Тур: 8. Стадион: Кингдао Тиантай. Главный судья: Di Wang
2:2
Конец матча
0'
1:0
22' Гол в свои воротаBo Zhao
2:0
36' ГолWei Zhang I
47' Желтая карточкаЛён Нок-Хан
2:1
53' ГолМушекви Няша
2:2
56' ГолМушекви Няша
65' Желтая карточкаСарич Элвис
71' Желтая карточкаWei Long
80' Желтая карточкаJinbao Zhong
90' Вторая желтая карточкаЛён Нок-Хан
90'+5
Ход матча
22'
1:0
36'
2:0
46'
47'
53'
2:1
56'
2:2
65'
71'
72'
80'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
181 Количество передач 318
-
35 Владение мячом, % 65
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
10
Tixiang
Li
21
Shengpan
Ji
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Табеку СержНападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
19 Wenjie SongНападающий
-
5 Yibo Sha
-
-
18 Ming Hu
-
23 Xu Sun
-
11 Xipeng Sun
-
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Shengpan JiПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанНападающий
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
26 Jie Yin
-
23 Yuhang Wu
-
-
-
15 Haoxiang Jin
-
16 Shengxin Bao
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang I
|3
|0.38
|Кангва Эванс
|3
|0.38
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.25
|Чен Чуньсинь
|1
|0.13
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.13
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|3
|0.38
|Di Gao
|3
|0.38
|Андрияшевич Франко
|1
|0.13
|Xin Yue
|0
|0
|Куасси Жан
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Элвис
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Jiashen Liu
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Dong Xu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Yu Dong
|3
|0
|Xin Yue
|1
|1
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Bo Zhao
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чжэцзян Профессионал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
5
Циндао Чжуннэн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
0
0
Циндао Чжуннэн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
4
33%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
26
17
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (2)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2