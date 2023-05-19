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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Шанхай Шеньхуа
1:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
18' Гол
Ханчао Ю
50' Желтая карточка
Чендун Чжан
1:1
67' Гол
Адегбенро Самуэль
81' Желтая карточка
Чи Чжунго
90'+6

Ход матча

18'
Ханчао Ю
(Малеле Сефас)
1:0
50'
 
Чендун Чжан
62'
 
Чжанг Сичже
Tianyi Gao
63'
 
Liyn Yang
Чендун Чжан
67'
1:1
Адегбенро Самуэль
(Чжанг Сичже)
74'
 
Дабао Юй
Ziming Wang
75'
Wei Zhang2
Тейшейра Жоау
 
75'
Jiajun Bai
Хинг-Гловер Макарио
 
81'
 
Чи Чжунго
86'
Цао Юньдин
Haoyang Xu
 
90'
 
Ли Лэй
Mohemati Naibijiang

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 276 Количество передач 570
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
32
Aidi
Fulang
Xisi
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
7
Haoyang
Xu
11
Малеле
Сефас
10
Тейшейра
Жоау
1
Jiaqi
Han
28
Чендун
Чжан
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
19
Mohemati
Naibijiang
7
Кан
Сан-У
6
Чи
Чжунго
5
Соуза
Жосеф
11
Адегбенро
Самуэль
20
Ziming
Wang
15
Tianyi
Gao
Шанхай Шеньхуа
4-3-3
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

31%
17.2%
51.8%
9 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
4:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
1:0
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:3
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
4:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.2

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 3 0.38
Ханчао Ю 3 0.38
Haoyang Xu 1 0.13
Цао Юньдин 1 0.13
У Си 1 0.13
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.13
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 2 0.25
Чжанг Сичже 1 (1) 0.13
Адеми Ариян 1 0.13
Соуза Жосеф 1 0.13
Адегбенро Самуэль 1 0.13
Ziming Wang 1 0.13
Gang Wang 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 4 0
Ханчао Ю 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Синьли Пэн 1 0
Малеле Сефас 1 0
У Си 1 0
Haijian Wang 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 3 0
Ли Лэй 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Чендун Чжан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
2.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Малеле Сефас сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Ханчао Ю бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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