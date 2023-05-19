  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Ухань Три Таунс
3:3
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
15' Гол
Ромуло
1:1
45' Гол
Якубу Абдул-Азиз
1:2
52' Гол
Элкесон Кардосо
2:2
67' Гол в свои ворота
Виндбихлер Рихард
3:2
79' Пенальти
Ademilson
85' Желтая карточка
Имин Лю
90' Желтая карточка
Фелипе
3:3
90' Гол
Фелипе
90'+11

Ход матча

15'
0:1
Ромуло
(Фелипе)
45'
Якубу Абдул-Азиз
1:1
52'
1:2
Элкесон Кардосо
(Gong Zhang)
58'
 
Лю2 Бин
Элкесон Кардосо
58'
Dinghao Yan
Чао Хэ
 
62'
Ademilson
Xiaobin Zhang II
 
67'
Виндбихлер Рихард
2:2
73'
 
Yiming Yang
Ruibao Hu
73'
 
Паласиос Мануэль
Ким Мин-У
79'
Ademilson
3:2
82'
Хан Жэнь
Се Пэнфэй
 
84'
 
Жуй Ган
Тан Синь
84'
 
У Гуйчао
Gong Zhang
85'
Имин Лю
 
90'
 
Фелипе
90'
3:3
Фелипе
(Ромуло)

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
12
Xiaobin
Zhang
II
30
Се
Пэнфэй
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
4
Вэй
Ши-Хао
9
Якубу
Абдул-Азиз
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
Ухань Три Таунс
4-1-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 2 (1) 0.25
Ханьвэнь Дэн 2 0.25
Якубу Абдул-Азиз 2 0.25
Се Пэнфэй 1 0.13
Давидсон 1 0.13
Dinghao Yan 1 0.13
Yang Li3 1 0.13
Станчу Николае 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Мин-У 4 0.5
Ромуло 3 0.38
Фелипе 3 0.38
Элкесон Кардосо 3 0.38
Мяо Тан 1 0.13
Чоу Тим 1 0.13
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имин Лю 2 0
Се Пэнфэй 2 0
Гао Чжуньи 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Чоу Тим 2 0
Тан Синь 2 0
Фелипе 2 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
9
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
4
25%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
40%
3
19%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
2.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Romulo сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О Л - Felipe бьет в цель!
  • Желтая карточка
    97'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Имин Лю получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Gong Zhang уходит с поля. У Гуйчао выходит вместо него
  • 84'
    Тан Синь уходит с поля. Жуй Ган выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Gong Zhang сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Станчу Николае сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз бьет в цель!
    • 15'
      Felipe сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Romulo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 3:3 Ченду Беттер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     