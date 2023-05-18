Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолБуанга Денис
1:1
20' ГолРассел Джонни
29' Желтая карточкаСанчес Илье
40' Желтая карточкаПаласиос Диего
70' Желтая карточкаТильман Тимоти
90' Желтая карточкаСаллой Даниэль
90'+9
Ход матча
13'
1:0
20'
1:1
29'
40'
61'
61'
67'
70'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
27 Nathan Ordaz
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Chris Rindov
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
47
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.91
|Вела Карлос
|3 (2)
|0.27
|Опоку Квадво
|2
|0.18
|Тильман Тимоти
|2
|0.18
|Бюк Стипе
|1
|0.09
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.09
|Холлингсхед Райан
|1
|0.09
|Богуш Матеуш
|1 (1)
|0.09
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|2
|0.15
|Рассел Джонни
|2
|0.15
|Томми Эрик
|1
|0.08
|Кинда Гади
|1
|0.08
|Пулидо Алан
|1
|0.08
|Daniel Rosero
|1
|0.08
|William Agada
|1
|0.08
|Вальтер Реми
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Санчес Илье
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Мальдонадо Дениль
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Daniel Rosero
|3
|0
|Фонтас Андреу
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|0
|1
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Саллой Даниэль
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
3
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
7
3
Лос-Анджелес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
4
19%
4
44%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
1
11%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
24
17
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
67
65
211
56
112
110
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|6 (6)
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 2