Тур: 8. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Yinhao Shen
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаXiangbin Li
27' Желтая карточкаShuai Pei
31' Желтая карточкаRuifeng Huang
1:0
40' ГолМорелатто Лукас
52' Желтая карточкаКастильо Роман
67' Желтая карточкаАчеампонг Франк
1:1
71' ГолBoyu Yang
79' Желтая карточкаHaofeng Xu
82' Вторая желтая карточкаHaofeng Xu
90' Желтая карточкаБрессан Матеус
90' Желтая карточкаЧжипэн Цзян
90'+7
Ход матча
10'
27'
31'
40'
1:0
46'
52'
61'
67'
68'
71'
1:1
79'
82'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
427 Количество передач 414
-
51 Владение мячом, % 49
23
Xiaodong
Shi
5
Sheng
Ma
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
33
Song
Wang
26
Юань
Миньчэн
27
Boyu
Yang
19
Yue
Xu
13
Haofeng
Xu
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
5 Sheng MaЗащитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
30 Xiangbin LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Song WangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
-
27 Wu Xu
-
36 Zhongyi Qiu
-
-
15 Wei Liu2
-
-
28 Gui Hong
-
2 Lai Wei
-
3 Jie Wang
-
Главный тренер: David Patricio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
13 Haofeng XuПолузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
-
12 Lei Liao
-
-
20 Yue Liu
-
28 Xin Zhou2
-
37 Jiajin Hu
-
21 Yuan Zhang2
-
-
14 Li Ning
-
-
Главный тренер: Jun Xiang
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|3
|0.38
|Балде Ромарио
|2
|0.25
|Морелатто Лукас
|1
|0.13
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|3
|0.38
|Чжипэн Цзян
|1
|0.13
|Shuai Pei
|1
|0.13
|Boyu Yang
|1
|0.13
|Юань Миньчэн
|1
|0.13
|Zigui Shen
|1
|0.13
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.13
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брессан Матеус
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Кастильо Роман
|1
|0
|Ming Yang Yang
|1
|0
|Балде Ромарио
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шэньчжэнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Наньтун Чжиюнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
2
5
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
22%
2
15%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Шэньчжэнь
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (2)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2