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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Наньтун Чжиюнь
1:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
10' Желтая карточка
Xiangbin Li
27' Желтая карточка
Shuai Pei
31' Желтая карточка
Ruifeng Huang
1:0
40' Гол
Морелатто Лукас
52' Желтая карточка
Кастильо Роман
67' Желтая карточка
Ачеампонг Франк
1:1
71' Гол
Boyu Yang
79' Желтая карточка
Haofeng Xu
82' Вторая желтая карточка
Haofeng Xu
90' Желтая карточка
Брессан Матеус
90' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
90'+7

Ход матча

10'
Xiangbin Li
 
27'
 
Shuai Pei
31'
 
Ruifeng Huang
40'
Морелатто Лукас
(Балде Ромарио)
1:0
46'
 
Dalun Zheng
Shuai Pei
46'
 
Zigui Shen
Hujahmat Shahsat
52'
Кастильо Роман
 
56'
Kamiran Halimurat
Морелатто Лукас
 
56'
Kang Cao
Ming Yang Yang
 
61'
 
Yuan Zhang2
Yue Xu
67'
 
Ачеампонг Франк
68'
 
Li Ning
Yuezheng Du
71'
1:1
Boyu Yang
(Чжипэн Цзян)
79'
 
Haofeng Xu
80'
Haoqian Zheng
Xiangbin Li
 
82'
 
Haofeng Xu
85'
 
Xin Zhou2
Zigui Shen
90'
Брессан Матеус
 
90'
 
Чжипэн Цзян

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 427 Количество передач 414
  • 51 Владение мячом, % 49
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
5
Sheng
Ma
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
8
Морелатто
Лукас
6
Ming
Yang
Yang
33
Song
Wang
9
Кастильо
Роман
11
Балде
Ромарио
1
Minzhe
Wei
30
Ruifeng
Huang
26
Юань
Миньчэн
27
Boyu
Yang
4
Чжипэн
Цзян
6
Shuai
Pei
19
Yue
Xu
13
Haofeng
Xu
7
Ачеампонг
Франк
33
Yuezheng
Du
34
Hujahmat
Shahsat
Наньтун Чжиюнь
4-3-3
Шэньчжэнь
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.38
Балде Ромарио 2 0.25
Морелатто Лукас 1 0.13
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 3 0.38
Чжипэн Цзян 1 0.13
Shuai Pei 1 0.13
Boyu Yang 1 0.13
Юань Миньчэн 1 0.13
Zigui Shen 1 0.13
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.13
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брессан Матеус 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Ming Yang Yang 1 0
Балде Ромарио 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Sheng Ma 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 2 1
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Чжипэн Цзян 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Ачеампонг Франк 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yue Xu 1 0
Yuezheng Du 1 0
Li Ning 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шэньчжэнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Наньтун Чжиюнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

2
5
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
22%
2
15%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Шэньчжэнь

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
2.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Чжипэн Цзян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Zigui Shen уходит с поля. Xin Zhou выходит вместо него
  • 82'
    Haofeng Xu получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 80'
    Xiangbin Li уходит с поля. Haoqian Zheng выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Haofeng Xu получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Hujahmat Shahsat уходит с поля. Zigui Shen выходит вместо него
    • 46'
      Shuai Pei уходит с поля. Dalun Zheng выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Балде Ромарио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Морелатто Лукас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Ruifeng Huang получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Shuai Pei получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Xiangbin Li получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 1:1 Шэньчжэнь онлайн

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