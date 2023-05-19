Тур: 8. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Ма Нин
1:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолХанчао Ю
50' Желтая карточкаЧендун Чжан
1:1
67' ГолАдегбенро Самуэль
81' Желтая карточкаЧи Чжунго
90'+6
Ход матча
18'
1:0
50'
63'
67'
1:1
74'
81'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
276 Количество передач 570
-
33 Владение мячом, % 67
1
Zhen
Ma
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
28
Чендун
Чжан
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
20
Ziming
Wang
15
Tianyi
Gao
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
18 Wei Zhang2
-
16 Zexiang Yang
-
34 Long Qi
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
-
15 Tianyi GaoНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
18 Hao Fang
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
31%
17.2%
51.8%
9 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.2
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|3
|0.38
|Ханчао Ю
|3
|0.38
|Haoyang Xu
|1
|0.13
|Цао Юньдин
|1
|0.13
|У Си
|1
|0.13
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.13
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Haijian Wang
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|2
|0.25
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.13
|Адеми Ариян
|1
|0.13
|Соуза Жосеф
|1
|0.13
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.13
|Ziming Wang
|1
|0.13
|Gang Wang
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|4
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiaqi Han
|3
|0
|Ли Лэй
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Чендун Чжан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
17
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (2)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2