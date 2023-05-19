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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Ухань Три Таунс
0:1
Первый тайм: 37'
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
15' Гол
Ромуло

Ход матча

15'
0:1
Ромуло
(Фелипе)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Ченду Беттер Сити
4.80
3.35
2.45
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
12
Xiaobin
Zhang
II
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
30
Се
Пэнфэй
25
Ханьвэнь
Дэн
10
Станчу
Николае
4
Вэй
Ши-Хао
20
Гао
Чжуньи
9
Якубу
Абдул-Азиз
21
Чао
Хэ
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
Ухань Три Таунс
3-5-2
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.25
Ademilson 1 0.13
Се Пэнфэй 1 0.13
Давидсон 1 0.13
Якубу Абдул-Азиз 1 0.13
Dinghao Yan 1 0.13
Yang Li3 1 0.13
Станчу Николае 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Мин-У 4 0.5
Ромуло 3 0.38
Фелипе 2 0.25
Элкесон Кардосо 2 0.25
Мяо Тан 1 0.13
Чоу Тим 1 0.13
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 2 0
Имин Лю 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Чоу Тим 2 0
Тан Синь 2 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
9
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
3.
Ченду Беттер Сити
 1:0 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Бэйцзин Гоань
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Ухань Три Таунс
 0:1 8 2 4 2 8 - 7 10
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
10.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 7 1 4 2 6 - 7 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 7 1 2 4 5 - 8 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 7 1 1 5 5 - 11 4
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 1:0 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
6.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Шицзячжуан
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ухань Три Таунс
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ухань Три Таунс
 0:1 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ченду Беттер Сити
 1:0 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (4)
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Felipe сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Romulo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Ченду Беттер Сити
4.80
3.35
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ухань Три Таунс 0:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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