Тур: 8. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Jingyuan Jin
2:4
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаHonglue Zhao
20' Желтая карточкаЙи Тенг
0:1
39' ГолЛеонардо Родригес
61' Желтая карточкаYun Yang
0:2
63' ГолТан Лонг
0:3
66' ГолЛеонардо Родригес
0:4
77' ГолЛеонардо Родригес
1:4
80' ГолШкорич Миле
88' Желтая карточкаShihao Piao
2:4
90' ПенальтиOscar Taty Maritu
90' Желтая карточкаChuangyi Lin
90'+8
Ход матча
16'
20'
39'
0:1
61'
61'
63'
0:2
66'
0:3
77'
80'
1:4
88'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 12
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
18
Xuchen
Yao
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
37
Yongjing
Cao
44
Цуль
Петер
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Qinhan Sun
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
24 Zhiyu YanЗащитник
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
38 Ning Lu
-
15 Yuda Tian
-
17 Hong Li
-
31 Lishan Shi
-
-
34 Yiran He
-
36 Chao Fan
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шицзячжуан
Чанчунь Ятай
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|3 (2)
|0.38
|Oscar Taty Maritu
|3 (1)
|0.38
|Шкорич Миле
|1
|0.13
|Peng Wang III
|1
|0.13
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|7
|0.88
|Тан Лонг
|2
|0.25
|Chengjian Liao
|2
|0.25
|Сержиньо Солер
|2
|0.25
|Цуль Петер
|1
|0.13
|Yongjing Cao
|1
|0.13
|Jinxian Wang
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Yang Liu II
|2
|0
|Shihao Piao
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Chuangyi Lin
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Yake Wu
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Чанчунь Ятай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
4
Шицзячжуан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
5
56%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
7
47%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Результаты матчей
Шицзячжуан
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
17
53
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (2)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2