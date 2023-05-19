Тур: 8. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Zhenlu Shi
3:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолРомуло
1:1
45' ГолЯкубу Абдул-Азиз
1:2
52' ГолЭлкесон Кардосо
2:2
67' Гол в свои воротаВиндбихлер Рихард
3:2
79' ПенальтиAdemilson
85' Желтая карточкаИмин Лю
90' Желтая карточкаФелипе
3:3
90' ГолФелипе
90'+11
Ход матча
45'
1:1
52'
1:2
58'
67'
73'
79'
3:2
84'
85'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
21
Чао
Хэ
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
10
Ромуло
21
Фелипе
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
-
28 Denny Wang
-
-
2 Yang Li3
-
43 Tao Zhang
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Тан СиньЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
13 Ху Цзин
-
23 Yiming Yang
-
27 Лю2 Бин
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademilson
|2 (1)
|0.25
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.25
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0.25
|Се Пэнфэй
|1
|0.13
|Давидсон
|1
|0.13
|Dinghao Yan
|1
|0.13
|Yang Li3
|1
|0.13
|Станчу Николае
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ким Мин-У
|4
|0.5
|Ромуло
|3
|0.38
|Фелипе
|3
|0.38
|Элкесон Кардосо
|3
|0.38
|Мяо Тан
|1
|0.13
|Чоу Тим
|1
|0.13
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имин Лю
|2
|0
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ган Чао
|3
|0
|Чоу Тим
|2
|0
|Тан Синь
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Gong Zhang
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
9
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
4
25%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
40%
3
19%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
62
26
26
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (2)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2