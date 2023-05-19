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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Шицзячжуан
2:4
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
16' Желтая карточка
Honglue Zhao
20' Желтая карточка
Йи Тенг
0:1
39' Гол
Леонардо Родригес
61' Желтая карточка
Yun Yang
0:2
63' Гол
Тан Лонг
0:3
66' Гол
Леонардо Родригес
0:4
77' Гол
Леонардо Родригес
1:4
80' Гол
Шкорич Миле
88' Желтая карточка
Shihao Piao
2:4
90' Пенальти
Oscar Taty Maritu
90' Желтая карточка
Chuangyi Lin
90'+8

Ход матча

16'
Honglue Zhao
 
20'
 
Йи Тенг
39'
0:1
Леонардо Родригес
(Цуль Петер)
46'
Chuangyi Lin
Xuchen Yao
 
46'
Yun Yang
Peng Li
 
46'
Овусу-Секьере Деабеас
Жуков Георгий
 
61'
 
Тан Лонг
Yongjing Cao
61'
Yun Yang
 
63'
0:2
Тан Лонг
(Леонардо Родригес)
66'
0:3
Леонардо Родригес
(Тан Лонг)
67'
Kaimu Zheng
Peng Wang III
 
72'
 
Hong Li
Sabit Abdusalam
76'
Xinyu Liu1
Локадия Юрген
 
77'
0:4
Леонардо Родригес
80'
Шкорич Миле
1:4
81'
 
Чанчэн Чэн
Леонардо Родригес
81'
 
Zhiyun Zheng
Jinxian Wang
88'
Shihao Piao
 
90'
Oscar Taty Maritu
2:4
90'
Chuangyi Lin
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 12
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
15
Peng
Wang
III
19
Жуков
Георгий
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
2
Abduhamit
Abdugheni
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
11
Sabit
Abdusalam
37
Yongjing
Cao
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
9
Леонардо
Родригес
Шицзячжуан
5-4-1
Чанчунь Ятай
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Чанчунь Ятай

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:2
ПЛК
3:2
ПЛК
3:2
С
3:2
С
1:0
С
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 3 (2) 0.38
Oscar Taty Maritu 3 (1) 0.38
Шкорич Миле 1 0.13
Peng Wang III 1 0.13
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 7 0.88
Тан Лонг 2 0.25
Chengjian Liao 2 0.25
Сержиньо Солер 2 0.25
Цуль Петер 1 0.13
Yongjing Cao 1 0.13
Jinxian Wang 0 0
Hong Li 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yun Yang 2 0
Honglue Zhao 2 0
Yang Liu II 2 0
Shihao Piao 2 0
Qinhan Sun 2 0
Локадия Юрген 1 0
Chuangyi Lin 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xuchen Yao 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 2 0
Йи Тенг 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Yake Wu 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Чанчунь Ятай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
4
Шицзячжуан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
5
56%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
7
47%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0

Результаты матчей

Шицзячжуан
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
2.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Цуль Петер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Леонардо Родригес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Йи Тенг получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шицзячжуан 2:4 Чанчунь Ятай онлайн

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