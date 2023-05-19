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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Циндао Чжуннэн
2:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Bo Zhao
2:0
36' Гол
Wei Zhang I
47' Желтая карточка
Лён Нок-Хан
2:1
53' Гол
Мушекви Няша
2:2
56' Гол
Мушекви Няша
65' Желтая карточка
Сарич Элвис
71' Желтая карточка
Wei Long
80' Желтая карточка
Jinbao Zhong
90' Вторая желтая карточка
Лён Нок-Хан
90'+5

Ход матча

22'
Bo Zhao
1:0
36'
Wei Zhang I
(Чен Чуньсинь)
2:0
46'
 
Куасси Жан
Shengpan Ji
46'
 
Junsheng Yao
Bin Gu
47'
 
Лён Нок-Хан
53'
2:1
Мушекви Няша
(Xin Yue)
56'
2:2
Мушекви Няша
(Куасси Жан)
62'
Jinbao Zhong
Кангва Эванс
 
62'
Chien-Ming Wang
Ма Ксянгью
 
65'
Сарич Элвис
 
71'
Wei Long
 
72'
Нин Цзян
Сарич Элвис
 
72'
Wenjie Song
Чен Чуньсинь
 
80'
Jinbao Zhong
 
89'
 
Dongsheng Wang
Junsheng Yao
90'
 
Лён Нок-Хан
90'
 
Zheng'ao Sun
Куасси Жан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 181 Количество передач 318
  • 35 Владение мячом, % 65
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
8
Ма
Ксянгью
2
Wei
Zhang
I
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
10
Tixiang
Li
11
Андрияшевич
Франко
21
Shengpan
Ji
30
Мушекви
Няша
Циндао Чжуннэн
3-5-2
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.38
Кангва Эванс 3 0.38
Aleksandar Andrejevic 2 0.25
Чен Чуньсинь 1 0.13
Сарич Элвис 1 (1) 0.13
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 3 0.38
Di Gao 3 0.38
Андрияшевич Франко 1 0.13
Xin Yue 0 0
Куасси Жан 0 0
Bin Gu 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Jiashen Liu 1 0
Wei Long 1 0
Dong Xu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Цзяци Чжан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Bo Zhao 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чжэцзян Профессионал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
5
Циндао Чжуннэн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

0
0
Циндао Чжуннэн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
4
33%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
1
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
2.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    71'
    Wei Long получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    65'
    Сарич Элвис получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Ма Ксянгью уходит с поля. Chien-Ming Wang выходит вместо него
  • 62'
    Эванс Кангва уходит с поля. Jinbao Zhong выходит вместо него
  • 56'
    Куасси Жан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Мушекви Няша бьет в цель!
  • 53'
    Xin Yue сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Мушекви Няша бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      Лён Нок-Хан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Bin Gu уходит с поля. Junsheng Yao выходит вместо него
    • 46'
      Shengpan Ji уходит с поля. Куасси Жан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Чен Чуньсинь сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Wei Zhang бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Bo Zhao уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Tiantai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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