.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 2 4 1 - 10 2
14.
Хьюстон Динамо
 5 0 1 4 3 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 2 - 17 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Джонс Деррик 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 2
Весь список
  • 63'
    Джулио Андерсон уходит с поля. Bertin Jacquesson выходит вместо него
  • 63'
    Боде Дэвис уходит с поля. Овьедо Брайан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Emeka Eneli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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