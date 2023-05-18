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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
13' Гол
Буанга Денис
1:1
20' Гол
Рассел Джонни
29' Желтая карточка
Санчес Илье
40' Желтая карточка
Паласиос Диего
70' Желтая карточка
Тильман Тимоти
90' Желтая карточка
Саллой Даниэль
90'+9
1
Якупович
Элдин
30
Паленсия
Серги
2
Мальдонадо
Дениль
33
Лонг
Аарон
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
11
Тильман
Тимоти
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Лос-Анджелес
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:2
М
3:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
47

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.91
Вела Карлос 3 (2) 0.27
Опоку Квадво 2 0.18
Тильман Тимоти 2 0.18
Бюк Стипе 1 0.09
Кьеллини Джорджо 1 0.09
Холлингсхед Райан 1 0.09
Богуш Матеуш 1 (1) 0.09
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 2 0.15
Рассел Джонни 2 0.15
Томми Эрик 1 0.08
Кинда Гади 1 0.08
Пулидо Алан 1 0.08
Daniel Rosero 1 0.08
William Agada 1 0.08
Вальтер Реми 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Санчес Илье 2 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Мальдонадо Дениль 2 0
Паласиос Диего 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Сифуэнтес Хосе 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Daniel Rosero 3 0
Фонтас Андреу 1 1
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Володер Роберт 2 0
Кастелланос Роберт 0 1
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Саллой Даниэль 1 0
Нденбе Логан 1 0
William Agada 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
3
Лос-Анджелес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
4
19%
4
44%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
1
11%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
4
1.5
1
7
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
7
6
5
1.5
2
11
5
6
2.5
1
12
1
10
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 12 6 3 3 15 - 12 21
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
8.
Хьюстон Динамо
 11 4 2 5 10 - 10 14
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 12 3 4 5 12 - 18 13
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 12 2 3 7 10 - 20 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 12 8 3 1 18 - 12 27
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 13 6 4 3 17 - 8 22
4.
Атланта Юнайтед
 13 6 3 4 25 - 21 21
5.
Коламбус Кру
 12 5 3 4 23 - 14 18
6.
Филадельфия Юнион
 12 5 3 4 17 - 14 18
7.
Шарлотт
 13 5 3 5 18 - 23 18
8.
Орландо Сити
 12 4 4 4 13 - 15 16
9.
Ди Си Юнайтед
 13 4 4 5 16 - 16 16
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Интер Майами
 12 5 0 7 13 - 14 15
12.
Клёб де Фут Монреаль
 12 5 0 7 11 - 20 15
13.
Чикаго Файр
 12 3 5 4 15 - 18 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 13 2 7 4 8 - 11 13
15.
Торонто
 13 2 7 4 13 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
4.
Даллас
 6 4 1 1 10 - 6 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Остин
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 7 0 0 12 - 3 21
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
8.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
9.
Филадельфия Юнион
 6 3 2 1 10 - 5 11
10.
Шарлотт
 7 3 2 2 9 - 10 11
11.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
12.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
14.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 2 4 1 - 10 2
14.
Хьюстон Динамо
 5 0 1 4 3 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 2 - 17 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Джонс Деррик 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 2
Весь список
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